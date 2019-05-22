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22 мая, источник: ТАСС

Семин заявил, что финальный матч Кубка России был сложным для «Локомотива»

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Финальный матч Олимп — Кубка России по футболу стал сложным для игроков московского «Локомотива». Такое мнение в эфире телеканала «Матч ТВ» высказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

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В среду «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл в финале екатеринбургский «Урал» и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.

«Наша команда по-своему сильна, самое главное, что эти ребята играют, от них все зависит. Они — главные действующие лица в футболе, когда они выходят из раздевалки — они все решают, а не мы. Матч был тяжелым, мы не смогли увеличить преимущество», — сказал Семин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тренер также добавил, что он хочет, чтобы «Локомотив» выиграл следующий матч чемпионата России. В заключительном туре «Локомотив», обеспечивший себе попадание в Лигу чемпионов, 26 мая сыграет дома с «Уфой». Победа в этой встрече обеспечит команде участие в групповой стадии турнира.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Урал
Футбол, Кубок России, Финал22.05.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Самара Арена, 38018 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминДмитрий Парфенов
Голы
Дмитрий Баринов(Мануэл Фернандеш)27′
Составы команд
1Маринату Гильерме
90+2′
31Ярослав Годзюр
3Брайн Идову
15Денис Кулаков
84Михаил Лысов
27Михаил Меркулов
83′
7Гжегож Крыховяк
8Стефан Страндберг
14Ведран Чорлука
92Роман Емельянов
87′
96Рифат Жемалетдинов
11Владимир Ильин
4Мануэл Фернандеш
58Отман Эль-Кабир
59Алексей Миранчук
88Павел Погребняк
59′
6Дмитрий Баринов
40′
13Петрюс Бумаль
11Антон Миранчук
67′
20Андрей Панюков
56′
23Дмитрий Тарасов
21Марко Араторе
9Федор Смолов
90′
57Артем Фидлер
84′
21Хвича Кварацхелия
14Юрий Бавин
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
13Удары (всего)8
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
15Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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