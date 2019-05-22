Турнир Семина! «Локомотив» выиграл Кубок России
Обладателем Кубка России стал «Локомотив», как и два года назад выигравший в финале у «Урала» (1:0).
Обладателем Кубка России стал «Локомотив», как и два года назад выигравший в финале у «Урала» (1:0).
О страстях, бушевавших два года назад в Сочи на финале с участием этих команд, в последние дни вспоминали постоянно. Хотя и Ари в «Локомотиве» давно уже нет, и жестко прошедшийся по бразильцу Павлюченко карьеру закончил, а получившие красные карточки Фарфан с Фидлером говорили накануне самарской игры исключительно правильные вещи.
Смысла ворошить прошлое было ноль целых ноль десятых. Тем более, когда несколько дней разделили новый финал и огненные 2:2 в чемпионате со скандальным удалением намекнувшего на предвзятость судей Страндберга и гневными комментариями президента «шмелей» Григория Иванова. Плюс, КДК РФС, отложив рассмотрение дела Ильина, не отменил спорную красную карточку Бикфалви.
В результате «Урал» лишился лидера, который в воскресенье оказался причастен к обоим голам в ворота «Локомотива». А так как к давно травмированному Димитрову и получившему повреждение в последнем туре Полякову в лазарете добавился заболевший Егорычев, Дмитрий Парфенов одновременно потерял трех из пяти основных полузащитников. Пришлось менять схему на 4−4−2, в которой Ильину пришлось отправиться на правый фланг.
Юрий Семин тоже устроил перестройку, однако его решения были продиктованы исключительно тактикой. Сдвоенный центр нападения тренер железнодорожников посчитал перебором и предпочел Эдеру дополнительного полузащитника в лице давно не игравшего Фернандеша. На острие же атаки Смолову и в одиночку было комфортно. Здорово цеплявшийся за мяч Федор начал с паса под забегание Жемалетдинову, чей выход один на один остановил сокративший угол обстрела Годзюр. Затем выбросился на передачу Лысова, но отправил мяч в сетку из офсайда. Наконец, Смолов заставил Семина разочарованно опуститься на колени, не попав из отличной позиции в дальний угол.
Последний из упомянутых эпизодов случился уже после того как сыграла ставка на Фернандеша. Ману классно исполнил угловой, и Баринов головой отправил мяч под перекладину. У «шмелей» с моментами было туго. Практически все творцы из средней линии оказались выбиты, и за нестандартные ходы в одиночку отвечал
Долгожданный голевой момент, встряска в перерыве и понимание, что так финалы не выигрывают, преобразили «Урал». С началом второго тайма екатеринбуржцы пошли вперед большими силами, и температура у ворот Гильерме повышалась с каждой минутой. Поначалу дело ограничивалось подачами со «стандартов». Затем
Семина такой ход событий не устраивал, однако тренеру пришлось экстренно менять решение. Уже стоявший у бровки Тарасов должен был выходить вместо другого игрока, вот только с поля пришлось убрать получившего повреждение Антона Миранчука. Первоочередная задача Дмитрия была понятна — укрепить центр поля. Тем не менее одно из его первых касаний оказалось достойным пособия по игре плеймейкеров. Жемалетдинов благодаря тарасовской передаче выскочил один на один и должен был хоронить интригу, однако Годзюр отбил мяч ногой.
«Урал» не хотел прощаться с мечтой и бился до конца, и
|Юрий Семин
|Дмитрий Парфенов
|Дмитрий Баринов(Мануэл Фернандеш)
|27′
|1
|Маринату Гильерме
90+2′
|31
|Ярослав Годзюр
|3
|Брайн Идову
|15
|Денис Кулаков
|84
|Михаил Лысов
|27
|Михаил Меркулов
83′
|7
|Гжегож Крыховяк
|8
|Стефан Страндберг
|14
|Ведран Чорлука
|92
|Роман Емельянов
87′
|96
|Рифат Жемалетдинов
|11
|Владимир Ильин
|4
|Мануэл Фернандеш
|58
|Отман Эль-Кабир
|59
|Алексей Миранчук
|88
|Павел Погребняк
59′
|6
|Дмитрий Баринов
40′
|13
|Петрюс Бумаль
|11
|Антон Миранчук
67′
|20
|Андрей Панюков
56′
|23
|Дмитрий Тарасов
|21
|Марко Араторе
|9
|Федор Смолов
90′
|57
|Артем Фидлер
84′
|21
|Хвича Кварацхелия
|14
|Юрий Бавин
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)