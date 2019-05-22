Семин заявил, что победа в Кубке России очень важна для ФК «Локомотив»

Финальный матч турнира между «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 22 мая в Самаре. Встреча начнется в 18:30 мск.
«Кубок — это турнир, в котором поправить уже ничего невозможно, есть один матч, его надо выигрывать. Если в чемпионате где-то ты можешь сыграть вничью, но в дальнейшем ты добиваешься результата, догоняешь впередиидущие команды, то здесь нет, есть одна игра, и ты должен быть самым сильным. Поэтому матчи всегда проходят бескомпромиссно, очень интересно. Для нас он очень важен, потому что это второй титул после чемпионства, думаю, что для всех команд он важен», — сказал Семин.
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов считает, что предстоящий финал не будет похож на прошлогоднюю встречу, когда в решающем матче турнира «Тосно» из Ленинградской области под его руководством обыграл курский «Аванград» со счетом 2:1.
«Есть первенство, есть чемпионат, это длинный турнир, длинная дистанция. Здесь есть один победитель в том же непростом турнире. Недооценки какой-то я не вижу, мы играем с действующим чемпионом. Можно ли сравнить с прошлогодним турниром? Это две разные жизни, нет одинакового пути и финала, абсолютно все разное, но цель — одна», — сказал Парфенов.