«Ротор» с позором вылетел из Кубка России
Команда наплевательски отнеслась к желанию болельщиков увидеть команду
Команда наплевательски отнеслась к желанию болельщиков увидеть команду
Волгоград ждал и мечтал о команде из
Но свое отношение к Кубку России тренерский штаб (возможно, с подачи руководства) показал еще за день до матча, оставив дома трех лидеров команды — Игоря Горбунова, Антона Пискунова и Мухаммада Султонова. А затем и на поле стадиона «Спартак» во Владикавказе вышла вся «скамейка» «Ротора», за исключением Байрыева — по сравнению со стартовым составом воскресного матча с «Шинником» главный тренер волгоградцев Павел Могилевский сделал аж 10 замен. Понятно, что в плотном графике лидерам требуется передышка, но почему не делать ротацию заранее, меняя по 2−3 человека в предыдущих играх? В том же матче с «Шинником» можно было просмотреть ближайший резерв и наиграть
В результате мы получили совершенно несыгранный (что понятно) и при этом абсолютно немотивированный (что непонятно) «Ротор» и максимально заряженную на результат «Аланию», которая, даже пропустив гол, не растерялась и быстро отыгралась, а после перерыва стала играть ещё лучше и закономерно победила, шагнув в следующую стадию турнира.
Таким образом, уже пятый год подряд «Ротор» выбывает из Кубка России на первой же стадии своего участия. В этой тенденции — всё отношение команды к этому турниру. Желания играть с сильнейшими у волгоградцев нет. А мечтать о
|Спартак Гогниев
|Игорь Меньщиков
|Батраз Хадарцев
|27′
|Камиль Муллин
|24′
|Бутта Магомедов
|68′
|1
|Ростислав Солдатенко
|41
|Мирослав Лобанцев
|17
|Тарас Царикаев
|28
|Азат Байрыев
|19
|Аллон Бутаев
|33
|Игорь Удалый
|88
|Дмитрий Кобесов
|10
|Альберт Шарипов
|3
|Давид Шавлохов
|21
|Артем Самсонов
|21
|Батрадз Кокоев
|25
|Артем Попов
|23
|Азамат Засеев
|72
|Камиль Муллин
|10
|Батраз Хадарцев
87′
|11
|Алексей Евсеев
3′74′
|18
|Давид Кобесов
|7
|Эдуард Булия
|11
|Сергей Крамаренко
64′
|17
|Роман Янушковский
61′
|77
|Алан Хабалов
|8
|Олег Алейник
|12
|Бутта Магомедов
80′
|77
|Владимир Лобкарев
53′
|8
|Алан Хугаев
|24
|Максим Ненахов
|80
|Заур Цакоев
60′
|18
|Олег Николаев
80′
|5
|Инал Черчесов
|9
|Анзор Саная
85′
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Антон Фролов(Россия, Москва)