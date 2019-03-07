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19:21 (мск), источник: Sport24

Глушаков помог забить в ворота «Спартака». Дальше в Кубке идет «Урал»

«Спартак» опять без трофея.

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После домашних 1:1 «Спартак» приехал в Екатеринбург не то чтобы фаворитом. Тем более, Дмитрий Парфенов уже выбивал красно-белых из Кубка — в конце прошлого сезона, со своим сенсационным и еще живым «Тосно».

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У «Урала» впереди бегал Павел Погребняк. Поводов вспомнить о его спартаковском прошлом уже не так много, но сам Павел о нем не забывает. «Когда ждать первого гола от меня? Вы же знаете ответ. Очевидно, что со «Спартаком», — анонсировал он игру в интервью пресс-службе.

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Зе Луиш отходил в глубину и пытался разгонять атаки оттуда. Но первый опасный момент был создан без его помощи: Гулиев забросил в штрафную, Адриано разобрался с защитником и пробил в нижний угол. Вратарь «Урала» Годзюр вытащил.

А на 35-й минуте случился гол, и в нем даже поучаствовал Денис Глушаков. Вот только это был гол в ворота «Спартака»: Бикфалви пульнул с дальней дистанции, капитан «Спартака» подставился, последовал рикошет — и мяч приземлился за спину Селихову. 2:1 по сумме матчей.

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«Урал» раззадорился, а «Спартак» никак не мог нащупать что-то похожее на командную игру. Под конец тайма Бикфалви досталось в верховой борьбе от Боккетти, румын стал терять ориентацию в пространстве и в перерыве был заменен.

Вышедший вместо него Владимир Ильин сразу попытался убежать один на один, тут же Эль-Кабир захватил фланг Рассказова, но закопался перед воротами. А закончился этот трехминутный натиск ударом Полякова с линии вратарской, на который Селихов среагировал разве что чудом.

В конце концов, «Спартак» забил из офсайда. Гол Джикии отменили, и Кононов понял, что дальше помочь может только Педро Роша. Ну или Зобнин. Еще раньше Ханни заменил Мельгарехо. На 75-й минуте две из этой тройки сочинили неплохую атаку: Роша отдал пас на Ханни, а алжирец развернулся и пробил рядом со штангой.

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Красно-белые кружили вокруг штрафной хозяев, но как-то бесмыссленно За пять минут до конца Мелкадзе выиграл борьбу на фланге и прострелил в штрафную, но Ханни и здесь пробил мимо.

В последней атаке «Спартака» случился спорный эпизод. Москвичи требовали пенальти за возможное попадание мяча в руку Погребняку, но все чего они добились — это желтая Роману Зобнину.

1:0 — в полуфинале Кубка «Урал» сыграет с «Арсеналом».

Урал
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Кубок России, 1/4 финала7.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 18292 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновОлег Кононов
Голы
Эрик Бикфалви35′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
84′
57Александр Селихов
15Денис Кулаков
60′
92Николай Рассказов
39′
27Михаил Меркулов
6Айртон
8Стефан Страндберг
24′
14Георгий Джикия
19Денис Поляков
71′
16Сальваторе Боккетти
17Николай Димитров
37Георгий Мелкадзе
58Отман Эль-Кабир
8Денис Глушаков
88Павел Погребняк
12де Соуза Луиз Адриану
44Андрей Егорычев
25Лоренсо Мельгарехо
45′46′
10Эрик Бикфалви
46′
94Софьян Ханни
11Владимир Ильин
9Мендеш Андраде Зе Луиш
65′
13Петрюс Бумаль
89′
99Педро Роша
4Сергей Брызгалов
7Аяз Гулиев
69′
47Роман Зобнин
90+4′
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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