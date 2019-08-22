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10:44 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

«Ротор» с позором вылетел из Кубка России

Команда наплевательски отнеслась к желанию болельщиков увидеть команду Премьер-лиги.

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Источник: Instagram

Волгоград ждал и мечтал о команде из Премьер-лиги, с которой «Ротор» мог бы сыграть в сентябре в 1/16 финала Кубка России. Нужно было просто победить владикавказскую «Аланию», выступающую в ПФЛ — лиге уровнем ниже. И выступающую не очень — после 5 туров команда занимает 13-е место из 16.

Но свое отношение к Кубку России тренерский штаб (возможно, с подачи руководства) показал еще за день до матча, оставив дома трех лидеров команды — Игоря Горбунова, Антона Пискунова и Мухаммада Султонова. А затем и на поле стадиона «Спартак» во Владикавказе вышла вся «скамейка» «Ротора», за исключением Байрыева — по сравнению со стартовым составом воскресного матча с «Шинником» главный тренер волгоградцев Павел Могилевский сделал аж 10 замен. Понятно, что в плотном графике лидерам требуется передышка, но почему не делать ротацию заранее, меняя по 2−3 человека в предыдущих играх? В том же матче с «Шинником» можно было просмотреть ближайший резерв и наиграть какие-то связи. На одних тренировках этого не сделаешь.

В результате мы получили совершенно несыгранный (что понятно) и при этом абсолютно немотивированный (что непонятно) «Ротор» и максимально заряженную на результат «Аланию», которая, даже пропустив гол, не растерялась и быстро отыгралась, а после перерыва стала играть ещё лучше и закономерно победила, шагнув в следующую стадию турнира.

Таким образом, уже пятый год подряд «Ротор» выбывает из Кубка России на первой же стадии своего участия. В этой тенденции — всё отношение команды к этому турниру. Желания играть с сильнейшими у волгоградцев нет. А мечтать о Премьер-лиге можно ещё долго.

Алания
2:1
Первый тайм: 1:1
Ротор
Футбол, Кубок России, 1/32 финала21.08.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Республиканский стадион Спартак
Главные тренеры
Спартак ГогниевИгорь Меньщиков
Голы
Батраз Хадарцев27′
Камиль Муллин24′
Бутта Магомедов68′
Составы команд
1Ростислав Солдатенко
41Мирослав Лобанцев
17Тарас Царикаев
28Азат Байрыев
19Аллон Бутаев
33Игорь Удалый
88Дмитрий Кобесов
10Альберт Шарипов
3Давид Шавлохов
21Артем Самсонов
21Батрадз Кокоев
25Артем Попов
23Азамат Засеев
72Камиль Муллин
10Батраз Хадарцев
87′
11Алексей Евсеев
3′74′
18Давид Кобесов
7Эдуард Булия
11Сергей Крамаренко
64′
17Роман Янушковский
61′
77Алан Хабалов
8Олег Алейник
12Бутта Магомедов
80′
77Владимир Лобкарев
53′
8Алан Хугаев
24Максим Ненахов
80Заур Цакоев
60′
18Олег Николаев
80′
5Инал Черчесов
9Анзор Саная
85′
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Фролов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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