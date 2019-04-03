«Урал» победил «Арсенал» в первом полуфинальном матче Олимп — Кубка России по футболу

Как технологии изменили футбол и повлияли на чемпионат мира в России

На 65-й минуте главный арбитр встречи Алексей Еськов за грубую игру удалил полузащитника «Урала» Петруса Бумаля, впервые в истории российского футбола воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR). На 84-й минуте защитник «Арсенала» Гия Григалава получил красную карточку за грубую игру. Ко второму тайму главный арбитр добавил шесть минут.

«Урал» во второй раз участвует в полуфинале Кубка России, впервые команда вышла в данную стадию в сезоне-2016/17, когда в итоге дошла до финала, в котором уступила московскому «Локомотиву» (0:2). «Арсенал» впервые выступает в полуфинале.