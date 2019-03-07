Футболисты «Урала» и «Спартака» сыграют в ответном матче четвертьфинала Олимп — Кубка России

Источник: ИТАР-ТАСС

В первой игре команд, прошедшей 5 декабря на «Открытие-Арене», «Урал» не смог удержать победу, пропустив в добавленное ко второму тайму время — 1:1. Однако сейчас «Уралу» для выхода в полуфинал достаточно не пропустить и сыграть вничью. В четверг игра на «Екатеринбург-Арене» начнется в 17:00 мск, обслужит ее бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

В последний раз красно-белые побеждали в Екатеринбурге в октябре 2016 года (1:0), тот матч проходил еще на «СКБ-Банк Арене». Соперники уже встречались на стадионе, построенном к чемпионату мира, и тот матч в апреле прошлого года был одним из тестовых для него. Красно-белые под руководством Массимо Карреры тогда проиграли (1:2). В последних трех матчах, включая кубковый, уральская команда, которую тренирует четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» 44-летний Дмитрий Парфенов, одержала две победы.

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В Екатеринбург красно-белые отправились без одного из основных полузащитников Александра Ломовицкого и пробивающегося в основу другого игрока средней линии Михаила Игнатова. По сообщению пресс-службы клуба, у Ломовицкого, сыгравшего против «Краснодара» (1:1) в последнем туре первый тайм, ушиб стопы, а у Игнатова — спазм мышцы бедра. Не поможет команде и защитник Илья Кутепов, который из-за двух желтых карточек, полученных в матчах на Кубок, пропустит встречу.

«Урал» в последнем матче, который также проводился на «Екатеринбург-Арене», уступил «Зениту» (0:1). В поединке со «Спартаком» хозяевам должны помочь в атаке пропускавшие последний матч Владимир Ильин и Андрей Панюков. Первый не играл из-за перебора желтых карточек, а лучший бомбардир команды Панюков не мог сыграть с лидером премьер-лиги по условиям арендного соглашения. В отсутствие обоих полноценный матч в последнем туре провел восстановившийся от травмы бывший форвард «Зенита» и «Спартака», обладатель Кубка УЕФА Павел Погребняк.