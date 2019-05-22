В Самаре арестовали 50 болельщиков «Локомотива» и запретили перфоманс. Подробности

Задержание фанатов

«Локомотив» и «Урал» в среду вечером сыграли в финале Кубка России. Московская команда победила со счетом 1:0. Встреча прошла в Самаре на 45-тысячном стадионе «Самара Арена», построенном к чемпионату мира по футболу.

Однако на арену смогли попасть не все болельщики, приехавшие на игру. За полтора часа до матча в социальных сетях фанатского объединения москвичей United South сообщили о том, что около 50 (сначала называлась цифра «30») фанатов «Локомотива» были задержаны полицией.

«Парни спокойно сидели пили пиво, драк и прочего барагоза не было. Причины не сообщают», — говорится в сообщении фанатов.

Самара — изначально не самый гостеприимный город для болельщиков «Локомотива». С 2007 года фанаты местных «Крыльев Советов» и железнодорожников, мягко говоря, недолюбливают друг друга. Поэтому в социальных сетях болельщиков «Локо» перед выездом предупреждали: будьте готовы к провокациям и необходимости «постоять за свои цвета».

Запрет на перфоманс

Задержаниями противоборство силовиков и фанатов из Москвы не ограничилось. Болельщики «Локо» были вынуждены отказаться от визуальной поддержки команды: это решение было принято в знак протеста против запрета на уже согласованный с полицией перфоманс.

— Фанаты «Локомотива» сегодня на финале Кубка России выступят без перфоманса и визуальной поддержки, — объявили на официальной странице UnitedSouth «ВКонтакте». — Это связано с неожиданными ограничениями со стороны руководителя оперативного штаба — разрешено 3 средства поддержки больше 1.5 метров (заявлено и привезено 11, в том числе предматчевый перфоманс с флагами, посвященный дню рождения фан-движения и обращенный к команде). РФС в решении проблем не помог. Мы возмущены таким отношением к красоте трибун и к активным болельщикам. От этого страдает общая атмосфера финала, как праздника футбола. Сегодня будем поддерживать команду только голосом.

Болельщики «Урала» на противоположной трибуне организовали перфоманс с помощью нескольких баннеров и оранжево-черных шаров.

Ранее глава коммерческого департамента РФС Владимир Карпович сообщал, что «Локомотив» запросил 4500 билетов для своих фанатов, а «Урал» — 1500. Всего, по ожиданиям пресс-службы московского клуба, в Самару должно было приехать порядка 10 тысяч болельщиков из столицы.

«Атмосфера праздника никому не нужна»

Представитель фанатского движения «Локомотива» United South Иван Крылов прокомментировал корреспонденту «СЭ» Арману Мкртчяну отношения силовиков к болельщикам.

— Вам объяснили причину задержаний?

— Нет. Из тех объяснений, которые давали задержанным ребятам, понял, что возможно есть какое-то подозрение на то, что они где-то что-то планировали. Они не шумели, не кричали. В тот момент, когда за ними приехал ОМОН, сидели за столами в баре. В этот момент туда приехало два «пазика» и забрали всех, кто там находился.

— Там были только болельщики «Локомотива» или «Урала» тоже?

— И «Урала» тоже. Это недалеко от стадиона. Люди думали собраться вместе и пойти. Например, болельщики «Урала» сделали проход к стадиону. Это нормальная, традиционная вещь для финалов. «Локомотив» проход проводил и в Астрахани, и в Сочи и в других городах. Это я про финалы Кубка говорю. Болельщики «Локо» тоже думали сделать организованный проход к стадиону, но в место, где болельщики начали собираться, приехали сотрудники полиции.

— Скольких задержали?

— 53 человека. Но самое главное и возмутительное, что не разрешили согласованный перформанс на матч. Причем болельщики «Урала», я посмотрел в начале игры, все вывесили. Нашим болельщикам этого сделать не разрешили. Не допустили флаги, которые были частью перформанса. В них ничего такого не было. У нас сегодня день основания фан-движения «Локомотива» и в честь этого был запланирован небольшой перформанс. Запретили также наши традиционные баннеры, которые висят у нас на трибунах, также на выездных матчах. Разрешили суммарно один «текстовик» подготовленный к матчу и еще два баннера. Больше ничего нельзя. И не объяснили причин почему.

— Получается, «Уралу» все разрешили вывесить, а вам нет?

— Я слышал так, что по три больших баннера разрешено. Что это за ограничения, не понимаю. Такого никогда не встречал, что какое-то определенное количество баннеров можно вывешивать. В отношении болельщиков «Локомотива» это звучало как выбор: можем пронести только три баннера. Сотрудники полиции ссылались, был какой-то подполковник, на руководителя оперативного штаба господина Сизокова (Игоря Геннадьевича — Прим. «СЭ»).

Я не знаю, как это назвать. Глупость, самодурство, идиотизм. Какие слова можно к этому подобрать? Мы попросили объяснить, почему появились такие странные ограничения. Ничего не сказали. Нас предупредили, что мы будем сидеть наверху. Обратите внимание, что традиционный фанатский актив «Урала» сидит на нижнем ярусе. А болельщиков «Локомотива» запихнули на верхний ярус, и теперь нам говорят, что нас за этими баннерами будет не видно. Поэтому баннеры нужно будет до игры снять (смеется). Они сами приняли решение о нашем размещении, и теперь нас обвиняют.

— Получается, вас учат, как болеть?