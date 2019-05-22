«Локо» — «Урал». Мужская рубка. Часть вторая

Источник: РИА "Новости"

ОЛИМП — Кубок России. Финал

22 мая. «Локомотив» — «Урал». 18.30 (мск)

Юрий Семин. 72 года. Пятикратный обладатель Кубка страны. Может рассчитывать на: автора победного гола в финале Евро-2016 в составе Португалии Эдера; участника ЧМ-2018 в той же национальной команде Фернандеша; входящих в сборную России братьев Миранчуков, Смолова, Гильерме, Игнатьева, Баринова.

Дмитрий Парфенов. 44 года. Обладатель Кубка России как игрок со «Спартаком» и как тренер с «Тосно». Не может рассчитывать на лучшего футболиста «Урала» Бикфалви; может рассчитывать на форвардов Ильина, которого КДК допустила к решающей встрече, и Погребняка — обладателя Кубка УЕФА-2007/08, Суперкубка Европы-2008, Кубка страны-2017/18. Но ему — 35…

Футбол Кубок России 2018/2019 Финал, 22.05.2019, 18:30 Локомотив - Урал -

Расклад, казалось бы, предельно ясен — сегодня Юрий Палыч по всем показателям должен взять свой шестой кубковый трофей. Действительно, на первый взгляд, «Локо» не просто фаворит, а фаворит однозначный, безоговорочный.

Но не спешите! Абсолютно прав Парфенов, когда говорит в интервью «СЭ», что «это финал, один матч — тут многое нивелируется и отходит на второй план». И добавляет: «Понимаю, что хочу увидеть на поле и как действовать “Уралу”». Значит, в среду мы вправе ждать настоящего футбольного шоу на шикарной самарской арене.

Понятно, что у клуба из Екатеринбурга, ни разу не бравшего Кубок настрой и так был бы запредельным. А тут еще история с Бикфалфи — та, что из разряда «за себя и за того парня». Плюс желание взять реванш за поражение в скандальном сочинском финале двухлетней давности, когда в кровь дрались Ари и Фидлер.

У москвичей — свои резоны выйти на решающую битву собранными. Это ведь единственный шанс «Локомотива» взять трофей в сезоне-2018/19.

К тому же большинство ждет от железнодорожников только победы, а поражение даст повод для шуток и подколок. Уверен, что Семин и Ко прекрасно это понимают и сделают все, чтобы исключить подобный сценарий.

И вкупе все перечисленное прекрасно! Очень хочется увидеть в финале настоящую мужскую рубку. Противоборство тренерских идей. Оригинальные ходы игроков. Сумасшедший сэйвы вратарей. Шикарные голы. Даже, извините, очередная потасовка, вызванная накалом страстей и эмоций, не стала бы, на мой взгляд, лишней. Это же здорово! Это и есть настоящий футбол!

А вот чего хотелось бы избежать, так это судейских ляпов — неминуемых разговоров после финального свистка, что арбитр «убил» тех или этих. Хотя не сомневаюсь, что Сергей Лапочкин и его ассистенты понимают это, как никто другой.

Так что — да здравствует финал!