Глава Мордовии предложил провести финал Олимп — Кубка России по футболу в Саранске

Финал текущего розыгрыша Кубка России запланирован на 22 мая, место проведения матча пока не определено.
«[Глава Мордовии] Владимир Дмитриевич Волков подписал обращение на имя президента РФС Александра Дюкова с просьбой рассмотреть возможность проведения финала Кубка России [по футболу] на стадионе “Мордовия-Арена”, мы заинтересованы, чтобы масштабные футбольные события проходили у нас. Окончательное решение примет РФС», — сказал Савилов.
Он уточнил, что перед республикой стоит задача развития «наследия чемпионата мира» и наиболее активного использования объектов, построенных к чемпионату. «Финал Кубка России — достаточно масштабное и серьезное мероприятие, [проведение матча в Саранске] даст возможность протестировать все службы нашего стадиона, гостиничный потенциал, аэропортовый комплекс, объекты инфраструктуры. Все, что мы называем “наследием чемпионата мира”, чтобы это все было задействовано и работало», — отметил Савилов.
Саранск принял четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена», который вмещает 44 442 зрителя, пройдет встреча сборной России с командой Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.