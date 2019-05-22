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22 мая, источник: Спорт-Экспресс

Турнир Семина! «Локомотив» выиграл Кубок России

Обладателем Кубка России стал «Локомотив», как и два года назад выигравший в финале у «Урала» (1:0).

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О страстях, бушевавших два года назад в Сочи на финале с участием этих команд, в последние дни вспоминали постоянно. Хотя и Ари в «Локомотиве» давно уже нет, и жестко прошедшийся по бразильцу Павлюченко карьеру закончил, а получившие красные карточки Фарфан с Фидлером говорили накануне самарской игры исключительно правильные вещи.

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Смысла ворошить прошлое было ноль целых ноль десятых. Тем более, когда несколько дней разделили новый финал и огненные 2:2 в чемпионате со скандальным удалением намекнувшего на предвзятость судей Страндберга и гневными комментариями президента «шмелей» Григория Иванова. Плюс, КДК РФС, отложив рассмотрение дела Ильина, не отменил спорную красную карточку Бикфалви.

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В результате «Урал» лишился лидера, который в воскресенье оказался причастен к обоим голам в ворота «Локомотива». А так как к давно травмированному Димитрову и получившему повреждение в последнем туре Полякову в лазарете добавился заболевший Егорычев, Дмитрий Парфенов одновременно потерял трех из пяти основных полузащитников. Пришлось менять схему на 4−4−2, в которой Ильину пришлось отправиться на правый фланг.

Ману решает, Идову спасает

Юрий Семин тоже устроил перестройку, однако его решения были продиктованы исключительно тактикой. Сдвоенный центр нападения тренер железнодорожников посчитал перебором и предпочел Эдеру дополнительного полузащитника в лице давно не игравшего Фернандеша. На острие же атаки Смолову и в одиночку было комфортно. Здорово цеплявшийся за мяч Федор начал с паса под забегание Жемалетдинову, чей выход один на один остановил сокративший угол обстрела Годзюр. Затем выбросился на передачу Лысова, но отправил мяч в сетку из офсайда. Наконец, Смолов заставил Семина разочарованно опуститься на колени, не попав из отличной позиции в дальний угол.

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Последний из упомянутых эпизодов случился уже после того как сыграла ставка на Фернандеша. Ману классно исполнил угловой, и Баринов головой отправил мяч под перекладину. У «шмелей» с моментами было туго. Практически все творцы из средней линии оказались выбиты, и за нестандартные ходы в одиночку отвечал Эль-Кабир. Для такого искушенного соперника, как «Локомотив», этого было недостаточно, однако на выручку незадолго до перерыва едва не пришел «стандарт». Наверное все уральцы, включая оказавшегося перед пустыми воротами Ильина, уже видели мяч в воротах. Другое мнение оказалось у исхитрившегося спасти свою команду Идову.

Есть рекорд!

Долгожданный голевой момент, встряска в перерыве и понимание, что так финалы не выигрывают, преобразили «Урал». С началом второго тайма екатеринбуржцы пошли вперед большими силами, и температура у ворот Гильерме повышалась с каждой минутой. Поначалу дело ограничивалось подачами со «стандартов». Затем Эль-Кабир попытался застать вратаря врасплох ударом с острого угла, а сменивший Панюкова Араторе был близок к маленькому футбольному шедевру. Швейцарец эффектно замыкал подачу Меркулова и чуть-чуть не попал в дальнюю «девятку».

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Семина такой ход событий не устраивал, однако тренеру пришлось экстренно менять решение. Уже стоявший у бровки Тарасов должен был выходить вместо другого игрока, вот только с поля пришлось убрать получившего повреждение Антона Миранчука. Первоочередная задача Дмитрия была понятна — укрепить центр поля. Тем не менее одно из его первых касаний оказалось достойным пособия по игре плеймейкеров. Жемалетдинов благодаря тарасовской передаче выскочил один на один и должен был хоронить интригу, однако Годзюр отбил мяч ногой.

«Урал» не хотел прощаться с мечтой и бился до конца, и все-таки Дмитрий Парфенов, год назад выигравший второй по рангу трофей российского футбола с «Тосно», вынужден сдать его главному кубковому специалисту страны Семину. Это шестой титул Юрия Павловича в качестве тренера «Локо». В лидеры среди тренеров он вышел два года назад, оставив за спиной Юрия Газзаева. Теперь абсолютным рекордсменом стал «Локомотив», прежде деливший лидерство по числу кубковых триумфов с ЦСКА, и получивший кубок в восьмой раз.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Урал
Футбол, Кубок России, Финал22.05.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Самара Арена, 38018 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминДмитрий Парфенов
Голы
Дмитрий Баринов(Мануэл Фернандеш)27′
Составы команд
1Маринату Гильерме
90+2′
31Ярослав Годзюр
3Брайн Идову
15Денис Кулаков
84Михаил Лысов
27Михаил Меркулов
83′
7Гжегож Крыховяк
8Стефан Страндберг
14Ведран Чорлука
92Роман Емельянов
87′
96Рифат Жемалетдинов
11Владимир Ильин
4Мануэл Фернандеш
58Отман Эль-Кабир
59Алексей Миранчук
88Павел Погребняк
59′
6Дмитрий Баринов
40′
13Петрюс Бумаль
11Антон Миранчук
67′
20Андрей Панюков
56′
23Дмитрий Тарасов
21Марко Араторе
9Федор Смолов
90′
57Артем Фидлер
84′
21Хвича Кварацхелия
14Юрий Бавин
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
13Удары (всего)8
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
15Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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