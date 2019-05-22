Футболисты «Локомотива» и «Урала» второй раз за три года разыграют трофей Кубка России

Источник: РИА "Новости"

Для «Локомотива» предстоящий финал станет девятым в истории клуба — семь из них завершились победами железнодорожников, и только в 1998 году они потерпели поражение от столичного «Спартака» (0:1). Если москвичи одержат победу в Самаре, то выйдут на чистое первое место по количеству трофеев турнира, на данный момент команда делит лидерство с ЦСКА (по семь титулов). Для «Урала» этот финал станет вторым в его истории, в прошлый раз клуб проиграл в решающем матче, который прошел в Сочи на стадионе «Фишт» в 2017 году, именно «Локомотиву» (0:2).

В текущем розыгрыше турнира железнодорожники поочередно выбили из Кубка России калининградскую «Балтику» (3:2), красноярский «Енисей» (4:1), казанский «Рубин» (1:0, 1:0). В полуфинале подопечные Юрия Семина по сумме двух встреч победили «Ростов» (2:2, 2:0).

У «Урала» на пути к решающему матчу были нижнекамский «Нефтехимик» (3:2), «Нижний Новгород» (2:0), «Спартак» (1:1, 1:0). В полуфинале уральцы сломили сопротивление тульского «Арсенала» (1:0, 2:2).

Именно в ответном матче против туляков красную карточку получил атакующий полузащитник Эрик Бикфалви, являющийся одним из лидеров «Урала». Он пропустит финальную встречу, однако на поле сможет выйти нападающий екатеринбуржцев Владимир Ильин, который в той же игре спровоцировал конфликт с полузащитником «Арсенала» Резиуаном Мирзовым, оскорбив последнего на национальной почве. В понедельник глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что форвард допущен к матчу в Самаре, однако дело по нему не завершено, назначена сурдэкспертиза.

У «Локомотива» список потерь длинней — по состоянию здоровья на поле в финале Кубка России не появятся защитники Борис Ротенберг и Бенедикт Хёведес, а также полузащитники Игорь Денисов и Джефферсон Фарфан. Участие во встрече хавбека Дмитрия Баринова также находится под вопросом.

Ожидается, что на матче будет аншлаг. При этом «Локомотив» в предстоящей встрече поддержат около 10 тыс. болельщиков, а «Урал» — около трех тысяч фанатов. Таким образом, на большую часть билетов на арену, которая вмешает почти 45 тыс. зрителей, смогли претендовать нейтральные поклонники футбола, а также все желающие из Самарской области и соседних регионов.

Репетиция финала в Екатеринбурге

«Локомотив» и «Урал» встречались в прошлое воскресенье в Екатеринбурге в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счетом 2:2. На дубль полузащитника москвичей Антона Миранчука хозяева поля ответили точным ударом Андрея Панюкова, еще один мяч стал автоголом, который записали на вратаря железнодорожников Маринато Гилерме.

По итогам той встречи у «Урала» остались вопросы к работе судей — главный тренер команды Дмитрий Парфенов возмутился тем, что арбитр Владимир Москалев в течение трех минут показал две желтые карточки защитнику Стефану Страндбергу. Сам норвежский футболист сразу после матча заявил ТАСС, что остался недоволен решениями судьи. Пенальти в ворота «Урала» он назвал «левым», а также выразил мнение о своем незаслуженном удалении.

«Мы хорошо сыграли, полностью контролировали матч до того, как нам поставили этот левый пенальти, — сказал Страндберг. — Также 100% не было красной карточки, даже Смолов сказал так. Если давать удаления в таких ситуациях, то можно хоть 50 красных показать в игре. Я много хочу сказать, но лучше будет, если промолчу».

Праздник футбола в Самаре

РФС совместно с правительством Самарской области хорошо подготовился к финалу Кубка России, организовав развлекательную программу для болельщиков — 17 и 18 мая они получили возможность сфотографироваться с трофеем, за который поспорят «Локомотив» и «Урал», а также выиграть билеты на предстоящую встречу. На набережной Волги 19 мая прошел турнир для любительских команд, были организованы фотовыставка, посвященная истории Кубков СССР и России, массовый флешмоб «Кубок в Самаре», во время которого любители футбола своими телами сформировали силуэт трофея. Также прошла автограф-сессия четырехкратного обладателя Кубка России, бывшего полузащитника ЦСКА Ролана Гусева.

Развлечения для болельщиков в день матча будут еще более разнообразными — пришедшие на «Самара-Арену» получат возможность сфотографироваться с трофеем, смогут посетить концерт группы «Градусы», для маленьких любителей футбола организуют детский городок. Кроме того, зрители смогут стать частью флешмоба с приготовлением четырехметровой пиццы. Специально для болельщиков «Локомотива» и «Урала» будут организованы тематические фан-зоны их любимых команд. Также перед началом финального матча зрители получат шанс попробовать свои силы с бывшими футболистами самарских «Крыльев Советов» Андреем Тихоновым, Андреем Карякой, экс-капитаном сборной России Алексеем Смертиным и другими звездами российского футбола.