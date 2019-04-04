Ненужный трофей. Почему лучшие футбольные клубы не ведут борьбу за Кубок России
О неудобном календаре турнира, его формате и вариантах поднятия интереса к соревнованию — в материале ТАСС.
О неудобном календаре турнира, его формате и вариантах поднятия интереса к соревнованию — в материале ТАСС.
Победа в Олимп — Кубке России по футболу в последние годы является мечтой далеко не каждого клуба. Многие команды и игроки не относятся к турниру всерьез и предпочитают сэкономить силы на более важные матчи чемпионата страны и еврокубков.
Два первых полуфинальных матча Олимп — Кубка России состоялись в среду. Екатеринбургский «Урал» на своем поле переиграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0, а московский «Локомотив» и «Ростов» завершили игру вничью 2:2.
В последние годы в чемпионате России образовалась пятерка команд, которые разыгрывают медали чемпионата. Это «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Второй сезон подряд в турнирной таблице
За последние 10 лет лишь дважды в финале кубка между собой встречались два
По регламенту призовой фонд прошлогоднего финала Олимп — Кубка России составлял 9 млн рублей. Победитель получал 6 млн рублей, финалист — 3 млн рублей. Этих сумм хватит разве что на несколько выездов. С приходом на пост президента Российского футбольного союза (РФС) главы «Газпром нефти» Александра Дюкова можно рассчитывать на привлечение новых спонсоров. Однако серьезного призового фонда, способного мотивировать сильнейшие команды, в ближайшие годы ожидать вряд ли стоит.
Главным бонусом для обладателя национального кубка является возможность участия в групповом этапе Лиги Европы, что автоматически приносит в копилку клубов €2,62 млн (по данным Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сезон-2018/19). Для сравнения: вылетевшие в раунде
РФС не раз заявлял, что для поднятия интереса к турниру и мотивации сильнейших команд готов отдать одну лигочемпионскую квоту победителю Олимп — Кубка России. По словам
«Ливерпуль» дошел до финала, где уступил «Севилье» (1:3), «Манчестер Юнайтед» и вовсе выиграл титул, а «Арсенал» в прошлом розыгрыше в полуфинале уступил лишь будущему обладателю трофея испанскому «Атлетико» (1:1, 0:1 по сумме двух матчей). В нынешнем розыгрыше «Челси» и «Арсенал» также продолжают борьбу за титул.
Перед началом текущего сезона было принято решение в четвертьфинале и полуфинале Олимп — Кубка России определять победителя по результатам двух матчей — дома и на выезде. С одной стороны, это кажется более справедливым и уменьшает вероятность случайности, а с другой — создает большие дополнительные сложности для команд, которые принимают участие в еврокубках.
Клубы
На первой стадии нынешнего розыгрыша вылетел ЦСКА, который не имеет длинной скамейки запасных и принимал участие в групповом турнире Лиги чемпионов, а также «Уфа», ведущая борьбу за выживание и начинавшая сезон в непривычном для себя графике
«Краснодар» пробился в весеннюю стадию Лиги Европы,
В
Вызывает вопросы и большой временной промежуток между полуфинальными матчами. Ответные игры состоятся только 15 мая. Финал же пройдет 22 мая — через неделю после вторых полуфинальных встреч. Например, в Кубке Испании, где команды также выясняют отношения по сумме двух матчей, почти весь турнир проходит в промежуток с января по середину февраля, когда нет еврокубков. В России в это время по понятным причинам в футбол не играют.
Возможно, РФС стоит попробовать формат финала четырех, который успешно прижился в других игровых видах спорта. По окончании четвертьфиналов выбрать хозяина, в среду и четверг провести полуфиналы, а в воскресенье — решающий матч. Это позволит освободить дни в календаре чемпионата как минимум для двух туров, а следовательно, сдвинуть начало весенней части на более теплое время.
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Согласно регламенту все команды
Годом ранее на базе «Спартака» в Тарасовке прятался Джано Ананидзе. Футболист не хотел лететь в
С длинными расстояниями РФС ничего поделать не может, но в этом есть и плюс. Болельщики из глубинки получают возможность порадоваться победам своей команды над грандами отечественного футбола. В прошлом розыгрыше сенсацию сотворил курский «Авангард», который в 1/16 финала обыграл ЦСКА (1:0). Куряне проиграли только в финале и оставили яркие воспоминания своим болельщикам на всю жизнь.
Во многих странах национальные кубки считаются очень престижным титулом. Кубок Англии является старейшим турниром в мире. Первый финальный матч розыгрыша трофея прошел в 1872 году. Чемпионат страны начал проводиться только спустя 18 лет. Футболисты бьются не за деньги, а за возможность прикоснуться к легендарному трофею и получить его из рук самой королевы. В Испании футбол также начинался с кубка — в 1902 году, а первый розыгрыш первенства прошел через 27 лет.
На данный момент Олимп — Кубок России в большей степени является турниром для команд, которые не способны решать высокие задачи в чемпионате. Хороший шанс «прорубить окно в Европу» предоставляется середнякам
Артем Крук