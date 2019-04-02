Мешков рассудит матч между «Локомотивом» и «Ростовом» в Кубке России

На другой матч ½ финала Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и тульским «Арсеналом» назначен судья Алексей Еськов из Москвы. Ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск) и Константин Шаламберидзе (Москва), резервный судья — Николай Волошин (Смоленск), инспектор — Игорь Синер (Омск).

Также РФС назначил судейскую бригаду во главе с Павлом Кукуяном из Сочи на перенесенный матч 16-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов», который пройдет в Оренбурге 3 апреля. Игра должна была пройти в начале декабря 2018 года, но была отменена и перенесена на весну из-за сильных морозов. Ассистентами Кукуяна будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск), инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).