Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Локомотив
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Чертаново
12
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Химки
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Чайка
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нижний Новгород
Торпедо М
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Ростов
23
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Текстильщик
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Зенит
02
Футбол. Первый дивизион
11:00
Енисей
Краснодар-2
01
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Шинник
21
Все события
Фоторепортажи
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
20:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Алания» выбила «Анжи» из Кубка России

Владикавказская «Алания» в матче 1/128 финала Кубка России обыграла махачкалинский «Анжи» со счётом 1:0.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе «Спартак». Обслуживал матчи майкопский арбитр Максим Васильченко, которому ассистировали Павел Егоров (Ростов-на-Дону) и Виктор Лацвиев (Шахты).

Единственный гол был забит в концовке встречи. Автором гола на 81-й минуте стал игрок «Алании» Батраз Гурциев.

В 1/64 финала «Алания» сыграет с астраханским клубом «Волгарь-Газпром», который разгромил махачкалинское «Динамо» со счётом 3:0.

«Алания» и «Анжи» выступают в ПФЛ в зоне «Юг». После двух туров «Анжи», набрав два очка, занимает девятое место в турнирной таблице. «Алания» (0) — на предпоследнем, 15-м месте.

Алания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Опубликовано видео рокового боя боксёра Дадашева!
ЦСКА выиграл дерби «новой эры». Благодаря ВАР
Сумасшествие в Германии. Россиянин — на подиуме Формулы-1
Азмун забил «Оренбургу» уже на 11 секунде. «Зенит» снова победил
Шомуродов — звезда РПЛ. Карпин растит в «Ростове» топ-форварда
Ефимова выиграла бронзу на ЧМ, уступив Кинг
Голландский футболист потребовал отпустить его в «Спартак»
Российский клуб отказался от чемпиона мира по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь