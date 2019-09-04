Стали известны соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

Жеребьевка данной стадии, на которой в борьбу за трофей вступают команды премьер-лиги, прошла в среду. По регламенту турнира команды элитного дивизиона матчи 1/16 финала проводят на выезде. Матчи пройдут 25 и 26 сентября.