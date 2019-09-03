Определились все участники 1/16 финала Олимп — Кубка России

Источник: РИА "Новости"

Гол на 82-й минуте забил Александр Ломакин. Ранее во вторник «СКА-Хабаровск» в гостях победил «Сахалин» (2:0), а «Томь» на выезде обыграла омский «Иртыш» (2:0).

Таким образом, в 1/16 финала Олимп — Кубка России примут участие «СКА-Хабаровск», «Томь», «Енисей», владивостокский «Луч», саранская «Мордовия», «Камаз» (Набережные Челны), «Чайка» (Ростовская область), владикавказская «Алания», новороссийский «Черноморец», воронежский «Факел», ярославский «Шинник», «Нижний Новгород», подмосковные «Химки», московские «Чертаново» и «Торпедо», калининградская «Балтика», а также 16 клубов из Российской премьер-лиги.