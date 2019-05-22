Семин заявил, что финальный матч Кубка России был сложным для «Локомотива»

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В среду «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл в финале екатеринбургский «Урал» и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.

«Наша команда по-своему сильна, самое главное, что эти ребята играют, от них все зависит. Они — главные действующие лица в футболе, когда они выходят из раздевалки — они все решают, а не мы. Матч был тяжелым, мы не смогли увеличить преимущество», — сказал Семин.