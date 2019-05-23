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09:02 (мск), источник: ТАСС

Победная орбита. «Локомотив» стал рекордсменом по числу завоеванных трофеев Кубка России

САМАРА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты московского «Локомотива», обыграв екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0, победили в розыгрыше Олимп — Кубка России. Железнодорожники завоевали восьмой трофей турнира (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017 и 2019), став рекордсменами по этому показателю в российской истории, также на их счету два Кубка СССР (1936, 1957).

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Встрече на «Самара-Арене» предшествовала насыщенная развлекательная программа, организованная Российским футбольным союзом (РФС) и местными властями. В течение нескольких дней болельщики имели возможность сфотографироваться с кубком, за который предстояло бороться «Локомотиву» и «Уралу», выиграть билеты на матч. Также они могли принять участие во флешмобе, сформировав из своих тел контуры главного трофея турнира.

Интерес к матчу был высоким как со стороны поклонников обоих клубов, так и у местных жителей. Оказать поддержку «Локомотиву» приехали около 10 тыс. человек, «Уралу» — около трех тысяч болельщиков. Финал Олимп — Кубка России практически собрал аншлаг на трибунах «Самара-Арены», встречу посетили 38 тыс. зрителей из возможных 45 тысяч. Почти все они вели себя миролюбиво — единственный инцидент произошел за несколько часов до начала матча, когда 54 болельщика московской команды были задержаны за шумное поведение в одном из кафе, личности правонарушителей установили, как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Самарской области, однако заводить административные дела не стали.

В то же время на подступах к стадиону собравшиеся пользовались возможностью сразиться на футбольной площадке с бывшими игроками самарских «Крыльев Советов» Андреем Тихоновым и Андреем Карякой, а также экс-капитаном сборной России Алексеем Смертиным. Те, кто не успел сфотографироваться с трофеем, исправляли данное упущение, а остальные наслаждались песнями группы «Градусы» и кавер-версиями хитов группировки «Ленинград». В числе последних была композиция «Ты просто космос, Стас!», ставшая одной из культовых для российских поклонников футбола во время чемпионата мира 2018 года.

Космическую тему, тесно связанную с Самарой, продолжили уже в чаше стадиона. Отсчет до стартового свистка был дан с орбиты. Его провел находящийся на Международной космической станции (МКС) космонавт Олег Кононенко, который ранее работал в Центральном специализированном конструкторском бюро (ЦСКБ) в Куйбышеве (прежнее название Самары — прим. ТАСС). Он напутствовал команды, пожелав им «самого космического финала».

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Судьбу трофея решил один гол

Стартовый отрезок матча «Урал» провел активней своего соперника, но первые голевые моменты начал создавать именно «Локомотив». На 19-й минуте Федор Смолов вывел москвичей вперед, замкнув передачу Михаила Лысова, однако радость железнодорожников была недолгой, так как главный судья встречи Сергей Лапочкин гол отменил из-за офсайда форварда москвичей. Для принятия решения даже не пришлось прибегать к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR). Несмотря на это, москвичи продолжили идти вперед и уже на 27-й минуте счет изменился — Баринов точно пробил головой после подачи с углового в исполнении Мануэла Фернандеша.

Через некоторое время «Локомотив» мог удвоить свое преимущество, но хорошую контратаку не сумел завершить все тот же Смолов. «Урал» до перерыва редко вынуждал вступать в игру вратаря соперников Маринато Гилерме, а вот во второй половине встречи ситуация на поле изменилась. Екатеринбуржцы большими силами пошли вперед и долгое время не позволяли москвичам завладеть инициативой. Команда Юрия Семина при этом смогла создать пару моментов для того, чтобы снять все вопросы о победителе, но Смолову, Антону Миранчуку и Рифату Жемалетдинову немного не повезло.

Интрига держалась до последних минут, в концовке даже вратарь «Урала» Ярослав Годзюр пошел в штрафную соперников. К сожалению, на итоговый счет это никак не повлияло. «Матч до последних минут держал в напряжении болельщиков, которые, как мне кажется, получили от игры удовольствие», — сказал ТАСС глава РФС Александр Дюков, поздравивший москвичей с завоеванием трофея.

