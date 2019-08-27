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15:38 (мск), источник: Sport24

Савин признался, что участвовал в договорном матче Кубка России

Бывший футболист Евгений Савин, который в настоящее время является популярным видеоблогером, признался, что в 2004 году, когда ему было 19 лет, он участвовал в договорном матче Кубка России.

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Источник: Sport24

«Была история, когда мне было 19 лет. Я тогда был вообще сраным ноунеймом. Играл за Томск, мы играли против «Кубани» на выезде на Кубок. Счет 0:2, мы горим, я выхожу на замену и забиваю.

Представь, я молодой парень, первый раз играю против Премьер-лиги, глаза горят, *** стоит на футбол, выхожу продавать себя. Любой матч против Премьер-лиги — это шанс. Я выхожу и забиваю реально чумовой голешник — метров с 25 в девятку. И тут понимаю, что никто не радуется.

В том матче мы в итоге проиграли 1:3. Я был рад: просрали, но я-то забил. Любой нападающий скажет: если ты забиваешь, это уже хорошо. После игры мне кто-то из ветеранов команды говорит: «Чувак, расслабься, сегодня была сдача игры. Просто вам не сказали. Играй в футбол». Если так смотреть, то да, я участвовал в договорняке, — сказал Савин в эфире ТО «Gazgolder».

Судя по всему, речь идет об ответном матче 1/16 финала Кубка России «Кубань» — «Томь», который состоялся 10 августа 2004 года. Это единственный матч в противостоянии этих команд, который, как и говорит Савин, завершился со счетом 3:1 в пользу «Кубани». Тогда Савину было 19 лет.

Но есть и несовпадения. Савин в интервью рассказывает, что он вышел на замену и забил при счете 0:2. По имеющейся статистической информации, в том матче Савин играл с первых минут, а забил гол на 89-й минуте, когда «Томь» проигрывала 0:3.

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