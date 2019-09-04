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11:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Обладатель Кубка России по футболу московский «Локомотив» сыграет в 1/16 финала текущего розыгрыша турнира с калинградской «Балтикой».

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Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка данной стадии, на которой в борьбу за трофей вступают команды премьер-лиги, прошла в среду. По регламенту турнира команды элитного дивизиона матчи 1/16 финала проводят на выезде. Матчи пройдут 25 и 26 сентября.

Остальные пары 1/16 финала Кубка России выглядят следующим образом:

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург),

«Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва),

«Нижний Новгород» — «Краснодар»,

«Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара),

«Шинник» (Ярославль) — «Сочи»,

«Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа»,

«Томь» — «Тамбов»,

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва),

«СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный),

«Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула),

«Чертаново» (Москва) — «Оренбург»,

«Химки» — «Рубин» (Казань),

«Черноморец» (Новороссийск) — «Урал» (Екатеринбург),

«Мордовия» (Саранск) — «Ростов»,

«Луч» (Владивосток) — «Динамо» (Москва).

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