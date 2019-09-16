Матч Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» пройдет в Набережных Челнах

Встреча команд пройдет 25 сентября . Ранее СМИ сообщали, что матч может пройти в Казани или Москве.

«Решение принято окончательное. Президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов и министр внутренних дел Артем Валерьевич Хохорин нас в этом вопросе поддержали. Наша задача — на высоком организационном уровне провести этот праздник футбола для города Набережные Челны», — цитирует Магдеева официальный сайт Набережных Челнов.