«Ротор» с позором вылетел из Кубка России

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Волгоград ждал и мечтал о команде из Премьер-лиги, с которой «Ротор» мог бы сыграть в сентябре в 1/16 финала Кубка России. Нужно было просто победить владикавказскую «Аланию», выступающую в ПФЛ — лиге уровнем ниже. И выступающую не очень — после 5 туров команда занимает 13-е место из 16.

Но свое отношение к Кубку России тренерский штаб (возможно, с подачи руководства) показал еще за день до матча, оставив дома трех лидеров команды — Игоря Горбунова, Антона Пискунова и Мухаммада Султонова. А затем и на поле стадиона «Спартак» во Владикавказе вышла вся «скамейка» «Ротора», за исключением Байрыева — по сравнению со стартовым составом воскресного матча с «Шинником» главный тренер волгоградцев Павел Могилевский сделал аж 10 замен. Понятно, что в плотном графике лидерам требуется передышка, но почему не делать ротацию заранее, меняя по 2−3 человека в предыдущих играх? В том же матче с «Шинником» можно было просмотреть ближайший резерв и наиграть какие-то связи. На одних тренировках этого не сделаешь.

В результате мы получили совершенно несыгранный (что понятно) и при этом абсолютно немотивированный (что непонятно) «Ротор» и максимально заряженную на результат «Аланию», которая, даже пропустив гол, не растерялась и быстро отыгралась, а после перерыва стала играть ещё лучше и закономерно победила, шагнув в следующую стадию турнира.