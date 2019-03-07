Павел Погребняк: Самедов ушел — и я вообще проникся «любовью» к «Спартаку»

Источник: Спорт-Экспресс

— Думаю, победа заслуженная. Сегодня главным было добиться результата. Мы это сделали, — сказал Погребняк.

— Пришлось легче, чем в матче с «Зенитом» в РПЛ?

— Отвечу так. Для меня сегодняшняя встреча стала одной из самых трудных в карьере…

— Даже так? Почему?

— Да. Я не преувеличиваю. Дотерпели, досражались… Как-то так. Физически пришлось непросто. «Спартак» нагнетал. Не только я — все наши ребята устали.

— Как оцените свою игру? Президент «Урала» Григорий Иванов похвалил вас за то, что здорово цеплялись за мячи.

— Ну нападающий и должен это делать. И при удачном раскладе вкладывать в удар всю душу. В принципе, доволен и командными действиями, и собой. Победили все вместе.

— Спартаковцы пару раз апеллировали к судье — мол, мяч попадал в руки футболистам «Урала» в штрафной Годзюра…

— Слушайте, когда команда, которая проигрывает (да и не только), прессует арбитра, чтобы повлиять на его решение. Это абсолютно нормальная ситуация. На мой взгляд, Вилков отсудил очень неплохо.

— На что способен ваш «Урал»?

— Не забываете, что в прошлом году я выиграл с «Тосно» Кубок России. Вот вам и ответ.

— Дубль два?

— Приложим к этому все усилия.

— Красно-белые войдут в тройку по итогам чемпионата?

— Не знаю. «Спартак» — не моя тема. Сегодня мы выиграли — и можно говорить об «Урале», а не о «Спартаке». Пусть лучше решают прогнозисты, специалисты, где в итоге окажется соперник. Меня больше интересует наш клуб.

— Вы как-то сказали, что немного изменили отношение к «Спартаку» после того, как туда вернулся Александр Самедов. Как восприняли решение москвичей расстаться с вашим другом зимой?