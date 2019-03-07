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19:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из Кубка России

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в ответном матче ¼ финала екатеринбургскому «Уралу».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил на 34-й минуте Эрик Бикфалви, после удара которого мяч влетел в ворота «Спартака» рикошетом от капитана «красно-белых» Дениса Глушакова.

Первый матч, прошедший в Москве 5 декабря 2018 года, завершился вничью — 1:1.

«Урал» в полуфинале Кубка России сыграет с тульским «Арсеналом». В другом полуфинале встретятся московский «Локомотив» и «Ростов».

Урал
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Кубок России, 1/4 финала7.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 18292 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновОлег Кононов
Голы
Эрик Бикфалви35′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
84′
57Александр Селихов
15Денис Кулаков
60′
92Николай Рассказов
39′
27Михаил Меркулов
6Айртон
8Стефан Страндберг
24′
14Георгий Джикия
19Денис Поляков
71′
16Сальваторе Боккетти
17Николай Димитров
37Георгий Мелкадзе
58Отман Эль-Кабир
8Денис Глушаков
88Павел Погребняк
12де Соуза Луиз Адриану
44Андрей Егорычев
25Лоренсо Мельгарехо
45′46′
10Эрик Бикфалви
46′
94Софьян Ханни
11Владимир Ильин
9Мендеш Андраде Зе Луиш
65′
13Петрюс Бумаль
89′
99Педро Роша
4Сергей Брызгалов
7Аяз Гулиев
69′
47Роман Зобнин
90+4′
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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