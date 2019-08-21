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16:25 (мск), источник: ТАСС

«Луч» в большинстве обыграл «Читу» и вышел в 1/16 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 21 августа. Владивостокский «Луч» обыграл «Читу» со счетом 1:0 в матче 1/32 финала Олимп — Кубка России по футболу. Встреча проходила на стадионе «Локомотив» в Чите.

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Единственный гол на 12-й минуте забил Никита Белунов. На 82-й минуте матча красную карточку получил футболист «Читы» Станислав Павлов.

В российских турнирах клубы встретились в 23-й раз, «Луч» одержал девятую победу, в 11 матчах побеждала команда из Читы, еще трижды игры заканчивались вничью. В рамках Кубка России команды встретились в четвертый раз, во всех матчах победу одерживал клуб из Читы.

В матчах 1/32 финала в борьбу также вступают команды из чемпионата Олимп — Футбольной национальной лиги. В среду позднее пройдут матчи «Ленинградец» — «Балтика» (Калининград), «Велес» (Москва) — «Торпедо» (Москва), «Рязань» — «Чертаново» (Москва), «Химки» (Московская область) — «Авангард» (Курск), «Арарат» (Москва) — «Нижний Новгород», «Шинник» (Ярославль) — «Текстильщик» (Иваново), «Салют-Белгород» — «Факел» (Воронеж), «Черноморец» (Новороссийск) — «Армавир», «Алания» (Владикавказ) — «Ротор» (Волгоград), «Интер» (Черкесск) — «Чайка» (Ростовская область), КАМАЗ (Набережные Челны) — «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Акрон» (Тольятти) — «Мордовия» (Саранск). Встречи «Тюмень» — «Енисей» (Красноярск) и «Иртыш» (Омск) — «Томь» (Томск) состоятся 3 сентября.

На стадии 1/16 финала к выигравшим командам присоединятся клубы, выступающие в Российской премьер-лиге. Матчи состоятся 25 и 26 сентября. Клубы из РПЛ проведут встречи в гостях.

Чита
0:1
Первый тайм: 0:1
Луч
Футбол, Кубок России, 1/32 финала21.08.2019, 12:00 (МСК UTC+3)Локомотив
Главные тренеры
Максим ШвецовРустем Хузин
Голы
Никита Белунов12′
Составы команд
1Руслан Юнусов
22Дмитрий Ребров
4Дмитрий Осипов
2Алексей Аравин
12Дмитрий Шадринцев
3Максим Насадюк
21Святослав Шабанов
4Павел Степанец
7Владимир Марков
86′
99Илья Постухов
8Дмитрий Ращупкин
7Даур Квеквескири
15Станислав Павлов
82′
20Вадим Стеклов
10Игорь Бугаенко
17Никита Саламатов
62′
20Сергей Коротков
64′
23Антон Кротов
69′
99Илья Анциферов
21Никита Белунов
78′
11Виктор Уан
72′
32Астемир Абазов
80Никита Дьяченко
27Аркадий Симанов
46′
66Александр Каменев
44′77′
9Руслан Гордиенко
19Илья Алтышев
77Владислав Руденко
46′
11Саид Алиев
Статистика
2Желтые карточки1
1Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАртем Петренко(Россия, Новосибирск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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