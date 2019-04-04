Глава проекта по внедрению VAR в РФ доволен работой системы в Кубке России

В среду VAR впервые была использована в турнирах под эгидой РФС: в первом матче ½ финала Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и тульским «Арсеналом», который прошел в Екатеринбурге и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0, и в другом полуфинальном матче турнира — в Москве между столичным «Локомотивом» и «Ростовом» (2:2). Также эта система должна быть применена в переходных встречах за право участия команд в следующем сезоне в РПЛ.

«Для нас это был определенный новый этап. Во вторник шансы были 50 на 50 в том, что мы получим разрешение, но к счастью, эта ситуация разрешилась положительно. Хочу подчеркнуть, что это не тестовые матчи, а боевые, официальные. Сложностей было много, мы сутки занимались без сна этим вопросом. То, что два кубковых матча проходили в один день, принесло еще дополнительной сложности, но в целом великолепно сработала коммуникационная система и все остальные аспекты. Если давать общую оценку, то я очень доловлен тем, как все прошло», — сказал Калошин журналистам.

«Какой-то глобальной цели после того, как мы получили разрешение, уже и не было, наша задача была запустить систему и мы с ней справились», — сказал Калошин журналистам. Хорошо, что у нас есть время до ответных полуфинальных матчей. Мы будем продолжать подготовку, — добавил он.

Глава проекта подчеркнул, что система должна быть прозрачной. «Ассистенты рекомендовали и на матче в Екатеринбурге, и в Москве, пересмотреть моменты, которые были очевидны, но которые не увидел арбитр», — сказал Калошин.