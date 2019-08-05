«Арарат», «Алания», «Рязань», «Велес», «Интер» вышли в 1/32 финала Кубка
Московский «Арарат» одержал победу над «Муромом» (3:2) в матче 1/64 финала
Московский «Арарат» одержал победу над «Муромом» (3:2) в матче 1/64 финала
Москвичи вышли в следующую стадию турнира.
1/64 финала
«Муром» — «Арарат» (Москва) — 2:3 (2:2).
Голы: Джикия, 1 (0:1). Косарев, 21 (1:1). Киреев, 23 (2:1). Джикия, 25 (2:2). Логуа, 84 (2:3).
Судья: Корецкий (Раменское).
5 августа. Муром. Стадион «им. Виктора Лосева».
«Алания» (Владикавказ) — «Волгарь» (Астрахань) — 4:1 (3:0).
Голы: Магомедов, 11 (1:0). Хадарцев, 35 (2:0). Машуков, 37 (3:0). Кобесов, 48 (4:0). Мязин, 51 (4:1).
Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).
5 августа. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».
«Зоркий» (Красногорск) — «Рязань» — 1:3 (0:2).
Голы: Мещеряков, 14 (0:1). Журавлев, 17 (0:2). Журавлев, 68 (0:3). Орлов, 75 (1:3).
Удаление: Иваньков (Зоркий), 22.
Судья: Матюнин (Москва).
5 августа. Красногорск. Стадион «Зоркий».
«Велес» (Москва) — «Красный-СГАФКСТ» (Смоленск) — 2:1 (0:0).
Голы: Баев, 52 (1:0). Дубчак, 55 (2:0). Мешковский, 82 (2:1).
Судья: Перезва (Раменское).
5 августа. Москва. Стадион «Спартаковец им. Н. П. Старостина».
«Спартак» (Нальчик) — «Интер» (Черкесск) — 0:1 (0:1).
Гол: Столбовой, 25.
Судья: Васильченко (Майкоп).
5 августа. Нальчик. Стадион «Спартак».
«Черноморец» (Новороссийск) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 4:2 д.в. (1:2, 1:0, 2:0).
Голы: Солодаренко, 14 (0:1). Дмитриенко, 22 (0:2). Дибиргаджиев, 44 (1:2). Дибиргаджиев, 86 (2:2). Дибиргаджиев, 92 (3:2). Чабанов, 120+2 (4:2).
Судья: Смирнов (Кисловодск).
5 августа. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».
«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 4:5.
Голы: Ослоновский, 28 (1:0). Казаков, 78 (1:1).
Удаления: Баширов (Ленинградец), 23. Агуреев (Луки-Энергия), 90+4.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
5 августа. Великие Луки. Стадион «Экспресс».
«Калуга» — «Салют» (Белгород) — 3:3 д.в. (2:1, 1:2, 0:0). Пенальти — 4:5.
Голы: Маскаев, 15 (1:0). Агеев, 36 (1:1). Новицкий, 45 (2:1). Дегтев, 46 (2:2). Волгин, 59 (3:2). Мироненко, 61 (3:3).
Судья: Лапатухин (Москва).
5 августа. Калуга. Стадион «Спутник».