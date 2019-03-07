Григорий Иванов: Незасчитанный гол «Спартака»? Судья же не самоубийца верный мяч отменять
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о победе над
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о победе над
— Раз победили, значит, результат заслуженный, — говорит Иванов. — Боевая получилась игра. Считаю, показали хороший футбол. Доказали болельщикам, что они не зря приходят на стадион. «Спартак» тоже выглядел неплохо. Но, видимо, мы выстроили правильную тактику. В итоге идем дальше. Спасибо ребятам. Они выложились.
— Что можете ответить скептикам, которые считают, что в эпизоде с голом «Уралу» помог рикошет от Глушакова?
— А если забивают с рикошетом — что, не надо засчитывать? Это футбол. Всякое здесь бывает. Удача в том эпизоде оказалась на нашей стороне.
— Парфенов не в первый раз побеждает «Спартак». Попали с тренером?
— Конечно, нам с ним повезло. Но поверьте, Дмитрий всегда серьезно настраивается на каждого соперника, не только на «Спартак». Всегда нацелен выиграть. Не думаю, что
— Как оцените действия Погребняка?
— Я им доволен. Паша выглядел здорово, цеплялся за все мячи — как и в матче с «Зенитом». Хотелось бы еще увидеть его дуэт с Панюковым. Но так решили тренеры. Погребняк был очень полезен для команды. Высокий КПД.
— Что скажете о судействе Вилкова? Он отменил гол в ваши ворота.
— Про тот момент сказать сейчас сложно — нам не видно было. Но раз судья поднял флаг… Он же не самоубийца, чтобы засчитывать неверный мяч. Увидел вне игры — вот и зафиксировал офсайд. Считаю, арбитры отсудили квалифицированно. Все
— Против «Спартака» легче играть, чем против «Зенита»?
— И с теми, и с другими непросто. С «Зенитом» пропустили необязательный гол, а сами не забили. Там больше повезло сопернику, а сегодня — нам.
— Игрокам полагаются повышенные премиальные?
— Да нет. Какие повышенные? У нас такого никогда не бывает. «Урал» — не очень богатая команда. Мы же не Кубок выиграли. Вышли в полуфинал. Еще играть и играть.
|Дмитрий Парфенов
|Олег Кононов
|Эрик Бикфалви
|35′
|31
|Ярослав Годзюр
84′
|57
|Александр Селихов
|15
|Денис Кулаков
60′
|92
|Николай Рассказов
39′
|27
|Михаил Меркулов
|6
|Айртон
|8
|Стефан Страндберг
24′
|14
|Георгий Джикия
|19
|Денис Поляков
71′
|16
|Сальваторе Боккетти
|17
|Николай Димитров
|37
|Георгий Мелкадзе
|58
|Отман Эль-Кабир
|8
|Денис Глушаков
|88
|Павел Погребняк
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|44
|Андрей Егорычев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
45′46′
|10
|Эрик Бикфалви
46′
|94
|Софьян Ханни
|11
|Владимир Ильин
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
65′
|13
|Петрюс Бумаль
90′
|99
|Педро Роша
|4
|Сергей Брызгалов
|7
|Аяз Гулиев
68′
|47
|Роман Зобнин
90+4′
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)