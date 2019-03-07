Глушаков помог забить в ворота «Спартака». Дальше в Кубке идет «Урал»
«Спартак» опять без трофея.
«Спартак» опять без трофея.
После домашних 1:1 «Спартак» приехал в Екатеринбург не то чтобы фаворитом. Тем более, Дмитрий Парфенов уже выбивал
У «Урала» впереди бегал Павел Погребняк. Поводов вспомнить о его спартаковском прошлом уже не так много, но сам Павел о нем не забывает. «Когда ждать первого гола от меня? Вы же знаете ответ. Очевидно, что со «Спартаком», — анонсировал он игру в интервью
Зе Луиш отходил в глубину и пытался разгонять атаки оттуда. Но первый опасный момент был создан без его помощи: Гулиев забросил в штрафную, Адриано разобрался с защитником и пробил в нижний угол. Вратарь «Урала» Годзюр вытащил.
А на 35-й минуте случился гол, и в нем даже поучаствовал Денис Глушаков. Вот только это был гол в ворота «Спартака»: Бикфалви пульнул с дальней дистанции, капитан «Спартака» подставился, последовал рикошет — и мяч приземлился за спину Селихову. 2:1 по сумме матчей.
«Урал» раззадорился, а «Спартак» никак не мог нащупать
Вышедший вместо него Владимир Ильин сразу попытался убежать один на один, тут же
В конце концов, «Спартак» забил из офсайда. Гол Джикии отменили, и Кононов понял, что дальше помочь может только Педро Роша. Ну или Зобнин. Еще раньше Ханни заменил Мельгарехо. На 75-й минуте две из этой тройки сочинили неплохую атаку: Роша отдал пас на Ханни, а алжирец развернулся и пробил рядом со штангой.
В последней атаке «Спартака» случился спорный эпизод. Москвичи требовали пенальти за возможное попадание мяча в руку Погребняку, но все чего они добились — это желтая Роману Зобнину.
1:0 — в полуфинале Кубка «Урал» сыграет с «Арсеналом».
|Дмитрий Парфенов
|Олег Кононов
|Эрик Бикфалви
|35′
|31
|Ярослав Годзюр
84′
|57
|Александр Селихов
|15
|Денис Кулаков
60′
|92
|Николай Рассказов
39′
|27
|Михаил Меркулов
|6
|Айртон
|8
|Стефан Страндберг
24′
|14
|Георгий Джикия
|19
|Денис Поляков
71′
|16
|Сальваторе Боккетти
|17
|Николай Димитров
|37
|Георгий Мелкадзе
|58
|Отман Эль-Кабир
|8
|Денис Глушаков
|88
|Павел Погребняк
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|44
|Андрей Егорычев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
45′46′
|10
|Эрик Бикфалви
46′
|94
|Софьян Ханни
|11
|Владимир Ильин
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
65′
|13
|Петрюс Бумаль
89′
|99
|Педро Роша
|4
|Сергей Брызгалов
|7
|Аяз Гулиев
69′
|47
|Роман Зобнин
90+4′
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)