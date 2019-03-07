«Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из Кубка России

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил на 34-й минуте Эрик Бикфалви, после удара которого мяч влетел в ворота «Спартака» рикошетом от капитана «красно-белых» Дениса Глушакова.