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13:29 (мск), источник: ТАСС

Президент «Урала»: Клубы не оплачивали систему VAR в матчах Кубка России по футболу

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Участники полуфинальных встреч Олимп — Кубка России по футболу не выделяли средств на использование в матчах системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом ТАСС в четверг по телефону сообщил президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

Система VAR впервые была применена в официальных матчах в российском футболе в среду, во время первых полуфинальных встреч Олимп — Кубка России. Во втором тайме матча между «Уралом» и тульским «Арсеналом» (1:0) главный арбитр Алексей Еськов воспользовался подсказкой видеоарбитров после того, как показал желтую карточку полузащитнику екатеринбургского клуба Петрусу Бумалю, который в единоборстве с Кантемиром Берхамовым дважды ударил того локтем в голову. Спустя четыре минуты после просмотра этого эпизода Еськов показал Бумалю красную карточку.

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Во втором полуфинальном матче — между московским «Локомотивом» и «Ростовом» (2:2) — с помощью VAR был назначен пенальти в ворота железнодорожников.

«Система VAR обслуживалась за счет Российского футбольного союза (РФС). Это тестовые матчи, все смотрят, как это будет выглядеть, как будет проходить, поэтому клубы никаких денег не выделяли, — сказал Иванов. — Не знаю, как будет на последующих матчах [Олимп — Кубка России], будет тестирование [системы] на других стадионах. Пока идут тестовые матчи, клубы ничего платить не будут».

«Конечно, использование системы VAR стоит недешево. Клубы немного шокированы ценами, есть много клубов, которые живут за счет региональных бюджетов, и где взять деньги еще и на установку VAR — пока тяжело понять, но, я думаю, они разберутся», — добавил собеседник агентства.

Ответные полуфинальные матчи Олимп — Кубка России пройдут 15 мая в Туле и Ростове-на-Дону.

В июле 2018 года на заседании исполкома Российского футбольного союза было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 девяти официальных матчей с использованием VAR: четыре полуфинальные встречи и финал Олимп — Кубка России, а также четыре стыковых игры за выход в Российскую премьер-лигу.

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