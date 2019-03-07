Павел Погребняк: Самедов ушел — и я вообще проникся «любовью» к «Спартаку»
Нападающий «Урала» Павел Погребняк в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итог победного матча с
Нападающий «Урала» Павел Погребняк в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итог победного матча с
— Думаю, победа заслуженная. Сегодня главным было добиться результата. Мы это сделали, — сказал Погребняк.
— Пришлось легче, чем в матче с «Зенитом» в РПЛ?
— Отвечу так. Для меня сегодняшняя встреча стала одной из самых трудных в карьере…
— Даже так? Почему?
— Да. Я не преувеличиваю. Дотерпели, досражались…
— Как оцените свою игру? Президент «Урала» Григорий Иванов похвалил вас за то, что здорово цеплялись за мячи.
— Ну нападающий и должен это делать. И при удачном раскладе вкладывать в удар всю душу. В принципе, доволен и командными действиями, и собой. Победили все вместе.
— Спартаковцы пару раз апеллировали к судье — мол, мяч попадал в руки футболистам «Урала» в штрафной Годзюра…
— Слушайте, когда команда, которая проигрывает (да и не только), прессует арбитра, чтобы повлиять на его решение. Это абсолютно нормальная ситуация. На мой взгляд, Вилков отсудил очень неплохо.
— На что способен ваш «Урал»?
— Не забываете, что в прошлом году я выиграл с «Тосно» Кубок России. Вот вам и ответ.
— Дубль два?
— Приложим к этому все усилия.
—
— Не знаю. «Спартак» — не моя тема. Сегодня мы выиграли — и можно говорить об «Урале», а не о «Спартаке». Пусть лучше решают прогнозисты, специалисты, где в итоге окажется соперник. Меня больше интересует наш клуб.
— Вы
— Ну вот видите. Самедов ушел, и я вообще проникся «любовью» к «Спартаку». (Смеется.) На самом деле, для меня важен результат, а не то, против кого выходим на поле.
|Дмитрий Парфенов
|Олег Кононов
|Эрик Бикфалви
|35′
|31
|Ярослав Годзюр
84′
|57
|Александр Селихов
|15
|Денис Кулаков
60′
|92
|Николай Рассказов
39′
|27
|Михаил Меркулов
|6
|Айртон
|8
|Стефан Страндберг
24′
|14
|Георгий Джикия
|19
|Денис Поляков
71′
|16
|Сальваторе Боккетти
|17
|Николай Димитров
|37
|Георгий Мелкадзе
|58
|Отман Эль-Кабир
|8
|Денис Глушаков
|88
|Павел Погребняк
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|44
|Андрей Егорычев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
45′46′
|10
|Эрик Бикфалви
46′
|94
|Софьян Ханни
|11
|Владимир Ильин
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
65′
|13
|Петрюс Бумаль
90′
|99
|Педро Роша
|4
|Сергей Брызгалов
|7
|Аяз Гулиев
68′
|47
|Роман Зобнин
90+4′
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)