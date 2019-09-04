Ганчаренко: Дзагоев обещал, что будет готов к матчу с «Аланией»

Жеребьевка Кубка России прошла в среду в Москве. ЦСКА сыграет против «Алании» во Владикавказе. Матчи 1/16 финала запланированы на 25—26 сентября. Дзагоев не выходил на поле с февраля, когда получил разрыв крестообразной связки правого колена.
«Первая мысль после жеребьевки была, что на ней явно присутствовал Алан Дзагоев. Сказал ему, чтобы он теперь был готов к этому матчу. Обещал, что будет! У нас Алан из Владикавказа, оттуда же принадлежащий нам Хетаг Хосонов. Это футбольный регион, команда была чемпионом страны. Все мы желаем, чтобы “Алания” опять возродилась, вышла в премьер-лигу. Знаем, что она начинает подниматься, пришло новое руководство в лице Владимира Габулова, правильный тренер — Спартак Гогниев. Понимаем, что нас ждет напряженный матч», — приводит слова Ганчаренко сайт ЦСКА.
«Во Владикавказе активные болельщики, которые любят футбол и яростно поддерживают свою команду. Посмотрим, кто у нас сможет подойти к этому матчу в таком плотном, напряженном графике. В любом случае, нам хотелось бы наконец-то шагнуть в следующий раунд, чего не удавалось сделать несколько лет подряд. Сейчас график с Кубком очень плотный, но зато в случае выхода в 1/8 финала снова смогут получить практику футболисты, которые редко появляются на поле. Так что мы будем стараться пройти дальше», — добавил тренер.