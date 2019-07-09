Прядкин: Обладатель Кубка России по футболу в будущем может получить право сыграть в ЛЧ

Прядкин заявил, что РПЛ по уровню стадионов и организации превосходит даже Англию

«Безусловно, вопрос поднятия престижа Кубка поднимался, реформа Кубка России будет. Кубок необходим, не зря европейские институты отдают отдельное место Кубку. У нас есть несколько вариантов по повышению значимости, возможно, победителю дадут сыграть стык с командой, вышедшей в Лигу чемпионов, возможно, мы договоримся, и победитель будет играть в Лиге чемпионов», — отметил Прядкин.