Матч Кубка России «Енисей» — «Зенит» перенесён по просьбе сине-бело-голубых

Причина в том, что петербургскому клубу необходим лишний день отдыха перед матчем Российской Премьер-лиги с «Локомотивом», который пройдёт в Москве 28 сентября.

«Я бы не хотел говорить про административный ресурс. “Зенит” сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и красноярский “Енисей” пошли навстречу. Мы за российский футбол», — цитирует главного тренера «Енисея» Юрия Газзаева «Сибновости — Красноярск».