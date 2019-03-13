РФС к апрелю должен выполнить требования для использования VAR в Олимп — Кубке России

Источник: РИА "Новости"

В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 девяти официальных матчей с использованием VAR. Данная система используется для просмотра спорных моментов игры, которые могут кардинально повлиять на исход встречи. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с видеоассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод.

«Для того, чтобы прошли первые матчи с полноценным использованием VAR, требуется выполнение двух аспектов: тех, что зависят от нас — подготовка видеоассистентов, операторов, технологические нюансы, инфраструктурные характеристики стадионов, и того, что не зависит от нас — решение IFAB и Международной федерации футбола на проведение официальных матчей, зависящее от соответствия строгим параметрам этих организаций, — заявил Калошин. — У нас в плане стоит задача провести девять соревновательных матчей, в числе которых четыре полуфинальные встречи Олимп — Кубка России, финал кубка и четыре стыковых матча, но окончательное разрешение на проведение этих игр будет зависеть от IFAB и ФИФА. IFAB будет оценивать конкретную заявку на каждый матч и дальше отталкиваться от ранее перечисленных параметров нашей подготовки к этим матчам».

По итогам жеребьевки Олимп — Кубка России, которая прошла 13 марта, первые полуфинальные встречи пройдут 3—4 апреля . Московский «Локомотив» примет «Ростов», а екатеринбургский «Урал» дома сыграет с тульским «Арсеналом». Точные даты и время проведения обоих матчей станут известны позднее.

«Мы не можем подать заявку в IFAB, так как не имеем данных по жеребьевке Олимп — Кубка России, а точнее по стадионам, где будут проведены матчи, по датам и времени проведения игр. К тому же каждый полевой судья, каждый видеоарбитр и его ассистент должны провести не менее четырех тренировочных занятий, определенное количество коротких матчей, дней работы на тренажере, полноценных матчей, не имеющих турнирного значения. Надеемся, что у нас получится к апрелю выполнить минимальные требования IFAB», — добавил Калошин.