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19:10 (мск), источник: ТАСС

«Урал» победил «Арсенал» в первом полуфинальном матче Олимп — Кубка России по футболу

ТАСС, 3 апреля. Екатеринбургский «Урал» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0 в первом полуфинальном матче Олимп — Кубка России по футболу сезона-2018/19. Встречу, прошедшую на «Екатеринбург-Арене», посетили 13304 зрителя.

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Единственный мяч забил Андрей Панюков на 17-й минуте игры.

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На 65-й минуте главный арбитр встречи Алексей Еськов за грубую игру удалил полузащитника «Урала» Петруса Бумаля, впервые в истории российского футбола воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR). На 84-й минуте защитник «Арсенала» Гия Григалава получил красную карточку за грубую игру. Ко второму тайму главный арбитр добавил шесть минут.

«Урал» во второй раз участвует в полуфинале Кубка России, впервые команда вышла в данную стадию в сезоне-2016/17, когда в итоге дошла до финала, в котором уступила московскому «Локомотиву» (0:2). «Арсенал» впервые выступает в полуфинале.

Ответная встреча состоится 15 мая в Туле. Финал Кубка России запланирован на 22 мая, место проведения матча пока не определено.

Урал
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
Футбол, Кубок России, 1/2 финала3.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 12304 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновИгорь Черевченко
Голы
Андрей Панюков17′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
1Артур Нигматуллин
15Денис Кулаков
14Анри Хагуш
27Михаил Меркулов
21Виктор Альварес
8Стефан Страндберг
85′
6Максим Беляев
19Денис Поляков
83′
8Гиа Григалава
85′
58Отман Эль-Кабир
5Абдул Кадири
44′
10Эрик Бикфалви
19Резиуан Мирзов
44Андрей Егорычев
18Лука Джорджевич
13Петрюс Бумаль
64′
23Игорь Горбатенко
80′
17Николай Димитров
76′
22Даниил Лесовой
21Марко Араторе
11Сергей Ткачев
59′
20Андрей Панюков
67′
7Кантемир Берхамов
90′
3Вараздат Ароян
78Зелимхан Бакаев
73′
10Эванс Кангва
Статистика
2Желтые карточки2
1Красные карточки1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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