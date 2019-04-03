Первые полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут в среду

Источник: РИА "Новости"

Начиная с текущего сезона, в четвертьфинале и полуфинале турнира победитель определяется по результатам двух матчей — дома и на выезде. В случае одинакового количества забитых и пропущенных мячей по сумме встреч в финал выйдет команда, имеющая преимущество по голам в гостях. Если и по этому показателю установится равенство, то для выявления победителя в ответной игре будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут и, при необходимости, серия послематчевых пенальти. Ответные встречи запланированы на 15 мая.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и Международная федерация футбола (ФИФА) разрешили Российскому футбольному союзу (РФС) провести первые полуфинальные матчи Олимп — Кубка России с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR). VAR впервые будет применяться в России в официальных встречах. В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 девяти матчей с использованием VAR. Ими станут четыре полуфинальные встречи и финал Кубка России, а также четыре стыковых матча за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Локомотив» в девятый раз постарается выйти в финал

Кубок России 2018/2019 1/2 финала, 3.04.2019, 19:30 Локомотив - Ростов -

«Локомотив» и «Ростов» впервые встречаются между собой в рамках турнира. Железнодорожники и московский ЦСКА являются самыми титулованными командами, они становились обладателями трофея по семь раз. Столичная команда побеждала последний раз в 2017 году, в финале переиграв «Урал» со счетом 2:0. «Ростов» выиграл Кубок России — 2015, а в 2003 году в финале уступил московскому «Спартаку» (0:1).

«Локомотив» в 1/16 финала турнира переиграл калининградскую «Балтику» (3:2), а в следующей стадии — красноярский «Енисей» (4:1). В четвертьфинале железнодорожники дважды оказались сильнее казанского «Рубина» — 1:0, 1:0. «Ростов» сначала разгромил «Сызрань-2003» (4:0), а в 1/8 финала на своем поле переиграл петербургский «Зенит» (3:1). В четвертьфинал ростовчане выбили из борьбы «Краснодар» (2:2, 1:0).

Команда Юрия Семина после зимней паузы не потерпела ни одного поражения в официальных матчах. После домашней ничьей с «Крыльями Советов» последовали четыре победы подряд, в том числе и кубковая над «Рубином». «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на шесть очков. «Ростов» в последних двух играх Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Рубин» (2:0) и «Урал» (2:1) и располагается на шестой строчке таблицы.

В составе «Ростова» из-за травм не сыграют защитник Мацей Вилюш и полузащитник Тимофей Калачев. Хозяевам в предстоящем матче не поможет защитник Борис Ротенберг, под вопросом участие в игре и его коллеги по амплуа Бенедикта Хёведеса.

Встреча пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 19:30 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Видеоассистентом будет Сергей Карасев из Москвы, а его помощником — Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова. Изначально главным арбитром матча значился Мешков, а Левников был резервным судьей.

«Урал и «Арсенал» в битве за выход в финал

Кубок России 2018/2019 1/2 финала, 3.04.2019, 17:00 Урал - Арсенал Т -

«Арсенал» и «Урал» также впервые сыграют между собой в Кубке России. Для команды из Тулы выход в эту стадию турнира является лучшим достижением в истории. Екатеринбуржцы принимали участие в финале розыгрыша Кубка сезона-2016/17, где проиграли «Локомотиву».

В текущем розыгрыше «Урал» сначала одолел нижнекамский «Нефтехимик» (3:2), после чего переиграл «Нижний Новгород» (2:0 — в дополнительное время). В четвертьфинале команда из Екатеринбурга выиграла у «Спартака» (1:1, 1:0). «Арсенал» на стадии 1/16 финала одолел в гостях команду Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Сахалин» (2:1), а в следующем этапе переиграл грозненский «Ахмат» (2:0). В четвертьфинале туляки оказались сильнее «Оренбурга» (4:2, 1:1).

«Арсенал» под руководством Игоря Черевченко в четырех турах РПЛ одержал три победы при одной ничьей и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Урал» проиграл три из четырех игр и находится в зоне переходных матчей, занимая 13-е место. В личной встрече первого круга команда из Екатеринбурга на своем поле одержала победу со счетом 2:1.

Хозяевам в предстоящей встрече из-за травм не помогут Владимир Ильин и Роман Емельянов. «Арсеналу» придется обойтись без основного вратаря команды Михаила Левашова.