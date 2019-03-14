Ответные матчи четвертьфинала Олимп — Кубка России по футболу прошли без нарушений

В ответных матчах «Ростов» встречался с «Краснодаром» (1:0), московский «Локомотив» — с казанским «Рубином» (1:0), тульский «Арсенал» — с «Оренбургом» (1:1), екатеринбургский «Урал» — с московским «Спартаком» (1:0).

По итогам жеребьевки Олимп — Кубка России, которая прошла 13 марта, первые полуфинальные встречи пройдут 3—4 апреля . Московский «Локомотив» примет «Ростов», а екатеринбургский «Урал» дома сыграет с тульским «Арсеналом». Точные даты и время проведения обоих матчей станут известны позднее.