Семин — про использование VAR: Боженька все видит и нам все отдаст

Источник: РИА "Новости"

Первый матч полуфинала Кубка России между московским «Локомотивом» и «Ростовом» прошел в среду в Москве и завершился со счетом 2:2. Семин долгое время активно высказывался за то, чтобы в Российской-премьер-лиге (РПЛ) была введена система VAR. Впервые на игре с участием железнодорожников систему применили в игре с «Ростовом»: арбитр Кирилл Левнников назначил пенальти в ворота «Локомотива», который в итоге был реализован.

«Сложилось все не в пользу тех, кто так сильно хотел, чтобы эта система работала. Но от этого никуда не денешься, наверное, эта система будет приниматься, уже в мире так работают. Сегодня было не в нашу пользу, но когда-то будет и в нашу. Боженька все видит — он все отдаст», — сказал Семин на пресс-конференции.

Полузащитник Мануэл Фернандеш, восстановившийся от травмы, вышел на поле в стартовом составе впервые в 2019 году.