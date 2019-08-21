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21:42 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Дядюна помог «Химкам» разгромить «Авангард» в 1/32 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 21 августа. Нападающий «Химок» Владимир Дядюн сделал хет-трик, который помог подмосковному клубу разгромить курский «Авангард» со счетом 4:1 в домашнем матче 1/32 финала Олимп — Кубка России по футболу. Матч состоялся на «Арене-Химки».

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Источник: РИА "Новости"

31-летний Дядюн отличился на 3-й, 7-й и 74-й минутах, еще один мяч забил Богдан Мишуков (16), в составе «Авангарда» отличился Михаил Земсков (15). В предыдущий раз Дядюн делал хет-трик в составе нальчикского «Спартака» в гостевом матче чемпионата России 2010 года против московского «Динамо» на «Арене-Химки» (3:0). В текущем сезоне первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Дядюн в матче второго тура против «Авангарда» сделал дубль (3:0). «Авангард» уступил «Тосно» (Ленинградская область) в финале Кубка России в 2018 году со счетом 1:2.

Встречи «Тюмень» — «Енисей» (Красноярск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «СКА-Хабаровск» и «Иртыш» (Омск) — «Томь» (Томск) состоятся 3 сентября.

На стадии 1/16 финала к выигравшим командам присоединятся клубы, выступающие в Российской премьер-лиге. Матчи состоятся 25 и 26 сентября. Клубы из РПЛ проведут встречи в гостях.

Другие матчи игрового дня:

  • «Алания» (Владикавказ) — «Ротор» (Волгоград) — 2:1;.
  • «Арарат» (Москва) — «Нижний Новгород» — 0:3;.
  • «Акрон» (Тольятти) — «Мордовия» (Саранск) — 1:1 (3:5 по пен.);.
  • «Велес» (Москва) — «Торпедо» (Москва) — 3:3 (5:6 по пен.);.
  • «Черноморец» (Новороссийск) — «Армавир» — 3:0;.
  • «Интер» (Черкесск) — «Чайка» (Ростовская область) — 2:5;.
  • КАМАЗ (Набережные Челны) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0;.
  • «Ленинградец» (Ленинградская область) — «Балтика» (Калининград) — 1:2;.
  • «Салют-Белгород» — «Факел» (Воронеж) — 1:3;.
  • «Рязань» — «Чертаново» (Москва) — 1:4;.
  • «Шинник» (Ярославль) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:0.
Химки
4:1
Первый тайм: 3:1
Авангард К
Футбол, Кубок России, 1/32 финала21.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Химки
Главные тренеры
Андрей ТалалаевМурат Искаков
Голы
Владимир Дядюн3′
Михаил Земсков15′
Владимир Дядюн7′
Богдан Мишуков16′
Владимир Дядюн75′
Нереализованные пенальти
Артем Полярус72′
Максим Григорьев32′
Составы команд
35Егор Генералов
1Александр Саутин
25Александр Филин
22Александр Войнов
26′67′
26Валерий Почивалин
24Кирилл Гоцук
96Александр Смирнов
66Алан Лелюкаев
8Богдан Мишуков
8Михаил Земсков
18Андрей Мендель
9Максим Григорьев
88Владимир Дядюн
14Константин Ковалев
33Евгений Гапон
23′46′
18Андрей Батютин
15Егор Данилкин
20Сергей Бреев
23Аршак Корян
46′
86Григорий Чиркин
5Александр Трошечкин
10Артем Федчук
44Илья Кухарчук
58′
14Артем Полярус
70Андрей Мурнин
46′
10Камран Алиев
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЮнус Кошко(Россия, Белореченск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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