Калошин: Разрешение на использование системы VAR может быть дано во вторник

В сезоне-2018/19 система VAR должна быть применена на полуфинальных матчах и финале Кубка России, а также в переходных встречах за право участия команд в следующем сезоне в РПЛ.

«Основная часть подготовки первой группы судей и видеоассистентов для проведения кубковых и стыковых матчей этого сезона завершена. Все имеющиеся материалы были отправлены в установленном порядке в IFAB на прошлой неделе. По состоянию на 11:00 сегодняшнего дня от IFAB и ФИФА еще не поступило решение о том, можно или нет использовать ВАР в режиме live. Надеемся, что до окончания вторника наступит определенность в этом вопросе», — сказал Калошин, которого цитирует официальный сайт РФС.