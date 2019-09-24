Фан-зона для гостей, контрольные закупки, надежда на сенсацию: как Набережные Челны готовятся к «Спартаку»
Корреспондент «СЭ» — об историческом для «КАМАЗа» матче 1/16 финала Кубка России.
Корреспондент «СЭ» — об историческом для «КАМАЗа» матче 1/16 финала Кубка России.
В среду внимание многих болельщиков будет приковано к Набережным Челнам, куда приедет «Спартак». Несмотря на богатые футбольные традиции полумиллионного города, такого ажиотажа здесь не было очень давно. Последний раз
Местный стадион в парке «Гренада» вмещает всего 6200 зрителей. Пятая часть арены, вся северная трибуна (1200 мест), отдана
Логично, что после начала свободной продажи билеты разошлись моментально — всего за 4 часа. «КАМАЗ» специально не стал продавать их через интернет, чтобы по максимуму защищиться от спекулянтов. Распространение шло через кассу стадиона в прошлую среду — отпускали по три штуки в одни руки. Люди занимали очередь с самого утра, многие остались ни с чем. Часть билетов «КАМАЗ» распределил между городскими предприятиями.
При этом полностью избавиться от спекулянтов не получилось. В день официальных продаж на разных
— К сожалению, такие случаи действительно есть, — рассказал «СЭ»
По информации издания «БИЗНЕС Online», местные силовые органы были против проведения матча в Набережных Челнах. В первую очередь:
— Решение принято окончательное. Президент нашей республики Рустам Минниханов и министр внутренних дел Артем Хохорин нас в этом вопросе поддержали, — цитировал Магдеева официальный сайт города в начале прошлой недели.
В клубе говорят, что организаторы понимают всю сложность работы со спартаковскими болельщиками. Поэтому в Челнах предприняты усиленные меры безопасности, и со всех соседних городов республики и даже из Казани командированы сотрудники МВД и «Росгвардии». Их точное количество не разглашается: в
При этом в «КАМАЗе» рассказали, что стандартное число стюардов, работающих в чаше арены на рядовой встреч ПФЛ, на «Спартаке» увеличится втрое. Собственно, и болельщиков окажется в три раза больше: средняя посещаемость матчей второго дивизиона составляет около 2,5 тысячи человек.
Говорят, Набережные Челны — «мясной» город, многие здесь переживают за «Спартак». Поэтому серьезных столкновений между фанатами не ожидается. Местное МВД на своем официальном сайте попросило приходить всех заранее: запуск на территорию начнется за три часа до стартового свистка, в 15.30. Все помнят, насколько, скажем так, дотошно, казанские силовики подходят к досмотру — болельщикам стоит это учесть.
«КАМАЗ» организует в парке «Гренада» в непосредственной близости от стадиона не одну, а сразу две
В каждой из
А вот другие организации о культурной программе для болельщиков не подумали. Например, сам
В понедельник «КАМАЗ» провел открытую тренировку на своем стадионе. Это было последнее появление футболистов и главного тренера Михаила Белова перед публикой до «Спартака». После команда закрылась — подготовка идет очень серьезная.
— Коллектив находится в хорошем игровом тонусе, определенные моменты мы промоделируем, но кардинально
Белов не зря упомянул последние матчи «Спартака». В Челнах понимают, что сейчас соперник в таком состоянии, что его, несмотря на статус москвичей и отсутствие у хозяев дисквалифицированного основного хавбека Александра Гаглоева, можно пробовать победить. В свои лучшие годы «КАМАЗ», напомним, дважды доходил до четвертьфинала Кубка России.
— Команда готовится дать бой, — обещает Ганиев. — Сейчас, скажем так, самое время выходить в 1/8 финала!