Хет-трик Дядюна помог «Химкам» разгромить «Авангард» в 1/32 финала Кубка России по футболу

31-летний Дядюн отличился на 3-й, 7-й и 74-й минутах, еще один мяч забил Богдан Мишуков (16), в составе «Авангарда» отличился Михаил Земсков (15). В предыдущий раз Дядюн делал хет-трик в составе нальчикского «Спартака» в гостевом матче чемпионата России 2010 года против московского «Динамо» на «Арене-Химки» (3:0). В текущем сезоне первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Дядюн в матче второго тура против «Авангарда» сделал дубль (3:0). «Авангард» уступил «Тосно» (Ленинградская область) в финале Кубка России в 2018 году со счетом 1:2.