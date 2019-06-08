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8 июня, источник: ТАСС

Мэр Тултаев: Саранск готов принять финал Кубка или матч за Суперкубок России по футболу

САРАНСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Стадион «Мордовия-Арена» в Саранске в будущем готов бороться за проведение финала Кубка России по футболу или игру за Суперкубок страны. Об этом ТАСС сообщил мэр города Петр Тултаев.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу сборная России на «Мордовия-Арене» установила новый рекорд собственной результативности, забив девять безответных мячей в ворота команды Сан-Марино в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. На матче присутствовал 42 241 зритель при общей вместимости стадиона в 44 тыс. болельщиков.

«Мы готовы [принять финал Кубка России или матч за Суперкубок России], — сказал Тултаев. — Если говорить о чемпионате мира, нам не хватило двух-трех игр. Мы конечно, в начале боялись, но, когда первый матч прошел, поняли, что можем это сделать».

Стадион «Мордовия-Арена» принял четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2019 году матч за Суперкубок России пройдет 6 июля на стадионе «Динамо» в Москве. Место проведения финала Кубка России-2019/20 еще не определено.

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