Президент «Урала» Григорий Иванов: Всегда был и буду против VAR

В среду VAR впервые была использована в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС): в первом матче полуфинала Кубка России между «Уралом» и тульским «Арсеналом», который прошел в Екатеринбурге и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. После использования VAR главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил игрока «Урала» Петруса Бумаля за удар соперника локтем. Изначально Еськов дал Бумалю желтую карточку, но после видеопросмотра переквалифицировал ее в красную.

«Я всегда говорил, что VAR не нужна. Наши игроки наполучали карточек. Отталкивают нашего игрока и ему же показывают карточку потом. Он ничего не сделал, а ему — раз и карточку. Двум людям карточки показали, которые следующий матч пропускают. Я всегда был и буду против VAR. Судья показал две карточки, которые не должен был показывать, и никто ему не подсказал. На что тогда смотрит VAR? Зачем он нужен», — сказал Иванов по телефону корреспонденту РИА Новости.