Матч Кубка России «Енисей» — «Зенит» перенесён по просьбе сине-бело-голубых
Матч 1/16 Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом» состоится в Красноярске 24 сентября, а не 25 или 26, как было запланировано заранее.
Матч 1/16 Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом» состоится в Красноярске 24 сентября, а не 25 или 26, как было запланировано заранее.
Причина в том, что петербургскому клубу необходим лишний день отдыха перед матчем Российской
«Я бы не хотел говорить про административный ресурс. “Зенит” сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и красноярский “Енисей” пошли навстречу. Мы за российский футбол», — цитирует главного тренера «Енисея» Юрия Газзаева «Сибновости — Красноярск».
Красноярцы уже попросили перенести гостевой матч со «СКА-Хабаровск» — игра пройдёт не 21, а 20 сентября. Матч между «Енисеем» и «Зенитом» пройдёт на Центральном стадионе.