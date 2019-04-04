Глава Мордовии предложил провести финал Олимп — Кубка России по футболу в Саранске

Источник: РИА "Новости"

Финал текущего розыгрыша Кубка России запланирован на 22 мая, место проведения матча пока не определено.

«[Глава Мордовии] Владимир Дмитриевич Волков подписал обращение на имя президента РФС Александра Дюкова с просьбой рассмотреть возможность проведения финала Кубка России [по футболу] на стадионе “Мордовия-Арена”, мы заинтересованы, чтобы масштабные футбольные события проходили у нас. Окончательное решение примет РФС», — сказал Савилов.

Он уточнил, что перед республикой стоит задача развития «наследия чемпионата мира» и наиболее активного использования объектов, построенных к чемпионату. «Финал Кубка России — достаточно масштабное и серьезное мероприятие, [проведение матча в Саранске] даст возможность протестировать все службы нашего стадиона, гостиничный потенциал, аэропортовый комплекс, объекты инфраструктуры. Все, что мы называем “наследием чемпионата мира”, чтобы это все было задействовано и работало», — отметил Савилов.