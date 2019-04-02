Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Жирона
Футбол. Зарубежный
21:30
Эспаньол
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Уотфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
21:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Барселона
Все события
Фоторепортажи
16Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта
18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
13:02 (мск), источник: ТАСС

Дети с аутизмом выведут на поле футболистов «Урала» перед матчем с «Арсеналом»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Дети с аутизмом из благотворительного фонда «Я особенный» выведут футболистов «Урала» на полуфинальный матч Олимп — Кубка России с тульским «Арсеналом». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Урала».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Первый полуфинальный матч Олимп — Кубка России «Урал» — «Арсенал» пройдет 3 апреля стадионе «Екатеринбург-Арена», начало — 17:00 мск.

Читайте также
«Ростов» вырвал победу у «Урала» в матче чемпионата России по футболу

Игра будет приурочена к Международному дню человека с синдромом Дауна (отмечается 21 марта) и Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма (2 апреля).

«Нашу команду выведут дети с аутизмом из центра “Я особенный”. Команду соперников выведут дети с синдромом Дауна, которые занимаются футболом регулярно», — сказали в пресс-службе.

Тимофей Жуков, тренер футбольной команды Union, в которой занимаются дети с синдромом Дауна, уточнил ТАСС, что после завершения официальной части маленькие футболисты поднимутся на трибуны, откуда будут наблюдать за игрой.

Ответная игра пройдет в Туле 15 мая.

Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Молчание ради золота: российским лыжникам запретят соцсети
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ
«Спартак» заплатил посредникам больше всех в РПЛ
Нурмагомедов считает, что Макгрегор завершил карьеру для пиара
Как Мария Шарапова выглядит за пределами корта (фотогалерея)
Привык к боли: ученик Тутберидзе раскрыл тайну тренировок
Женская сборная ХМАО-Югры победила в эстафете на ЧР по биатлону
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь