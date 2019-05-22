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22 мая, источник: ТАСС

«Локомотив» победил «Урал» и стал обладателем Кубка России по футболу сезона-2018/19

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл екатеринбургский «Урал» в финале розыгрыша Олимп — Кубка России по футболу сезона-2018/19. Финальный матч, который прошел на «Самара-Арене», посетили 38 018 зрителей.

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Единственный мяч в игре забил Дмитрий Баринов на 28-й минуте. Старт финалу по видеосвязи с Международной космической станции дал космонавт Олег Кононенко. Кубок России был разыгран в 27-й раз в истории, впервые финал турнира состоялся в Самаре, до 2008 года включительно финалы проходили в Москве, позднее Российский футбольный союз (РФС) принял решение о проведении финальных матчей в разных городах страны. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе в Самаре, который вмещает 44 918 зрителей, прошли игры групповой стадии турнира, а также матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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Обладатель Кубка России традиционно получает право выступить в групповом турнире Лиги Европы в следующем сезоне, но в связи с тем, что «Локомотив» уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов сезона-2019/20 по итогам национального чемпионата, в Лиге Европы в следующем сезоне, начиная со второго отборочного раунда, сыграет тульский «Арсенал», который гарантировал себе шестое место по итогам сезона-2018/19 в Российской премьер-лиге.

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«Локомотив» на пути к победе обыграл калининградскую «Балтику» (1/16 финала; 3:2), красноярский «Енисей (1/8 финала; 4:1), «Рубин» (четвертьфинал; 1:0, 1:0) и «Ростов» (полуфинал; 2:2, 2:0). «Урал» в 1/16 финала обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (3:2), а затем был сильнее «Нижнего Новгорода» (1/8 финала; 2:0), московского «Спартака» (четвертьфинал; 1:1, 1:0) и тульского «Арсенала» (полуфинал; 1:0, 2:2).

Во второй раз в истории в финале Кубка России сыграли «Локомотив» и «Урал», в сезоне-2016/17 московский клуб победил со счетом 2:0. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выиграл Кубок России в шестой раз во главе команды, 72-летний специалист является лидером по этому показателю, на втором месте Валерий Газзаев (ЦСКА) — четыре титула, на третьем — Олег Романцев («Спартак»), в активе которого три победы. Тренер «Урала» Дмитрий Парфенов и форвард екатеринбургской команды Павел Погребняк второй год подряд выступают в финале, в прошедшем сезоне оба стали победителями турнира вместе с «Тосно» из Ленинградской области, также Парфенов становился обладателем Кубка России в 1993 году в качестве футболиста «Спартака». Среди футболистов чаще всего трофей выигрывали Сергей Игнашевич (один раз в составе «Локомотива», шесть — в составе ЦСКА) и босниец Элвир Рахимич, выигравший семь турниров в составе ЦСКА.

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Столичный клуб в восьмой раз в истории стал победителем турнира и стал лидером по этому показателю, ЦСКА побеждал семь раз, а столичный «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» — по три.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Урал
Футбол, Кубок России, Финал22.05.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Самара Арена, 38018 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминДмитрий Парфенов
Голы
Дмитрий Баринов(Мануэл Фернандеш)27′
Составы команд
1Маринату Гильерме
90+2′
31Ярослав Годзюр
3Брайн Идову
15Денис Кулаков
84Михаил Лысов
27Михаил Меркулов
83′
7Гжегож Крыховяк
8Стефан Страндберг
14Ведран Чорлука
92Роман Емельянов
87′
96Рифат Жемалетдинов
11Владимир Ильин
4Мануэл Фернандеш
58Отман Эль-Кабир
59Алексей Миранчук
88Павел Погребняк
59′
6Дмитрий Баринов
40′
13Петрюс Бумаль
11Антон Миранчук
67′
20Андрей Панюков
56′
23Дмитрий Тарасов
21Марко Араторе
9Федор Смолов
90′
57Артем Фидлер
84′
21Хвича Кварацхелия
14Юрий Бавин
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
13Удары (всего)8
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
15Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Автогол
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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