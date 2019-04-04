Ненужный трофей. Почему лучшие футбольные клубы не ведут борьбу за Кубок России

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Победа в Олимп — Кубке России по футболу в последние годы является мечтой далеко не каждого клуба. Многие команды и игроки не относятся к турниру всерьез и предпочитают сэкономить силы на более важные матчи чемпионата страны и еврокубков.

Два первых полуфинальных матча Олимп — Кубка России состоялись в среду. Екатеринбургский «Урал» на своем поле переиграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0, а московский «Локомотив» и «Ростов» завершили игру вничью 2:2.

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В последние годы в чемпионате России образовалась пятерка команд, которые разыгрывают медали чемпионата. Это «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Второй сезон подряд в турнирной таблице премьер-лиги именно они занимают первые пять мест, которые дают право принять участие в еврокубках. В этом году в полуфинал кубка страны вышла только одна из перечисленных команд — «Локомотив». В розыгрыше сезона-2017/18 этим коллективом был «Спартак».

За последние 10 лет лишь дважды в финале кубка между собой встречались два топ-клуба. В 2009 году ЦСКА со счетом 1:0 переиграл «Рубин», который являлся действующим чемпионом страны. В 2016 году армейцы уступили «Зениту» (1:4). В нынешнем розыгрыше и вовсе случился уникальный прецедент. Действующий обладатель титула «Тосно» не принял участия в его защите, так как прекратил свое существование из-за финансовых проблем. Низкий интерес сильнейших к турниру можно объяснить несколькими факторами.

Деньги

По регламенту призовой фонд прошлогоднего финала Олимп — Кубка России составлял 9 млн рублей. Победитель получал 6 млн рублей, финалист — 3 млн рублей. Этих сумм хватит разве что на несколько выездов. С приходом на пост президента Российского футбольного союза (РФС) главы «Газпром нефти» Александра Дюкова можно рассчитывать на привлечение новых спонсоров. Однако серьезного призового фонда, способного мотивировать сильнейшие команды, в ближайшие годы ожидать вряд ли стоит.

Главным бонусом для обладателя национального кубка является возможность участия в групповом этапе Лиги Европы, что автоматически приносит в копилку клубов €2,62 млн (по данным Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сезон-2018/19). Для сравнения: вылетевшие в раунде плей-офф Лиги чемпионов получают по €5 млн. Для того чтобы заработать такую сумму в Лиге Европы, надо как минимум выйти в 1/16 финала турнира. Только за попадание в групповой этап самого престижного клубного трофея Европы (Лига чемпионов) клуб зарабатывает более €15 млн. Для получения такой суммы в Лиге Европы команда должна как минимум пробиться в финал соревнований.

РФС не раз заявлял, что для поднятия интереса к турниру и мотивации сильнейших команд готов отдать одну лигочемпионскую квоту победителю Олимп — Кубка России. По словам вице-президента РФС и президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина, многие европейские федерации поддерживают такую идею. Но для этого необходимо согласование УЕФА. На данный момент ни в одной из федераций путевку в главный еврокубок не получают по результатам розыгрыша кубка страны.

Возможность участия в Лиге чемпионов через Олимп — Кубок России, несомненно, добавит мотивации ведущим клубам. За примером далеко ходить не надо. С 2015 года победитель Лиги Европы стал получать путевку в Лигу чемпионов, и ведущие английские команды, которые зачастую пренебрегали этим турниром ввиду больших призовых во внутреннем чемпионате, стали выкладываться в полную силу и играть сильнейшими составами.

«Ливерпуль» дошел до финала, где уступил «Севилье» (1:3), «Манчестер Юнайтед» и вовсе выиграл титул, а «Арсенал» в прошлом розыгрыше в полуфинале уступил лишь будущему обладателю трофея испанскому «Атлетико» (1:1, 0:1 по сумме двух матчей). В нынешнем розыгрыше «Челси» и «Арсенал» также продолжают борьбу за титул.

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Календарь и формат

Перед началом текущего сезона было принято решение в четвертьфинале и полуфинале Олимп — Кубка России определять победителя по результатам двух матчей — дома и на выезде. С одной стороны, это кажется более справедливым и уменьшает вероятность случайности, а с другой — создает большие дополнительные сложности для команд, которые принимают участие в еврокубках.

Клубы премьер-лиги вступают в борьбу за Олимп — Кубок России со стадии 1/16 финала. Команды, которые уверенно идут в чемпионате, зачастую пренебрегают Кубком на первой же стадии против соперников рангом ниже. В текущем розыгрыше 14 из 16 команд элитного дивизиона 1/16 финала преодолели, несмотря на то что большинство тренеров выставляли составы, далекие от оптимальных. В прошлом турнире 10 команд премьер-лиги выбыли из борьбы за кубок после первого матча.

