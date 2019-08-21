Хет-трик Дядюна помог «Химкам» разгромить «Авангард» в 1/32 финала Кубка России по футболу
ТАСС, 21 августа. Нападающий «Химок» Владимир Дядюн сделал
ТАСС, 21 августа. Нападающий «Химок» Владимир Дядюн сделал
31-летний Дядюн отличился на 3-й, 7-й и 74-й минутах, еще один мяч забил Богдан Мишуков (16), в составе «Авангарда» отличился Михаил Земсков (15). В предыдущий раз Дядюн делал
На стадии 1/16 финала к выигравшим командам присоединятся клубы, выступающие в Российской
Другие матчи игрового дня:
|Андрей Талалаев
|Мурат Искаков
|Владимир Дядюн
|3′
|Михаил Земсков
|15′
|Владимир Дядюн
|7′
|Богдан Мишуков
|16′
|Владимир Дядюн
|75′
|Артем Полярус
|72′
|Максим Григорьев
|32′
|35
|Егор Генералов
|1
|Александр Саутин
|25
|Александр Филин
|22
|Александр Войнов
26′67′
|26
|Валерий Почивалин
|24
|Кирилл Гоцук
|96
|Александр Смирнов
|66
|Алан Лелюкаев
|8
|Богдан Мишуков
|8
|Михаил Земсков
|18
|Андрей Мендель
|9
|Максим Григорьев
|88
|Владимир Дядюн
|14
|Константин Ковалев
|33
|Евгений Гапон
23′46′
|18
|Андрей Батютин
|15
|Егор Данилкин
|20
|Сергей Бреев
|23
|Аршак Корян
46′
|86
|Григорий Чиркин
|5
|Александр Трошечкин
|10
|Артем Федчук
|44
|Илья Кухарчук
58′
|14
|Артем Полярус
|70
|Андрей Мурнин
46′
|10
|Камран Алиев
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Юнус Кошко(Россия, Белореченск)