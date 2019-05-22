«Локомотив» победил «Урал» и стал обладателем Кубка России по футболу сезона-2018/19

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Единственный мяч в игре забил Дмитрий Баринов на 28-й минуте. Старт финалу по видеосвязи с Международной космической станции дал космонавт Олег Кононенко. Кубок России был разыгран в 27-й раз в истории, впервые финал турнира состоялся в Самаре, до 2008 года включительно финалы проходили в Москве, позднее Российский футбольный союз (РФС) принял решение о проведении финальных матчей в разных городах страны. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе в Самаре, который вмещает 44 918 зрителей, прошли игры групповой стадии турнира, а также матч 1/8 финала и четвертьфинал.

Обладатель Кубка России традиционно получает право выступить в групповом турнире Лиги Европы в следующем сезоне, но в связи с тем, что «Локомотив» уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов сезона-2019/20 по итогам национального чемпионата, в Лиге Европы в следующем сезоне, начиная со второго отборочного раунда, сыграет тульский «Арсенал», который гарантировал себе шестое место по итогам сезона-2018/19 в Российской премьер-лиге.

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«Локомотив» на пути к победе обыграл калининградскую «Балтику» (1/16 финала; 3:2), красноярский «Енисей (1/8 финала; 4:1), «Рубин» (четвертьфинал; 1:0, 1:0) и «Ростов» (полуфинал; 2:2, 2:0). «Урал» в 1/16 финала обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (3:2), а затем был сильнее «Нижнего Новгорода» (1/8 финала; 2:0), московского «Спартака» (четвертьфинал; 1:1, 1:0) и тульского «Арсенала» (полуфинал; 1:0, 2:2).

Во второй раз в истории в финале Кубка России сыграли «Локомотив» и «Урал», в сезоне-2016/17 московский клуб победил со счетом 2:0. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выиграл Кубок России в шестой раз во главе команды, 72-летний специалист является лидером по этому показателю, на втором месте Валерий Газзаев (ЦСКА) — четыре титула, на третьем — Олег Романцев («Спартак»), в активе которого три победы. Тренер «Урала» Дмитрий Парфенов и форвард екатеринбургской команды Павел Погребняк второй год подряд выступают в финале, в прошедшем сезоне оба стали победителями турнира вместе с «Тосно» из Ленинградской области, также Парфенов становился обладателем Кубка России в 1993 году в качестве футболиста «Спартака». Среди футболистов чаще всего трофей выигрывали Сергей Игнашевич (один раз в составе «Локомотива», шесть — в составе ЦСКА) и босниец Элвир Рахимич, выигравший семь турниров в составе ЦСКА.

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