На первой стадии нынешнего розыгрыша вылетел ЦСКА, который не имеет длинной скамейки запасных и принимал участие в групповом турнире Лиги чемпионов, а также «Уфа», ведущая борьбу за выживание и начинавшая сезон в непривычном для себя графике из-за участия в квалификации Лиги Европы. В 1/8 финала не сильно усердствовал петербургский «Зенит», который ведет борьбу за чемпионство. Главный тренер команды Сергей Семак выставил далеко не сильнейший состав на выездной матч с «Ростовом» (1:3).

Календарь четвертьфинальных противостояний и вовсе выглядел абсурдным. Первые матчи команды проводили в декабре, а ответные — после зимнего перерыва в марте. Именно в первой четвертьфинальной игре с «Уралом» (1:1) «Спартак» установил антирекорд посещаемости на домашней арене (9333 зрителя).

«Краснодар» пробился в весеннюю стадию Лиги Европы, из-за чего проводил ответный кубковый матч с «Ростовом» (0:1) 24 февраля — на десять дней раньше остальных пар.

В какой-то степени повезло, что соперником краснодарцев стала команда из южного региона, с хорошим современным стадионом, который был построен к чемпионату мира. А если представить на месте «Ростова» условный «Оренбург»? Скорее всего, дело закончилось бы очередным скандальным переносом.

Вызывает вопросы и большой временной промежуток между полуфинальными матчами. Ответные игры состоятся только 15 мая. Финал же пройдет 22 мая — через неделю после вторых полуфинальных встреч. Например, в Кубке Испании, где команды также выясняют отношения по сумме двух матчей, почти весь турнир проходит в промежуток с января по середину февраля, когда нет еврокубков. В России в это время по понятным причинам в футбол не играют.

Возможно, РФС стоит попробовать формат финала четырех, который успешно прижился в других игровых видах спорта. По окончании четвертьфиналов выбрать хозяина, в среду и четверг провести полуфиналы, а в воскресенье — решающий матч. Это позволит освободить дни в календаре чемпионата как минимум для двух туров, а следовательно, сдвинуть начало весенней части на более теплое время.

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Расстояния и условия

Согласно регламенту все команды премьер-лиги в 1/16 финала проводят свои матчи в гостях. Зачастую команды элитного дивизиона не хотят везти основных игроков на дальние выезды, да еще и рисковать их здоровьем на некачественных полях. Некоторые футболисты воспринимают участие в играх первых раундов Кубка едва ли не как наказание.

В 2015 году в матче чемпионата России ЦСКА обыграл на выезде саранскую «Мордовию» со счетом 6:4, уступая после первого тайма 0:3. На вопрос журналистов на пресс-конференции о том, что творилось в раздевалке армейцев после перерыва, главный тренер ЦСКА (на тот момент Леонид Слуцкий) то ли в шутку, то ли всерьез ответил: «Если проиграете, то поедете все в Иркутск играть на кубок». Через три дня красно-синим предстоял кубковый матч с «Байкалом».

Годом ранее на базе «Спартака» в Тарасовке прятался Джано Ананидзе. Футболист не хотел лететь в Комсомольск-на-Амуре на игру с местной «Сменой».

С длинными расстояниями РФС ничего поделать не может, но в этом есть и плюс. Болельщики из глубинки получают возможность порадоваться победам своей команды над грандами отечественного футбола. В прошлом розыгрыше сенсацию сотворил курский «Авангард», который в 1/16 финала обыграл ЦСКА (1:0). Куряне проиграли только в финале и оставили яркие воспоминания своим болельщикам на всю жизнь.

Во многих странах национальные кубки считаются очень престижным титулом. Кубок Англии является старейшим турниром в мире. Первый финальный матч розыгрыша трофея прошел в 1872 году. Чемпионат страны начал проводиться только спустя 18 лет. Футболисты бьются не за деньги, а за возможность прикоснуться к легендарному трофею и получить его из рук самой королевы. В Испании футбол также начинался с кубка — в 1902 году, а первый розыгрыш первенства прошел через 27 лет.

На данный момент Олимп — Кубок России в большей степени является турниром для команд, которые не способны решать высокие задачи в чемпионате. Хороший шанс «прорубить окно в Европу» предоставляется середнякам премьер-лиги. С одной стороны, это поднимает интерес к футболу в регионах, с другой — негативно влияет на позиции России в клубном рейтинге УЕФА.