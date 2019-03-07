Глушаков помог забить в ворота «Спартака». Дальше в Кубке идет «Урал»

После домашних 1:1 «Спартак» приехал в Екатеринбург не то чтобы фаворитом. Тем более, Дмитрий Парфенов уже выбивал красно-белых из Кубка — в конце прошлого сезона, со своим сенсационным и еще живым «Тосно».

У «Урала» впереди бегал Павел Погребняк. Поводов вспомнить о его спартаковском прошлом уже не так много, но сам Павел о нем не забывает. «Когда ждать первого гола от меня? Вы же знаете ответ. Очевидно, что со «Спартаком», — анонсировал он игру в интервью пресс-службе.

Зе Луиш отходил в глубину и пытался разгонять атаки оттуда. Но первый опасный момент был создан без его помощи: Гулиев забросил в штрафную, Адриано разобрался с защитником и пробил в нижний угол. Вратарь «Урала» Годзюр вытащил.

А на 35-й минуте случился гол, и в нем даже поучаствовал Денис Глушаков. Вот только это был гол в ворота «Спартака»: Бикфалви пульнул с дальней дистанции, капитан «Спартака» подставился, последовал рикошет — и мяч приземлился за спину Селихову. 2:1 по сумме матчей.

«Урал» раззадорился, а «Спартак» никак не мог нащупать что-то похожее на командную игру. Под конец тайма Бикфалви досталось в верховой борьбе от Боккетти, румын стал терять ориентацию в пространстве и в перерыве был заменен.

Вышедший вместо него Владимир Ильин сразу попытался убежать один на один, тут же Эль-Кабир захватил фланг Рассказова, но закопался перед воротами. А закончился этот трехминутный натиск ударом Полякова с линии вратарской, на который Селихов среагировал разве что чудом.

В конце концов, «Спартак» забил из офсайда. Гол Джикии отменили, и Кононов понял, что дальше помочь может только Педро Роша. Ну или Зобнин. Еще раньше Ханни заменил Мельгарехо. На 75-й минуте две из этой тройки сочинили неплохую атаку: Роша отдал пас на Ханни, а алжирец развернулся и пробил рядом со штангой.

Красно-белые кружили вокруг штрафной хозяев, но как-то бесмыссленно За пять минут до конца Мелкадзе выиграл борьбу на фланге и прострелил в штрафную, но Ханни и здесь пробил мимо.

В последней атаке «Спартака» случился спорный эпизод. Москвичи требовали пенальти за возможное попадание мяча в руку Погребняку, но все чего они добились — это желтая Роману Зобнину.