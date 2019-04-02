Дети с аутизмом выведут на поле футболистов «Урала» перед матчем с «Арсеналом»

Источник: РИА "Новости"

Первый полуфинальный матч Олимп — Кубка России «Урал» — «Арсенал» пройдет 3 апреля стадионе «Екатеринбург-Арена», начало — 17:00 мск.

Игра будет приурочена к Международному дню человека с синдромом Дауна (отмечается 21 марта) и Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма (2 апреля).

«Нашу команду выведут дети с аутизмом из центра “Я особенный”. Команду соперников выведут дети с синдромом Дауна, которые занимаются футболом регулярно», — сказали в пресс-службе.

Тимофей Жуков, тренер футбольной команды Union, в которой занимаются дети с синдромом Дауна, уточнил ТАСС, что после завершения официальной части маленькие футболисты поднимутся на трибуны, откуда будут наблюдать за игрой.