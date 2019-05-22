Семин заявил, что победа в Кубке России очень важна для ФК «Локомотив»

«Кубок — это турнир, в котором поправить уже ничего невозможно, есть один матч, его надо выигрывать. Если в чемпионате где-то ты можешь сыграть вничью, но в дальнейшем ты добиваешься результата, догоняешь впередиидущие команды, то здесь нет, есть одна игра, и ты должен быть самым сильным. Поэтому матчи всегда проходят бескомпромиссно, очень интересно. Для нас он очень важен, потому что это второй титул после чемпионства, думаю, что для всех команд он важен», — сказал Семин.