«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Олимп — Кубка России

В составе хозяев отличился Антон Миранчук (68-я минута), на 85-й минуте мяч в ворота своей команды отправил защитник гостей Иван Новосельцев. За «Ростов» забитыми мячами отметились Роман Еременко (50) и Ивелин Попов (83, с пенальти). На 82-й минуте матча главный арбитр встречи Кирилл Левников воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR), назначив пенальти за нарушение на Еременко.