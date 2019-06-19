КДК РФС дисквалифицировал Мирзова на два матча Кубка России
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова.
Мирзов, являющийся игроком «Ростова», минувший сезон провел в аренде в тульском «Арсенале». Согласно протоколу ответного полуфинального матча Кубка России между «Уралом» и «Арсеналом», состоявшегося 15 мая в Туле (2:2), после окончания матча Ильин спровоцировал Мирзова «словами оскорбительного характера по национальному признаку», а футболист «Арсенала» ударил Ильина рукой в лицо. Позднее Ильин заявил, что не допускал оскорблений подобного характера в адрес соперника. На заседании КДК 20 мая оба игрока стояли на своем,
«Ильин полностью отрицает свою вину, он отрицает, что вообще
«По скайпу у нас сегодня был «Урал», а «Арсенал» отсутствовал, так как Мирзов на сегодня уже не является игроком тульской команды, а был представитель клуба «Ростов», который поддержал заявления «Арсенала», — добавил он.