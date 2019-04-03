Фернандеш выйдет в составе «Локомотива» в матче «Ростовом»

Встреча команд пройдет в Москве в среду и начнется в 19:30 мск. Фернандеш получил травму во время подготовки ко второй части сезона и пропустил четыре встречи чемпионата России и одну игру четвертьфинала Кубка страны.
Стартовый состав «Локомотива» выглядит следующим образом: Маринато Гилерме (вратарь), Соломон Кверкелия, Ведран Чорлука, Мацей Рыбус, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Фернандеш, Федор Смолов.
«Ростов» в своем микроблоге в Twitter выложил следующий состав: Сергей Песьяков (вратарь), Рагнар Сигурдссон, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Арсений Логашов, Евгений Чернов, Александр Гацкан, Бактиер Зайнутдинов, Роман Еременко, Ивелин Попов, Алексей Ионов.