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14:40 (мск), источник: Р-Спорт

Мешков рассудит матч между «Локомотивом» и «Ростовом» в Кубке России

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Арбитр Виталий Мешков из Дмитрова назначен на первый полуфинальный матч Кубка России по футболу между московским «Локомотивом» и «Ростовом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Локомотив» — «Ростов» пройдет 3 апреля в Москве. Помогать Мешкову будут Максим Гаврилин (Владимир) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), инспектор матча — Геннадий Куличенков (Тула).

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На другой матч ½ финала Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и тульским «Арсеналом» назначен судья Алексей Еськов из Москвы. Ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск) и Константин Шаламберидзе (Москва), резервный судья — Николай Волошин (Смоленск), инспектор — Игорь Синер (Омск).

Также РФС назначил судейскую бригаду во главе с Павлом Кукуяном из Сочи на перенесенный матч 16-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов», который пройдет в Оренбурге 3 апреля. Игра должна была пройти в начале декабря 2018 года, но была отменена и перенесена на весну из-за сильных морозов. Ассистентами Кукуяна будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск), инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

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