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14:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч Кубка России «Енисей» — «Зенит» перенесён по просьбе сине-бело-голубых

Матч 1/16 Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом» состоится в Красноярске 24 сентября, а не 25 или 26, как было запланировано заранее.

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Причина в том, что петербургскому клубу необходим лишний день отдыха перед матчем Российской Премьер-лиги с «Локомотивом», который пройдёт в Москве 28 сентября.

«Я бы не хотел говорить про административный ресурс. “Зенит” сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и красноярский “Енисей” пошли навстречу. Мы за российский футбол», — цитирует главного тренера «Енисея» Юрия Газзаева «Сибновости — Красноярск».

Красноярцы уже попросили перенести гостевой матч со «СКА-Хабаровск» — игра пройдёт не 21, а 20 сентября. Матч между «Енисеем» и «Зенитом» пройдёт на Центральном стадионе.

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