Мэр Тултаев: Саранск готов принять финал Кубка или матч за Суперкубок России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В субботу сборная России на «Мордовия-Арене» установила новый рекорд собственной результативности, забив девять безответных мячей в ворота команды Сан-Марино в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. На матче присутствовал 42 241 зритель при общей вместимости стадиона в 44 тыс. болельщиков.

«Мы готовы [принять финал Кубка России или матч за Суперкубок России], — сказал Тултаев. — Если говорить о чемпионате мира, нам не хватило двух-трех игр. Мы конечно, в начале боялись, но, когда первый матч прошел, поняли, что можем это сделать».