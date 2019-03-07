Григорий Иванов: Незасчитанный гол «Спартака»? Судья же не самоубийца верный мяч отменять

— Раз победили, значит, результат заслуженный, — говорит Иванов. — Боевая получилась игра. Считаю, показали хороший футбол. Доказали болельщикам, что они не зря приходят на стадион. «Спартак» тоже выглядел неплохо. Но, видимо, мы выстроили правильную тактику. В итоге идем дальше. Спасибо ребятам. Они выложились.

— Что можете ответить скептикам, которые считают, что в эпизоде с голом «Уралу» помог рикошет от Глушакова?

— А если забивают с рикошетом — что, не надо засчитывать? Это футбол. Всякое здесь бывает. Удача в том эпизоде оказалась на нашей стороне.

— Парфенов не в первый раз побеждает «Спартак». Попали с тренером?

— Конечно, нам с ним повезло. Но поверьте, Дмитрий всегда серьезно настраивается на каждого соперника, не только на «Спартак». Всегда нацелен выиграть. Не думаю, что красно-белые стоят для него особняком в этом плане.

— Как оцените действия Погребняка?

— Я им доволен. Паша выглядел здорово, цеплялся за все мячи — как и в матче с «Зенитом». Хотелось бы еще увидеть его дуэт с Панюковым. Но так решили тренеры. Погребняк был очень полезен для команды. Высокий КПД.

— Что скажете о судействе Вилкова? Он отменил гол в ваши ворота.

— Про тот момент сказать сейчас сложно — нам не видно было. Но раз судья поднял флаг… Он же не самоубийца, чтобы засчитывать неверный мяч. Увидел вне игры — вот и зафиксировал офсайд. Считаю, арбитры отсудили квалифицированно. Все какие-то мои слова припоминали в адрес Вилкова… Но ведь видно, что это очень квалифицированный рефери. Миша здорово вырос за последнее время. Никаких претензий, считаю, у обеих команд к нему быть не может. У нас — точно нет. Никакой ВАР, на мой взгляд, нам не нужен. Вы же видели, какой шум сейчас поднялся из-за видеоарбитров в Лиге чемпионов. Ошибок с ВАР будет столько же — причем в обе стороны. Зачем огород городить?!

— Против «Спартака» легче играть, чем против «Зенита»?

— И с теми, и с другими непросто. С «Зенитом» пропустили необязательный гол, а сами не забили. Там больше повезло сопернику, а сегодня — нам.

— Игрокам полагаются повышенные премиальные?