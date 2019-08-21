«Луч» в большинстве обыграл «Читу» и вышел в 1/16 финала Кубка России по футболу

Единственный гол на 12-й минуте забил Никита Белунов. На 82-й минуте матча красную карточку получил футболист «Читы» Станислав Павлов.
В российских турнирах клубы встретились в 23-й раз, «Луч» одержал девятую победу, в 11 матчах побеждала команда из Читы, еще трижды игры заканчивались вничью. В рамках Кубка России команды встретились в четвертый раз, во всех матчах победу одерживал клуб из Читы.
В матчах 1/32 финала в борьбу также вступают команды из чемпионата Олимп — Футбольной национальной лиги. В среду позднее пройдут матчи «Ленинградец» — «Балтика» (Калининград), «Велес» (Москва) — «Торпедо» (Москва), «Рязань» — «Чертаново» (Москва), «Химки» (Московская область) — «Авангард» (Курск), «Арарат» (Москва) — «Нижний Новгород», «Шинник» (Ярославль) — «Текстильщик» (Иваново), «Салют-Белгород» — «Факел» (Воронеж), «Черноморец» (Новороссийск) — «Армавир», «Алания» (Владикавказ) — «Ротор» (Волгоград), «Интер» (Черкесск) — «Чайка» (Ростовская область), КАМАЗ (Набережные Челны) — «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Акрон» (Тольятти) — «Мордовия» (Саранск). Встречи «Тюмень» — «Енисей» (Красноярск) и «Иртыш» (Омск) — «Томь» (Томск) состоятся 3 сентября.
На стадии 1/16 финала к выигравшим командам присоединятся клубы, выступающие в Российской премьер-лиге. Матчи состоятся 25 и 26 сентября. Клубы из РПЛ проведут встречи в гостях.