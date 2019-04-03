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22:28 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Олимп — Кубка России

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 2:2 сыграл вничью с «Ростовом» в рамках первого полуфинального матча Олимп — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «РЖД-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев отличился Антон Миранчук (68-я минута), на 85-й минуте мяч в ворота своей команды отправил защитник гостей Иван Новосельцев. За «Ростов» забитыми мячами отметились Роман Еременко (50) и Ивелин Попов (83, с пенальти). На 82-й минуте матча главный арбитр встречи Кирилл Левников воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR), назначив пенальти за нарушение на Еременко.

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«Локомотив» является семикратным обладателем Кубка России, последний раз выиграв трофей в сезоне-2016/17.

В прошлом розыгрыше столичный клуб выбыл на стадии 1/16 финала, уступив самарским «Крыльям Советов». «Ростов» становился обладателем трофея в сезоне-2013/14.

Ответная встреча состоится 15 мая в Ростове. Финал Кубка России запланирован на 22 мая, место проведения матча пока не определено.

Локомотив
2:2
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Кубок России, 1/2 финала3.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 10171 зритель
Главные тренеры
Юрий СеминВалерий Карпин
Голы
Антон Миранчук67′
Роман Еременко50′
Иван Новосельцев85′
Ивелин Попов84′
Составы команд
1Маринату Гильерме
30Сергей Песьяков
20Владислав Игнатьев
6Рагнар Сигурдссон
31Мачей Рыбус
24Миха Мевля
14Ведран Чорлука
83′
80Иван Новосельцев
33Соломон Кверквелия
28′
25Арсений Логашов
90+6′
11Антон Миранчук
28Евгений Чернов
59Алексей Миранчук
8Ивелин Попов
6Дмитрий Баринов
54′
84Александр Гацкан
27Игорь Денисов
7Роман Еременко
86′
4Мануэл Фернандеш
57′
17Матиас Норманн
21Хвича Кварацхелия
19Бактиер Зайнутдинов
68′
9Федор Смолов
74′
15Данил Глебов
24Эдер
11Алексей Ионов
73′
14Элдор Шомуродов
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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