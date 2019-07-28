«Алания» выбила «Анжи» из Кубка России

Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе «Спартак». Обслуживал матчи майкопский арбитр Максим Васильченко, которому ассистировали Павел Егоров (Ростов-на-Дону) и Виктор Лацвиев (Шахты).

Единственный гол был забит в концовке встречи. Автором гола на 81-й минуте стал игрок «Алании» Батраз Гурциев.

В 1/64 финала «Алания» сыграет с астраханским клубом «Волгарь-Газпром», который разгромил махачкалинское «Динамо» со счётом 3:0.