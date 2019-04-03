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19:32 (мск), источник: Российская газета

В матче Кубка России впервые в истории использовали VAR

Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между «Уралом» и «Арсеналом». Главный судья прибег к помощи видеоассистента — VAR.

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Арбитр Алексей Еськов приостановил игру на 61-й минуте после того, как полузащитник «Урала» Петрус Бумаль локтем отмахнулся от Кантемира Берхамова. Изначально Еськов показал игроку екатеринбургской команды желтую карточку, но затем связался с видеоассистентом, которым в этом матче являлся Михаил Вилков.

Дело в том, что одним из эпизодов, которые судьи могут рассматривать с помощью VAR, является возможное предъявление футболисту красной карточки. И Еськову предстояло выяснить, тянуло ли нарушение на удаление. Пообщавшись с Вилковым, главный судья начертил в воздухе уже ставший знаменитым прямоугольник, означавший, что он будет смотреть видеоповтор. Изучив эпизод с нескольких ракурсов, Еськов вернулся на поле и без тени сомнений предъявил Бумалю красную карточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Урал» остался в меньшинстве, при этом ведя в счете. В первом тайме отличился Андрей Панюков.

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