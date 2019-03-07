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21:01 (мск), источник: Sport24

«Это не позор». Олег Кононов оправдывается за вылет «Спартака» из Кубка

Главный тренер говорит, что готов к давлению.

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Источник: Sport24

«Спартак» снова выбыл из гонки трофеем. «Урал» впервые в сезоне сыграл на ноль дома, впервые в сезоне не пропустил от команды из РПЛ и вышел в полуфинал Кубка России, где сыграет с тульским «Арсеналом». Олег Кононов объяснил причины поражения своей команды и заявил, что уже готов к давлению фанатов.

Олег Кононов: «Игра “Спартака” устраивает на 50%»

— «Спартак» — первая команда Премьер-лиги, которая не забила «Уралу» в этом сезоне. Вы считаете, что это нормально, учитывая разговоры об атакующем стиле?
— «Спартак» не забил «Уралу» — не считаю, что это позор. Это футбол.

— После матча с «Краснодаром» Федун сказал, что «Спартак» показывает футбол, который он хотел бы видеть. Вы тоже считаете, что игра команды хороша?
— Если рассматривать всю игру не на эмоциях: у нас было преимущество, я не видел опасных моментов со стороны «Урала». В организации атаки мы владели преимуществом, но не забили. Команда строится не так быстро, не нужно отчаиваться.

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— Насколько вас устраивает игра «Спартака»?
— Ничего не изменилось. На 50%.

— Вы перепробовали много сочетаний на флангах. Пока не нашли оптимальное?
— Лоренсо Мельгарехо не справился с игрой и был заменен. В первую очередь мне хотелось усилить игру на фланге. Педро Роша не сделал то, что нужно, как и все игроки атаки. Сегодня я бы не хотел делить игроков на тех, кто был лучше или хуже. Ответственность лежит на всех без исключения, на мне в том числе.

— Команда хорошо готова физически?
— Мне трудно судить со стороны. Возможно, мне стоит пересмотреть игру центральных полузащитников. В чем мы проиграли середину?

— Кажется, команда сбивалась на длинные забросы вперед.
— Наши защитники пытались довести мяч вперед — это была ошибка. Нужно было играть в мелкий пас. Я не думаю, что мы провалили игру в центре, мы просто не забили.

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— Как исправить низкую реализацию?
— Работой и только работой.

— Кубок России всегда очень важен для болельщиков «Спартака». Готовы к негативу и давлению фанатов после вылета?
— Конечно, реакция негативная не только у болельщиков, но и у нас — футболистов и тренерского штаба. Нужно исправлять ситуацию в будущем. Давление? Это нормально для такого клуба, как «Спартак».

Григорий Иванов: «Спасибо “Спартаку”, что помогают нам»

«Спартак» есть «Спартак». Это команда с именем и сильными футболистами, и нам сегодня в какой-то степени повезло, — рассказал Sport24 президент «Урала» Григорий Иванов. — Мы выходили сражаться. В такую погоду пришли 18 000 болельщиков, мы хотели их порадовать и победить.

«Спартаку» желаем удачи. Нельзя сказать, что мы к ему привыкли — команда хорошо играет в атаку, прижимает, мы старались играть на том же уровне. Мое мнение — футбол «Спартака» стал интереснее, чем раньше.

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— Теперь задача «Урала» номер один — выиграть Кубок?
— Подождите, впереди еще полуфинал. Нам и в чемпионате очки нужны. Насчет расписания Кубка — считаю, что нужно было играть в один матч. Нам и не хватает времени, и приходится играть в такую погоду. В хорошую погоду на стадион пришло бы и 30 тысяч человек. Зрителям должно быть комфортно — мы в первую очередь для них играем.

— Парфенов в прошлом году взял Кубок с «Тосно». Когда приглашали его, думали об этом?
— Мы позвали его в «Урал» просто потому, что он хороший тренер. Парфенов уже почти год с нами. И если летом у него не было времени подготовить команду, то сейчас, зимой, я увидел, как он работает на сборах, как игроки его уважают.

— Парфенов никогда не признается, что для него игры со «Спартаком» — что-то особенное. А вы это видите?
— Честно говоря, нет. А вот футболисты «Спартака» помогают нам, говоря, что должны проходить «Урал». Это ребят заводит в раздевалке. Но Дмитрия Владимировича — нет, для него важен любой соперник: «Спартак», «Зенит» или «Ахмат».

— Погребняк, наоборот, дико настроен на «Спартак».
— Вы видели, сколько Паша выиграл единоборств, сколько мячей зацепил, как помогал. Я видел, что он уже на морально-волевых доигрывал, за это ему большое спасибо. Погребняк говорил, что первый мяч хочет забить «Спартаку». Так что для него этот матч принципиальный, да.

Посмотрите еще, с какими глазами вышел Серега Брызгалов. Хоть немного сыграл, но боролся и сделал все, чтобы мы удержали победный счет.

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Урал
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Кубок России, 1/4 финала7.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 18292 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновОлег Кононов
Голы
Эрик Бикфалви35′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
84′
57Александр Селихов
15Денис Кулаков
60′
92Николай Рассказов
39′
27Михаил Меркулов
6Айртон
8Стефан Страндберг
24′
14Георгий Джикия
19Денис Поляков
71′
16Сальваторе Боккетти
17Николай Димитров
37Георгий Мелкадзе
58Отман Эль-Кабир
8Денис Глушаков
88Павел Погребняк
12де Соуза Луиз Адриану
44Андрей Егорычев
25Лоренсо Мельгарехо
45′46′
10Эрик Бикфалви
46′
94Софьян Ханни
11Владимир Ильин
9Мендеш Андраде Зе Луиш
65′
13Петрюс Бумаль
90′
99Педро Роша
4Сергей Брызгалов
7Аяз Гулиев
68′
47Роман Зобнин
90+4′
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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