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20:17 (мск), источник: ТАСС

Определились все участники 1/16 финала Олимп — Кубка России

ТАСС, 3 сентября. Красноярский «Енисей» обыграл «Тюмень» со счетом 1:0 в матче 1/32 финала Олимп — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Тюмени.

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Источник: РИА "Новости"

Гол на 82-й минуте забил Александр Ломакин. Ранее во вторник «СКА-Хабаровск» в гостях победил «Сахалин» (2:0), а «Томь» на выезде обыграла омский «Иртыш» (2:0).

Таким образом, в 1/16 финала Олимп — Кубка России примут участие «СКА-Хабаровск», «Томь», «Енисей», владивостокский «Луч», саранская «Мордовия», «Камаз» (Набережные Челны), «Чайка» (Ростовская область), владикавказская «Алания», новороссийский «Черноморец», воронежский «Факел», ярославский «Шинник», «Нижний Новгород», подмосковные «Химки», московские «Чертаново» и «Торпедо», калининградская «Балтика», а также 16 клубов из Российской премьер-лиги.

Жеребьевка турнира состоится в среду, прямая трансляция пройдет в эфире телеканала «Матч ТВ». Матчи 1/16 финала Олимп — Кубка России состоятся 25 и 26 сентября. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив».

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