Матч Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» пройдет в Набережных Челнах
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Матч 1/16 финала Кубка России по футболу «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва) состоится в Набережных Челнах, заявил мэр города Наиль Магдеев.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Матч 1/16 финала Кубка России по футболу «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва) состоится в Набережных Челнах, заявил мэр города Наиль Магдеев.
Встреча команд пройдет 25 сентября. Ранее СМИ сообщали, что матч может пройти в Казани или Москве.
«Решение принято окончательное. Президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов и министр внутренних дел Артем Валерьевич Хохорин нас в этом вопросе поддержали. Наша задача — на высоком организационном уровне провести этот праздник футбола для города Набережные Челны», — цитирует Магдеева официальный сайт Набережных Челнов.
«Спартак» после девяти туров занимает шестое место в Российской