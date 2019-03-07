Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Айнтрахт Ф0
Интер0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо З1
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья2
Славия Пр1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ренн0
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зенит1
Вильярреал1
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Валенсия
Краснодар
Футбол. Кубок России
17:00
Урал1
Спартак0
Все события
Фоторепортажи
10Пенальти в добавленное время вывел «МЮ» в ¼ Лиги чемпионов
10«Аякс» выбил «Реал» из Лиги чемпионов
21:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Павел Погребняк: Самедов ушел — и я вообще проникся «любовью» к «Спартаку»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итог победного матча с красно-белыми в ¼ финала Кубка России (1:0, 2:1 по сумме двух встреч).

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Думаю, победа заслуженная. Сегодня главным было добиться результата. Мы это сделали, — сказал Погребняк.

— Пришлось легче, чем в матче с «Зенитом» в РПЛ?

— Отвечу так. Для меня сегодняшняя встреча стала одной из самых трудных в карьере…

— Даже так? Почему?

— Да. Я не преувеличиваю. Дотерпели, досражались… Как-то так. Физически пришлось непросто. «Спартак» нагнетал. Не только я — все наши ребята устали.

— Как оцените свою игру? Президент «Урала» Григорий Иванов похвалил вас за то, что здорово цеплялись за мячи.

— Ну нападающий и должен это делать. И при удачном раскладе вкладывать в удар всю душу. В принципе, доволен и командными действиями, и собой. Победили все вместе.

— Спартаковцы пару раз апеллировали к судье — мол, мяч попадал в руки футболистам «Урала» в штрафной Годзюра…

— Слушайте, когда команда, которая проигрывает (да и не только), прессует арбитра, чтобы повлиять на его решение. Это абсолютно нормальная ситуация. На мой взгляд, Вилков отсудил очень неплохо.

— На что способен ваш «Урал»?

— Не забываете, что в прошлом году я выиграл с «Тосно» Кубок России. Вот вам и ответ.

— Дубль два?

— Приложим к этому все усилия.

— Красно-белые войдут в тройку по итогам чемпионата?

— Не знаю. «Спартак» — не моя тема. Сегодня мы выиграли — и можно говорить об «Урале», а не о «Спартаке». Пусть лучше решают прогнозисты, специалисты, где в итоге окажется соперник. Меня больше интересует наш клуб.

— Вы как-то сказали, что немного изменили отношение к «Спартаку» после того, как туда вернулся Александр Самедов. Как восприняли решение москвичей расстаться с вашим другом зимой?

— Ну вот видите. Самедов ушел, и я вообще проникся «любовью» к «Спартаку». (Смеется.) На самом деле, для меня важен результат, а не то, против кого выходим на поле.

Урал
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Кубок России, 1/4 финала7.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 18292 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновОлег Кононов
Голы
Эрик Бикфалви35′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
84′
57Александр Селихов
15Денис Кулаков
60′
92Николай Рассказов
39′
27Михаил Меркулов
6Айртон
8Стефан Страндберг
24′
14Георгий Джикия
19Денис Поляков
71′
16Сальваторе Боккетти
17Николай Димитров
37Георгий Мелкадзе
58Отман Эль-Кабир
8Денис Глушаков
88Павел Погребняк
12де Соуза Луиз Адриану
44Андрей Егорычев
25Лоренсо Мельгарехо
45′46′
10Эрик Бикфалви
46′
94Софьян Ханни
11Владимир Ильин
9Мендеш Андраде Зе Луиш
65′
13Петрюс Бумаль
90′
99Педро Роша
4Сергей Брызгалов
7Аяз Гулиев
68′
47Роман Зобнин
90+4′
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Глушаков помог забить в ворота «Спартака». Дальше идет «Урал»
Россия загрустила в первой же гонке чемпионата мира по биатлону
СМИ: Перес во время перепалки угрожал выгнать Рамоса из «Реала»
«Салават Юлаев» вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Фигурист Ковтун завоевал серебро на Универсиаде в Красноярске
Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча ЛЧ
«Это не позор». Кононов оправдывается за вылет «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь