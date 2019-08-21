«Луч» в большинстве обыграл «Читу» и вышел в 1/16 финала Кубка России по футболу

В российских турнирах клубы встретились в 23-й раз, «Луч» одержал девятую победу, в 11 матчах побеждала команда из Читы, еще трижды игры заканчивались вничью. В рамках Кубка России команды встретились в четвертый раз, во всех матчах победу одерживал клуб из Читы.