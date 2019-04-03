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23:02 (мск), источник: Р-Спорт

Семин — про использование VAR: Боженька все видит и нам все отдаст

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил уверенность в том, что система видеопомощи арбитрам (VAR) когда-то будет применена и в пользу железнодорожников.

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Источник: РИА "Новости"

Первый матч полуфинала Кубка России между московским «Локомотивом» и «Ростовом» прошел в среду в Москве и завершился со счетом 2:2. Семин долгое время активно высказывался за то, чтобы в Российской-премьер-лиге (РПЛ) была введена система VAR. Впервые на игре с участием железнодорожников систему применили в игре с «Ростовом»: арбитр Кирилл Левнников назначил пенальти в ворота «Локомотива», который в итоге был реализован.

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«Сложилось все не в пользу тех, кто так сильно хотел, чтобы эта система работала. Но от этого никуда не денешься, наверное, эта система будет приниматься, уже в мире так работают. Сегодня было не в нашу пользу, но когда-то будет и в нашу. Боженька все видит — он все отдаст», — сказал Семин на пресс-конференции.

Полузащитник Мануэл Фернандеш, восстановившийся от травмы, вышел на поле в стартовом составе впервые в 2019 году.

«Больше 45 минут мы и не планировали, чтобы Фернандеш играл, потому что долгий период у него не было игровой практики. У нас есть три дня на восстановление и игра (с “Зенитом” в РПЛ) покажет, скажется ли его сегодняшний выход на поле или нет», — рассказал тренер.

Локомотив
2:2
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Кубок России, 1/2 финала3.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 10171 зритель
Главные тренеры
Юрий СеминВалерий Карпин
Голы
Антон Миранчук67′
Роман Еременко50′
Иван Новосельцев85′
Ивелин Попов84′
Составы команд
1Маринату Гильерме
30Сергей Песьяков
20Владислав Игнатьев
6Рагнар Сигурдссон
31Мачей Рыбус
24Миха Мевля
14Ведран Чорлука
83′
80Иван Новосельцев
33Соломон Кверквелия
28′
25Арсений Логашов
90+6′
11Антон Миранчук
28Евгений Чернов
59Алексей Миранчук
8Ивелин Попов
6Дмитрий Баринов
54′
84Александр Гацкан
27Игорь Денисов
7Роман Еременко
86′
4Мануэл Фернандеш
57′
17Матиас Норманн
21Хвича Кварацхелия
19Бактиер Зайнутдинов
68′
9Федор Смолов
74′
15Данил Глебов
24Эдер
11Алексей Ионов
73′
14Элдор Шомуродов
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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