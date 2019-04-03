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19:58 (мск), источник: Р-Спорт

Президент «Урала» Григорий Иванов: Всегда был и буду против VAR

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал, что ранее выступал против системы видеопомощи арбитрам (VAR) и после применения ее в матче Кубка России своего мнения не изменил.

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Источник: Р-Спорт

В среду VAR впервые была использована в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС): в первом матче полуфинала Кубка России между «Уралом» и тульским «Арсеналом», который прошел в Екатеринбурге и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. После использования VAR главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил игрока «Урала» Петруса Бумаля за удар соперника локтем. Изначально Еськов дал Бумалю желтую карточку, но после видеопросмотра переквалифицировал ее в красную.

«Я всегда говорил, что VAR не нужна. Наши игроки наполучали карточек. Отталкивают нашего игрока и ему же показывают карточку потом. Он ничего не сделал, а ему — раз и карточку. Двум людям карточки показали, которые следующий матч пропускают. Я всегда был и буду против VAR. Судья показал две карточки, которые не должен был показывать, и никто ему не подсказал. На что тогда смотрит VAR? Зачем он нужен», — сказал Иванов по телефону корреспонденту РИА Новости.

Урал
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
Футбол, Кубок России, 1/2 финала3.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 12304 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновИгорь Черевченко
Голы
Андрей Панюков17′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
1Артур Нигматуллин
15Денис Кулаков
14Анри Хагуш
27Михаил Меркулов
21Виктор Альварес
8Стефан Страндберг
85′
6Максим Беляев
19Денис Поляков
83′
8Гиа Григалава
85′
58Отман Эль-Кабир
5Абдул Кадири
44′
10Эрик Бикфалви
19Резиуан Мирзов
44Андрей Егорычев
18Лука Джорджевич
13Петрюс Бумаль
64′
23Игорь Горбатенко
80′
17Николай Димитров
76′
22Даниил Лесовой
21Марко Араторе
11Сергей Ткачев
59′
20Андрей Панюков
67′
7Кантемир Берхамов
90′
3Вараздат Ароян
78Зелимхан Бакаев
73′
10Эванс Кангва
Статистика
2Желтые карточки2
1Красные карточки1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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