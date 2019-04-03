«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Олимп — Кубка России

В составе хозяев отличился Антон Миранчук (68-я минута), на 85-й минуте мяч в ворота своей команды отправил защитник гостей Иван Новосельцев. За «Ростов» забитыми мячами отметились Роман Еременко (50) и Ивелин Попов (83, с пенальти). На 82-й минуте матча главный арбитр встречи Кирилл Левников воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR), назначив пенальти за нарушение на Еременко.
«Локомотив» является семикратным обладателем Кубка России, последний раз выиграв трофей в сезоне-2016/17.
В прошлом розыгрыше столичный клуб выбыл на стадии 1/16 финала, уступив самарским «Крыльям Советов». «Ростов» становился обладателем трофея в сезоне-2013/14.
Ответная встреча состоится 15 мая в Ростове. Финал Кубка России запланирован на 22 мая, место проведения матча пока не определено.