Семин — про использование VAR: Боженька все видит и нам все отдаст
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил уверенность в том, что система видеопомощи арбитрам (VAR)
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил уверенность в том, что система видеопомощи арбитрам (VAR)
Первый матч полуфинала Кубка России между московским «Локомотивом» и «Ростовом» прошел в среду в Москве и завершился со счетом 2:2. Семин долгое время активно высказывался за то, чтобы в
«Сложилось все не в пользу тех, кто так сильно хотел, чтобы эта система работала. Но от этого никуда не денешься, наверное, эта система будет приниматься, уже в мире так работают. Сегодня было не в нашу пользу, но
Полузащитник Мануэл Фернандеш, восстановившийся от травмы, вышел на поле в стартовом составе впервые в 2019 году.
«Больше 45 минут мы и не планировали, чтобы Фернандеш играл, потому что долгий период у него не было игровой практики. У нас есть три дня на восстановление и игра (с “Зенитом” в РПЛ) покажет, скажется ли его сегодняшний выход на поле или нет», — рассказал тренер.
|Юрий Семин
|Валерий Карпин
|Антон Миранчук
|67′
|Роман Еременко
|50′
|Иван Новосельцев
|85′
|Ивелин Попов
|84′
|1
|Маринату Гильерме
|30
|Сергей Песьяков
|20
|Владислав Игнатьев
|6
|Рагнар Сигурдссон
|31
|Мачей Рыбус
|24
|Миха Мевля
|14
|Ведран Чорлука
83′
|80
|Иван Новосельцев
|33
|Соломон Кверквелия
28′
|25
|Арсений Логашов
90+6′
|11
|Антон Миранчук
|28
|Евгений Чернов
|59
|Алексей Миранчук
|8
|Ивелин Попов
|6
|Дмитрий Баринов
54′
|84
|Александр Гацкан
|27
|Игорь Денисов
|7
|Роман Еременко
86′
|4
|Мануэл Фернандеш
57′
|17
|Матиас Норманн
|21
|Хвича Кварацхелия
|19
|Бактиер Зайнутдинов
68′
|9
|Федор Смолов
74′
|15
|Данил Глебов
|24
|Эдер
|11
|Алексей Ионов
73′
|14
|Элдор Шомуродов
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)