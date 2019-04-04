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15:45 (мск), источник: ТАСС

Глава Мордовии предложил провести финал Олимп — Кубка России по футболу в Саранске

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с предложением провести финальный матч Олимп — Кубка России по футболу сезона-2018/19 на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске. Об этом в четверг сообщил ТАСС министр спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александр Савилов.

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Источник: РИА "Новости"

Финал текущего розыгрыша Кубка России запланирован на 22 мая, место проведения матча пока не определено.

«[Глава Мордовии] Владимир Дмитриевич Волков подписал обращение на имя президента РФС Александра Дюкова с просьбой рассмотреть возможность проведения финала Кубка России [по футболу] на стадионе “Мордовия-Арена”, мы заинтересованы, чтобы масштабные футбольные события проходили у нас. Окончательное решение примет РФС», — сказал Савилов.

Он уточнил, что перед республикой стоит задача развития «наследия чемпионата мира» и наиболее активного использования объектов, построенных к чемпионату. «Финал Кубка России — достаточно масштабное и серьезное мероприятие, [проведение матча в Саранске] даст возможность протестировать все службы нашего стадиона, гостиничный потенциал, аэропортовый комплекс, объекты инфраструктуры. Все, что мы называем “наследием чемпионата мира”, чтобы это все было задействовано и работало», — отметил Савилов.

Саранск принял четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена», который вмещает 44 442 зрителя, пройдет встреча сборной России с командой Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

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