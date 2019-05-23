Победная орбита. «Локомотив» стал рекордсменом по числу завоеванных трофеев Кубка России

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Встрече на «Самара-Арене» предшествовала насыщенная развлекательная программа, организованная Российским футбольным союзом (РФС) и местными властями. В течение нескольких дней болельщики имели возможность сфотографироваться с кубком, за который предстояло бороться «Локомотиву» и «Уралу», выиграть билеты на матч. Также они могли принять участие во флешмобе, сформировав из своих тел контуры главного трофея турнира.

Интерес к матчу был высоким как со стороны поклонников обоих клубов, так и у местных жителей. Оказать поддержку «Локомотиву» приехали около 10 тыс. человек, «Уралу» — около трех тысяч болельщиков. Финал Олимп — Кубка России практически собрал аншлаг на трибунах «Самара-Арены», встречу посетили 38 тыс. зрителей из возможных 45 тысяч. Почти все они вели себя миролюбиво — единственный инцидент произошел за несколько часов до начала матча, когда 54 болельщика московской команды были задержаны за шумное поведение в одном из кафе, личности правонарушителей установили, как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Самарской области, однако заводить административные дела не стали.

В то же время на подступах к стадиону собравшиеся пользовались возможностью сразиться на футбольной площадке с бывшими игроками самарских «Крыльев Советов» Андреем Тихоновым и Андреем Карякой, а также экс-капитаном сборной России Алексеем Смертиным. Те, кто не успел сфотографироваться с трофеем, исправляли данное упущение, а остальные наслаждались песнями группы «Градусы» и кавер-версиями хитов группировки «Ленинград». В числе последних была композиция «Ты просто космос, Стас!», ставшая одной из культовых для российских поклонников футбола во время чемпионата мира 2018 года.

Космическую тему, тесно связанную с Самарой, продолжили уже в чаше стадиона. Отсчет до стартового свистка был дан с орбиты. Его провел находящийся на Международной космической станции (МКС) космонавт Олег Кононенко, который ранее работал в Центральном специализированном конструкторском бюро (ЦСКБ) в Куйбышеве (прежнее название Самары — прим. ТАСС). Он напутствовал команды, пожелав им «самого космического финала».

Судьбу трофея решил один гол

Стартовый отрезок матча «Урал» провел активней своего соперника, но первые голевые моменты начал создавать именно «Локомотив». На 19-й минуте Федор Смолов вывел москвичей вперед, замкнув передачу Михаила Лысова, однако радость железнодорожников была недолгой, так как главный судья встречи Сергей Лапочкин гол отменил из-за офсайда форварда москвичей. Для принятия решения даже не пришлось прибегать к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR). Несмотря на это, москвичи продолжили идти вперед и уже на 27-й минуте счет изменился — Баринов точно пробил головой после подачи с углового в исполнении Мануэла Фернандеша.

Через некоторое время «Локомотив» мог удвоить свое преимущество, но хорошую контратаку не сумел завершить все тот же Смолов. «Урал» до перерыва редко вынуждал вступать в игру вратаря соперников Маринато Гилерме, а вот во второй половине встречи ситуация на поле изменилась. Екатеринбуржцы большими силами пошли вперед и долгое время не позволяли москвичам завладеть инициативой. Команда Юрия Семина при этом смогла создать пару моментов для того, чтобы снять все вопросы о победителе, но Смолову, Антону Миранчуку и Рифату Жемалетдинову немного не повезло.

Интрига держалась до последних минут, в концовке даже вратарь «Урала» Ярослав Годзюр пошел в штрафную соперников. К сожалению, на итоговый счет это никак не повлияло. «Матч до последних минут держал в напряжении болельщиков, которые, как мне кажется, получили от игры удовольствие», — сказал ТАСС глава РФС Александр Дюков, поздравивший москвичей с завоеванием трофея.

Игроки «Локомотива», получив кубок и медали, отправились в раздевалку. У некоторых из них не было сил на бурное празднование, но от традиционного для таких случаев глотка шампанского из завоеванного трофея они не отказались.

Разделив радость победы с командой и руководством клуба, Семин отправился на пресс-конференцию, где отметил вклад болельщиков в этот успех. «Ребята — главные творцы этой победы, они играли ради болельщиков, завоевали трофей и вернули его себе, мы очень счастливы», — сказал Семин.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал выигрыш восьмого по счету Кубка России уникальным достижением. По числу побед в финалах этого турнира железнодорожники являются единоличными лидерами в российской истории — у ближайшего преследователя, московского ЦСКА, на один трофей меньше. «Мы довольны тем, что Палыч (Юрий Семин — прим. ТАСС) за последние три года завоевал с командой два кубка и золото чемпионата. Не знаю, может ли кто-то сравниться с этим», — поделился Кикнадзе.

Стоит отметить, что Семин укрепил свое лидерство среди тренеров по количеству завоеванных трофеев Кубка России. На счету специалиста их теперь шесть (1996, 1997, 2000, 2001, 2017 и 2019). Ближайшими преследователями являются уже завершившие свои тренерские карьеры наставники Валерий Газзаев (4) и Олег Романцев (3).

Мечты «Урала» и мысли «Локомотива» о Лиге чемпионов

Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов после поражения поздравил соперника с победой и похвалил своих игроков за характер. «Бог любит троицу — постараемся еще раз выйти в финал и победить», — так он резюмировал выступление екатеринбуржцев во втором в их истории решающем матче за трофей Кубка России. Интересно, что в первый раз уральцы тоже уступили «Локомотиву». В 2017 году москвичи в Сочи одержали победу со счетом 2:0.

Кикнадзе после успеха своей команды высказался о возможности повторения опыта ЦСКА по аренде «Лужников» для матчей Лиги чемпионов. Железнодорожники за тур до конца розыгрыша РПЛ уже гарантировали себе участие в квалификации главного еврокубкового турнира. Для того, чтобы попасть в групповой этап, им необходимо 26 мая обыграть «Уфу».

«Дом есть дом, но если мы посчитаем, что количество болельщиков и поклонников “Локомотива”, которые хотели бы посетить матч, превосходит возможности “РЖД-Арены”, то будем рассматривать вариант с более вместительным стадионом», — отметил гендиректор московского клуба.