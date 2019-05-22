Турнир Семина! «Локомотив» выиграл Кубок России

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Новые сюжеты

О страстях, бушевавших два года назад в Сочи на финале с участием этих команд, в последние дни вспоминали постоянно. Хотя и Ари в «Локомотиве» давно уже нет, и жестко прошедшийся по бразильцу Павлюченко карьеру закончил, а получившие красные карточки Фарфан с Фидлером говорили накануне самарской игры исключительно правильные вещи.

Смысла ворошить прошлое было ноль целых ноль десятых. Тем более, когда несколько дней разделили новый финал и огненные 2:2 в чемпионате со скандальным удалением намекнувшего на предвзятость судей Страндберга и гневными комментариями президента «шмелей» Григория Иванова. Плюс, КДК РФС, отложив рассмотрение дела Ильина, не отменил спорную красную карточку Бикфалви.

В результате «Урал» лишился лидера, который в воскресенье оказался причастен к обоим голам в ворота «Локомотива». А так как к давно травмированному Димитрову и получившему повреждение в последнем туре Полякову в лазарете добавился заболевший Егорычев, Дмитрий Парфенов одновременно потерял трех из пяти основных полузащитников. Пришлось менять схему на 4−4−2, в которой Ильину пришлось отправиться на правый фланг.

Ману решает, Идову спасает

Юрий Семин тоже устроил перестройку, однако его решения были продиктованы исключительно тактикой. Сдвоенный центр нападения тренер железнодорожников посчитал перебором и предпочел Эдеру дополнительного полузащитника в лице давно не игравшего Фернандеша. На острие же атаки Смолову и в одиночку было комфортно. Здорово цеплявшийся за мяч Федор начал с паса под забегание Жемалетдинову, чей выход один на один остановил сокративший угол обстрела Годзюр. Затем выбросился на передачу Лысова, но отправил мяч в сетку из офсайда. Наконец, Смолов заставил Семина разочарованно опуститься на колени, не попав из отличной позиции в дальний угол.

Последний из упомянутых эпизодов случился уже после того как сыграла ставка на Фернандеша. Ману классно исполнил угловой, и Баринов головой отправил мяч под перекладину. У «шмелей» с моментами было туго. Практически все творцы из средней линии оказались выбиты, и за нестандартные ходы в одиночку отвечал Эль-Кабир. Для такого искушенного соперника, как «Локомотив», этого было недостаточно, однако на выручку незадолго до перерыва едва не пришел «стандарт». Наверное все уральцы, включая оказавшегося перед пустыми воротами Ильина, уже видели мяч в воротах. Другое мнение оказалось у исхитрившегося спасти свою команду Идову.

Есть рекорд!

Долгожданный голевой момент, встряска в перерыве и понимание, что так финалы не выигрывают, преобразили «Урал». С началом второго тайма екатеринбуржцы пошли вперед большими силами, и температура у ворот Гильерме повышалась с каждой минутой. Поначалу дело ограничивалось подачами со «стандартов». Затем Эль-Кабир попытался застать вратаря врасплох ударом с острого угла, а сменивший Панюкова Араторе был близок к маленькому футбольному шедевру. Швейцарец эффектно замыкал подачу Меркулова и чуть-чуть не попал в дальнюю «девятку».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YDQXz1CQYyo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Семина такой ход событий не устраивал, однако тренеру пришлось экстренно менять решение. Уже стоявший у бровки Тарасов должен был выходить вместо другого игрока, вот только с поля пришлось убрать получившего повреждение Антона Миранчука. Первоочередная задача Дмитрия была понятна — укрепить центр поля. Тем не менее одно из его первых касаний оказалось достойным пособия по игре плеймейкеров. Жемалетдинов благодаря тарасовской передаче выскочил один на один и должен был хоронить интригу, однако Годзюр отбил мяч ногой.