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20:50 (мск), источник: ТАСС

Система VAR будет использована в первых матчах полуфинала Олимп — Кубка России по футболу

ТАСС, 2 апреля. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и Международная федерация футбола (ФИФА) разрешили Российскому футбольному союзу (РФС) провести первые полуфинальные матчи Олимп — Кубка России с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 девяти официальных матчей с использованием VAR: четыре полуфинальные встречи и финал Олимп — Кубка России, а также четыре стыковых матча за выход в Российскую премьер-лигу.

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«Мы признательны IFAB и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп- Кубка России VAR в режиме live уже сейчас, — сказал президент РФС Александр Дюков. — Российский футбол входит в новую эру — внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей».

Первые полуфинальные встречи Олимп — Кубка России пройдут 3 апреля. Московский «Локомотив» примет «Ростов», а екатеринбургский «Урал» дома сыграет с тульским «Арсеналом». Ответные игры состоятся 15 мая.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.

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