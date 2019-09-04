Стали известны соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Обладатель Кубка России по футболу московский «Локомотив» сыграет в 1/16 финала текущего розыгрыша турнира с калинградской «Балтикой».
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Обладатель Кубка России по футболу московский «Локомотив» сыграет в 1/16 финала текущего розыгрыша турнира с калинградской «Балтикой».
Жеребьевка данной стадии, на которой в борьбу за трофей вступают команды
Остальные пары 1/16 финала Кубка России выглядят следующим образом:
«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург),
«Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва),
«Нижний Новгород» — «Краснодар»,
«Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара),
«Шинник» (Ярославль) — «Сочи»,
«Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа»,
«Томь» — «Тамбов»,
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва),
«СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный),
«Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула),
«Чертаново» (Москва) — «Оренбург»,
«Химки» — «Рубин» (Казань),
«Черноморец» (Новороссийск) — «Урал» (Екатеринбург),
«Мордовия» (Саранск) — «Ростов»,
«Луч» (Владивосток) — «Динамо» (Москва).