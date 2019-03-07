«Это не позор». Олег Кононов оправдывается за вылет «Спартака» из Кубка
Главный тренер говорит, что готов к давлению.
Главный тренер говорит, что готов к давлению.
«Спартак» снова выбыл из гонки трофеем. «Урал» впервые в сезоне сыграл на ноль дома, впервые в сезоне не пропустил от команды из РПЛ и вышел в полуфинал Кубка России, где сыграет с тульским «Арсеналом». Олег Кононов объяснил причины поражения своей команды и заявил, что уже готов к давлению фанатов.
— «Спартак» — первая команда
— «Спартак» не забил «Уралу» — не считаю, что это позор. Это футбол.
— После матча с «Краснодаром» Федун сказал, что «Спартак» показывает футбол, который он хотел бы видеть. Вы тоже считаете, что игра команды хороша?
— Если рассматривать всю игру не на эмоциях: у нас было преимущество, я не видел опасных моментов со стороны «Урала». В организации атаки мы владели преимуществом, но не забили. Команда строится не так быстро, не нужно отчаиваться.
— Насколько вас устраивает игра «Спартака»?
— Ничего не изменилось. На 50%.
— Вы перепробовали много сочетаний на флангах. Пока не нашли оптимальное?
— Лоренсо Мельгарехо не справился с игрой и был заменен. В первую очередь мне хотелось усилить игру на фланге. Педро Роша не сделал то, что нужно, как и все игроки атаки. Сегодня я бы не хотел делить игроков на тех, кто был лучше или хуже. Ответственность лежит на всех без исключения, на мне в том числе.
— Команда хорошо готова физически?
— Мне трудно судить со стороны. Возможно, мне стоит пересмотреть игру центральных полузащитников. В чем мы проиграли середину?
— Кажется, команда сбивалась на длинные забросы вперед.
— Наши защитники пытались довести мяч вперед — это была ошибка. Нужно было играть в мелкий пас. Я не думаю, что мы провалили игру в центре, мы просто не забили.
— Как исправить низкую реализацию?
— Работой и только работой.
— Кубок России всегда очень важен для болельщиков «Спартака». Готовы к негативу и давлению фанатов после вылета?
— Конечно, реакция негативная не только у болельщиков, но и у нас — футболистов и тренерского штаба. Нужно исправлять ситуацию в будущем. Давление? Это нормально для такого клуба, как «Спартак».
«Спартак» есть «Спартак». Это команда с именем и сильными футболистами, и нам сегодня в
«Спартаку» желаем удачи. Нельзя сказать, что мы к ему привыкли — команда хорошо играет в атаку, прижимает, мы старались играть на том же уровне. Мое мнение — футбол «Спартака» стал интереснее, чем раньше.
— Теперь задача «Урала» номер один — выиграть Кубок?
— Подождите, впереди еще полуфинал. Нам и в чемпионате очки нужны. Насчет расписания Кубка — считаю, что нужно было играть в один матч. Нам и не хватает времени, и приходится играть в такую погоду. В хорошую погоду на стадион пришло бы и 30 тысяч человек. Зрителям должно быть комфортно — мы в первую очередь для них играем.
— Парфенов в прошлом году взял Кубок с «Тосно». Когда приглашали его, думали об этом?
— Мы позвали его в «Урал» просто потому, что он хороший тренер. Парфенов уже почти год с нами. И если летом у него не было времени подготовить команду, то сейчас, зимой, я увидел, как он работает на сборах, как игроки его уважают.
— Парфенов никогда не признается, что для него игры со «Спартаком» —
— Честно говоря, нет. А вот футболисты «Спартака» помогают нам, говоря, что должны проходить «Урал». Это ребят заводит в раздевалке. Но Дмитрия Владимировича — нет, для него важен любой соперник: «Спартак», «Зенит» или «Ахмат».
— Погребняк, наоборот, дико настроен на «Спартак».
— Вы видели, сколько Паша выиграл единоборств, сколько мячей зацепил, как помогал. Я видел, что он уже на
Посмотрите еще, с какими глазами вышел Серега Брызгалов. Хоть немного сыграл, но боролся и сделал все, чтобы мы удержали победный счет.
|Дмитрий Парфенов
|Олег Кононов
|Эрик Бикфалви
|35′
|31
|Ярослав Годзюр
84′
|57
|Александр Селихов
|15
|Денис Кулаков
60′
|92
|Николай Рассказов
39′
|27
|Михаил Меркулов
|6
|Айртон
|8
|Стефан Страндберг
24′
|14
|Георгий Джикия
|19
|Денис Поляков
71′
|16
|Сальваторе Боккетти
|17
|Николай Димитров
|37
|Георгий Мелкадзе
|58
|Отман Эль-Кабир
|8
|Денис Глушаков
|88
|Павел Погребняк
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|44
|Андрей Егорычев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
45′46′
|10
|Эрик Бикфалви
46′
|94
|Софьян Ханни
|11
|Владимир Ильин
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
65′
|13
|Петрюс Бумаль
90′
|99
|Педро Роша
|4
|Сергей Брызгалов
|7
|Аяз Гулиев
68′
|47
|Роман Зобнин
90+4′
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)