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20:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Григорий Иванов: Незасчитанный гол «Спартака»? Судья же не самоубийца верный мяч отменять

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о победе над красно-белыми.

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— Раз победили, значит, результат заслуженный, — говорит Иванов. — Боевая получилась игра. Считаю, показали хороший футбол. Доказали болельщикам, что они не зря приходят на стадион. «Спартак» тоже выглядел неплохо. Но, видимо, мы выстроили правильную тактику. В итоге идем дальше. Спасибо ребятам. Они выложились.

— Что можете ответить скептикам, которые считают, что в эпизоде с голом «Уралу» помог рикошет от Глушакова?

— А если забивают с рикошетом — что, не надо засчитывать? Это футбол. Всякое здесь бывает. Удача в том эпизоде оказалась на нашей стороне.

— Парфенов не в первый раз побеждает «Спартак». Попали с тренером?

— Конечно, нам с ним повезло. Но поверьте, Дмитрий всегда серьезно настраивается на каждого соперника, не только на «Спартак». Всегда нацелен выиграть. Не думаю, что красно-белые стоят для него особняком в этом плане.

— Как оцените действия Погребняка?

— Я им доволен. Паша выглядел здорово, цеплялся за все мячи — как и в матче с «Зенитом». Хотелось бы еще увидеть его дуэт с Панюковым. Но так решили тренеры. Погребняк был очень полезен для команды. Высокий КПД.

— Что скажете о судействе Вилкова? Он отменил гол в ваши ворота.

— Про тот момент сказать сейчас сложно — нам не видно было. Но раз судья поднял флаг… Он же не самоубийца, чтобы засчитывать неверный мяч. Увидел вне игры — вот и зафиксировал офсайд. Считаю, арбитры отсудили квалифицированно. Все какие-то мои слова припоминали в адрес Вилкова… Но ведь видно, что это очень квалифицированный рефери. Миша здорово вырос за последнее время. Никаких претензий, считаю, у обеих команд к нему быть не может. У нас — точно нет. Никакой ВАР, на мой взгляд, нам не нужен. Вы же видели, какой шум сейчас поднялся из-за видеоарбитров в Лиге чемпионов. Ошибок с ВАР будет столько же — причем в обе стороны. Зачем огород городить?!

— Против «Спартака» легче играть, чем против «Зенита»?

— И с теми, и с другими непросто. С «Зенитом» пропустили необязательный гол, а сами не забили. Там больше повезло сопернику, а сегодня — нам.

— Игрокам полагаются повышенные премиальные?

— Да нет. Какие повышенные? У нас такого никогда не бывает. «Урал» — не очень богатая команда. Мы же не Кубок выиграли. Вышли в полуфинал. Еще играть и играть.

Урал
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Кубок России, 1/4 финала7.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 18292 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновОлег Кононов
Голы
Эрик Бикфалви35′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
84′
57Александр Селихов
15Денис Кулаков
60′
92Николай Рассказов
39′
27Михаил Меркулов
6Айртон
8Стефан Страндберг
24′
14Георгий Джикия
19Денис Поляков
71′
16Сальваторе Боккетти
17Николай Димитров
37Георгий Мелкадзе
58Отман Эль-Кабир
8Денис Глушаков
88Павел Погребняк
12де Соуза Луиз Адриану
44Андрей Егорычев
25Лоренсо Мельгарехо
45′46′
10Эрик Бикфалви
46′
94Софьян Ханни
11Владимир Ильин
9Мендеш Андраде Зе Луиш
65′
13Петрюс Бумаль
90′
99Педро Роша
4Сергей Брызгалов
7Аяз Гулиев
68′
47Роман Зобнин
90+4′
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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