Игроки «Локомотива», получив кубок и медали, отправились в раздевалку. У некоторых из них не было сил на бурное празднование, но от традиционного для таких случаев глотка шампанского из завоеванного трофея они не отказались.

Разделив радость победы с командой и руководством клуба, Семин отправился на пресс-конференцию, где отметил вклад болельщиков в этот успех. «Ребята — главные творцы этой победы, они играли ради болельщиков, завоевали трофей и вернули его себе, мы очень счастливы», — сказал Семин.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал выигрыш восьмого по счету Кубка России уникальным достижением. По числу побед в финалах этого турнира железнодорожники являются единоличными лидерами в российской истории — у ближайшего преследователя, московского ЦСКА, на один трофей меньше. «Мы довольны тем, что Палыч (Юрий Семин — прим. ТАСС) за последние три года завоевал с командой два кубка и золото чемпионата. Не знаю, может ли кто-то сравниться с этим», — поделился Кикнадзе.

Стоит отметить, что Семин укрепил свое лидерство среди тренеров по количеству завоеванных трофеев Кубка России. На счету специалиста их теперь шесть (1996, 1997, 2000, 2001, 2017 и 2019). Ближайшими преследователями являются уже завершившие свои тренерские карьеры наставники Валерий Газзаев (4) и Олег Романцев (3).

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Мечты «Урала» и мысли «Локомотива» о Лиге чемпионов

Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов после поражения поздравил соперника с победой и похвалил своих игроков за характер. «Бог любит троицу — постараемся еще раз выйти в финал и победить», — так он резюмировал выступление екатеринбуржцев во втором в их истории решающем матче за трофей Кубка России. Интересно, что в первый раз уральцы тоже уступили «Локомотиву». В 2017 году москвичи в Сочи одержали победу со счетом 2:0.

Кикнадзе после успеха своей команды высказался о возможности повторения опыта ЦСКА по аренде «Лужников» для матчей Лиги чемпионов. Железнодорожники за тур до конца розыгрыша РПЛ уже гарантировали себе участие в квалификации главного еврокубкового турнира. Для того, чтобы попасть в групповой этап, им необходимо 26 мая обыграть «Уфу».

«Дом есть дом, но если мы посчитаем, что количество болельщиков и поклонников “Локомотива”, которые хотели бы посетить матч, превосходит возможности “РЖД-Арены”, то будем рассматривать вариант с более вместительным стадионом», — отметил гендиректор московского клуба.

Защитник «Локомотива» Брайан Идову подтвердил, что перед командой стоит цель успешно выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Говоря о том, какой трофей он хочет завоевать следующим, нигерийский футболист назвал Суперкубок России. За него железнодорожники поборются уже 6 июля в матче с действующим чемпионом страны — петербургским «Зенитом». Встреча пройдет на стадионе «ВТБ-Арена».

«Локо» выиграл Кубок
Во время загрузки произошла ошибка.
01:28 (мск)© Ньюстюб
Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Урал
Футбол, Кубок России, Финал22.05.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Самара Арена, 38018 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминДмитрий Парфенов
Голы
Дмитрий Баринов(Мануэл Фернандеш)27′
Составы команд
1Маринату Гильерме
90+2′
31Ярослав Годзюр
3Брайн Идову
15Денис Кулаков
84Михаил Лысов
27Михаил Меркулов
83′
7Гжегож Крыховяк
8Стефан Страндберг
14Ведран Чорлука
92Роман Емельянов
87′
96Рифат Жемалетдинов
11Владимир Ильин
4Мануэл Фернандеш
58Отман Эль-Кабир
59Алексей Миранчук
88Павел Погребняк
59′
6Дмитрий Баринов
40′
13Петрюс Бумаль
11Антон Миранчук
67′
20Андрей Панюков
56′
23Дмитрий Тарасов
21Марко Араторе
9Федор Смолов
90′
57Артем Фидлер
84′
21Хвича Кварацхелия
14Юрий Бавин
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
13Удары (всего)8
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
15Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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