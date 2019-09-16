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12:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» пройдет в Набережных Челнах

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Матч 1/16 финала Кубка России по футболу «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва) состоится в Набережных Челнах, заявил мэр города Наиль Магдеев.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча команд пройдет 25 сентября. Ранее СМИ сообщали, что матч может пройти в Казани или Москве.

«Решение принято окончательное. Президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов и министр внутренних дел Артем Валерьевич Хохорин нас в этом вопросе поддержали. Наша задача — на высоком организационном уровне провести этот праздник футбола для города Набережные Челны», — цитирует Магдеева официальный сайт Набережных Челнов.

«Спартак» после девяти туров занимает шестое место в Российской премьер-лиге, «КАМАЗ» лидирует в зоне «Урал-Приволжье» второго дивизиона чемпионата России.

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