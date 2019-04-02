Система VAR будет использована в первых матчах полуфинала Олимп — Кубка России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 девяти официальных матчей с использованием VAR: четыре полуфинальные встречи и финал Олимп — Кубка России, а также четыре стыковых матча за выход в Российскую премьер-лигу.

«Мы признательны IFAB и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп- Кубка России VAR в режиме live уже сейчас, — сказал президент РФС Александр Дюков. — Российский футбол входит в новую эру — внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей».

Первые полуфинальные встречи Олимп — Кубка России пройдут 3 апреля. Московский «Локомотив» примет «Ростов», а екатеринбургский «Урал» дома сыграет с тульским «Арсеналом». Ответные игры состоятся 15 мая.