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14:39 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: Обладатель Кубка России по футболу в будущем может получить право сыграть в ЛЧ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Победитель Кубка России по футболу в ближайшем будущем может получить возможность играть в Лиге чемпионов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин.

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На данный момент обладатель Кубка России получает путевку в групповой этап Лиги Европы.

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«Безусловно, вопрос поднятия престижа Кубка поднимался, реформа Кубка России будет. Кубок необходим, не зря европейские институты отдают отдельное место Кубку. У нас есть несколько вариантов по повышению значимости, возможно, победителю дадут сыграть стык с командой, вышедшей в Лигу чемпионов, возможно, мы договоримся, и победитель будет играть в Лиге чемпионов», — отметил Прядкин.

«Также рассматриваем финансовое вознаграждение. Не хотим, чтобы было прохладное отношение к трофею, вторые составы», — добавил он.

Кубок России по футболу разыгрывается с 1992 года. Действующим обладателем трофея является московский «Локомотив».

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