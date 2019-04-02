Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Жирона
Футбол. Зарубежный
21:30
Эспаньол
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Уотфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
21:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Барселона
Все события
Фоторепортажи
13Сборная России проиграла бельгийцам
18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
14:38 (мск), источник: Р-Спорт

Калошин: Разрешение на использование системы VAR может быть дано во вторник

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин заявил, что разрешение от ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на использование системы в кубковых и стыковых матчах текущего сезона может быть получено во вторник.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2018/19 система VAR должна быть применена на полуфинальных матчах и финале Кубка России, а также в переходных встречах за право участия команд в следующем сезоне в РПЛ.

«Основная часть подготовки первой группы судей и видеоассистентов для проведения кубковых и стыковых матчей этого сезона завершена. Все имеющиеся материалы были отправлены в установленном порядке в IFAB на прошлой неделе. По состоянию на 11:00 сегодняшнего дня от IFAB и ФИФА еще не поступило решение о том, можно или нет использовать ВАР в режиме live. Надеемся, что до окончания вторника наступит определенность в этом вопросе», — сказал Калошин, которого цитирует официальный сайт РФС.

«В этой связи необходимо отметить, что если вердикт вышеуказанных организаций будет положительным, то возможны изменения в составах назначенных судейских бригад», — добавил Калошин.

Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Панарин рассказал, чем россияне отличаются от американцев
Молчание ради золота: российским лыжникам запретят соцсети
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ
«Спартак» заплатил посредникам больше всех в РПЛ
Медведева опубликовала новые фотографии из Японии
Как Мария Шарапова выглядит за пределами корта (фото)
Привык к боли: ученик Тутберидзе раскрыл тайну тренировок
Женская сборная ХМАО-Югры победила в эстафете на ЧР по биатлону
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь