Игроки «Спартака» час после матча с «Уралом» общались в раздевалке
Игроки «Спартака» час после ответного матча ¼ финала Олимп — Кубка России с «Уралом» общались в раздевалке.
Игроки «Спартака» час после ответного матча ¼ финала Олимп — Кубка России с «Уралом» общались в раздевалке.
Об этом сообщил корреспондент телеканала «360» Олег Кошелев в своем Твиттере. Напомним, первая встреча завершилась со счетом 1:1. По итогам двух матчей
|Дмитрий Парфенов
|Олег Кононов
|Эрик Бикфалви
|35′
|31
|Ярослав Годзюр
84′
|57
|Александр Селихов
|15
|Денис Кулаков
60′
|92
|Николай Рассказов
39′
|27
|Михаил Меркулов
|6
|Айртон
|8
|Стефан Страндберг
24′
|14
|Георгий Джикия
|19
|Денис Поляков
71′
|16
|Сальваторе Боккетти
|17
|Николай Димитров
|37
|Георгий Мелкадзе
|58
|Отман Эль-Кабир
|8
|Денис Глушаков
|88
|Павел Погребняк
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|44
|Андрей Егорычев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
45′46′
|10
|Эрик Бикфалви
46′
|94
|Софьян Ханни
|11
|Владимир Ильин
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
65′
|13
|Петрюс Бумаль
90′
|99
|Педро Роша
|4
|Сергей Брызгалов
|7
|Аяз Гулиев
68′
|47
|Роман Зобнин
90+4′
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)