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15:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КДК РФС дисквалифицировал Мирзова на два матча Кубка России

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова на два матча Кубка России после инцидента с игроком екатеринбургского «Урала» Владимиром Ильным, сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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Источник: Спорт РИА Новости

Мирзов, являющийся игроком «Ростова», минувший сезон провел в аренде в тульском «Арсенале». Согласно протоколу ответного полуфинального матча Кубка России между «Уралом» и «Арсеналом», состоявшегося 15 мая в Туле (2:2), после окончания матча Ильин спровоцировал Мирзова «словами оскорбительного характера по национальному признаку», а футболист «Арсенала» ударил Ильина рукой в лицо. Позднее Ильин заявил, что не допускал оскорблений подобного характера в адрес соперника. На заседании КДК 20 мая оба игрока стояли на своем, из-за чего была назначена сурдоэкспертиза.

«Ильин полностью отрицает свою вину, он отрицает, что вообще как-то оскорблял Мирзова. На сегодня у КДК нет вины Ильина. Решение следующее: в удовлетворении “Арсенала” в наложении санкций на Ильина отказать. За агрессивное поведение (удар Ильина) дисквалифицировать Мирзова на два матча Кубка России по футболу», — сказал Григорьянц журналистам.

«По скайпу у нас сегодня был «Урал», а «Арсенал» отсутствовал, так как Мирзов на сегодня уже не является игроком тульской команды, а был представитель клуба «Ростов», который поддержал заявления «Арсенала», — добавил он.

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