Фан-зона для гостей, контрольные закупки, надежда на сенсацию: как Набережные Челны готовятся к «Спартаку»

В среду внимание многих болельщиков будет приковано к Набережным Челнам, куда приедет «Спартак». Несмотря на богатые футбольные традиции полумиллионного города, такого ажиотажа здесь не было очень давно. Последний раз топ-клуб приезжал на северо-восток Татарстана осенью 2003-го — «Зенит» с только начинавшим в России Властимилом Петржелой. Для «КАМАЗа» в тот день все закончилось не шедеврально, но достойно: Радимов, Спивак, Катульский, Чонтофальски и Ко победили, но не крупно — 2:0. И вот спустя 16 лет сюда снова приходит футбол высшего уровня.

Билеты

Местный стадион в парке «Гренада» вмещает всего 6200 зрителей. Пятая часть арены, вся северная трибуна (1200 мест), отдана красно-белым. По регламенту «КАМАЗ» мог выделить в два раза меньше, но пошел навстречу болельщикам москвичей и логике. Все-таки за «Спартаком» всегда ездит внушительная группа поддержки, и 600 билетов для нее катастрофически мало. К тому же из-за периметра безопасности все равно на Северную трибуну едва ли можно было бы посадить кого-то еще кроме фанатов гостей.

Логично, что после начала свободной продажи билеты разошлись моментально — всего за 4 часа. «КАМАЗ» специально не стал продавать их через интернет, чтобы по максимуму защищиться от спекулянтов. Распространение шло через кассу стадиона в прошлую среду — отпускали по три штуки в одни руки. Люди занимали очередь с самого утра, многие остались ни с чем. Часть билетов «КАМАЗ» распределил между городскими предприятиями.

При этом полностью избавиться от спекулянтов не получилось. В день официальных продаж на разных интернет-платформах появились объявления о том, что можно приобрести билеты — по цене в три раза выше номинала (три тысячи рублей против одной). К объявлениям прилагались фотографии, где в руках у неких лиц находились целые стопки билетов.

— К сожалению, такие случаи действительно есть, — рассказал «СЭ» пресс-атташе «КАМАЗа» Фидаиль Ганиев. — Как их допустили, прокомментировать не могу. Но в курсе, что сейчас правоохранительные органы проводят рейды — так называемые контрольные закупки. Изымают билеты, которые мы потом реализовываем преданным болельщикам. Таких фактов несколько. Например, недавно выявили человека из Краснодарского края: не знаю, как происходила операция, но в итоге у него изъяли билеты, приготовленные на перепродажу, и зафиксировали административное правонарушение.

Безопасность

По информации издания «БИЗНЕС Online», местные силовые органы были против проведения матча в Набережных Челнах. В первую очередь: из-за отсутствия опыта организации подобных мероприятий. Мэру города и, по совместительству, президенту «КАМАЗа» Наилю Магдееву пришлось публично подтверждать, что встреча состоится именно в Челнах.

Футбол Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 18:30 КАМАЗ - Спартак -

— Решение принято окончательное. Президент нашей республики Рустам Минниханов и министр внутренних дел Артем Хохорин нас в этом вопросе поддержали, — цитировал Магдеева официальный сайт города в начале прошлой недели.

В клубе говорят, что организаторы понимают всю сложность работы со спартаковскими болельщиками. Поэтому в Челнах предприняты усиленные меры безопасности, и со всех соседних городов республики и даже из Казани командированы сотрудники МВД и «Росгвардии». Их точное количество не разглашается: в пресс-службе «КАМАЗа», УВД по Набережным Челнам и республиканском МВД какие-либо комментарии о подготовке системы правопорядка к игре не дают.

При этом в «КАМАЗе» рассказали, что стандартное число стюардов, работающих в чаше арены на рядовой встреч ПФЛ, на «Спартаке» увеличится втрое. Собственно, и болельщиков окажется в три раза больше: средняя посещаемость матчей второго дивизиона составляет около 2,5 тысячи человек.

Говорят, Набережные Челны — «мясной» город, многие здесь переживают за «Спартак». Поэтому серьезных столкновений между фанатами не ожидается. Местное МВД на своем официальном сайте попросило приходить всех заранее: запуск на территорию начнется за три часа до стартового свистка, в 15.30. Все помнят, насколько, скажем так, дотошно, казанские силовики подходят к досмотру — болельщикам стоит это учесть.

Фан-зоны

«КАМАЗ» организует в парке «Гренада» в непосредственной близости от стадиона не одну, а сразу две фан-зоны — для болельщиков разных команд. Они расположатся на соседних футбольных полях в 100 метрах друг от друга и будут разделены забором. На территории организуют продажу еды и напитков, различные активности, а еще выступит популярная среди футбольных фанов группа «Волга-Волга», исполняющая каверы на российские и иностранные хиты.

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В каждой из фан-зон установят большой экран с прямой трансляцией матча для тех, кому не удалось попасть на трибуны. Фан-зоны начнут работу за два часа до начала игры.

А вот другие организации о культурной программе для болельщиков не подумали. Например, сам завод-автогигант «КАМАЗ» не станет делать исключения в программе экскурсий на завод для москвичей, приехавших на матч одним днем. Пропуск туда можно было заказать только за три дня до поездки, о чем рассказал во вторник известный болельщик «Спартака» Николай «Угодник» Сурин.

Ожидание битвы

В понедельник «КАМАЗ» провел открытую тренировку на своем стадионе. Это было последнее появление футболистов и главного тренера Михаила Белова перед публикой до «Спартака». После команда закрылась — подготовка идет очень серьезная.

— Коллектив находится в хорошем игровом тонусе, определенные моменты мы промоделируем, но кардинально что-то менять не станем, — цитирует Белова «Челнинские Известия». — Посмотрели встречи «Спартака» с «Уралом» и «Уфой». В них соперник продемонстрировал большую самоотдачу, борьба шла на каждом участке поля. Это все качества, которые и нам предстоит продемонстрировать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OwIfK3TXYF8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Белов не зря упомянул последние матчи «Спартака». В Челнах понимают, что сейчас соперник в таком состоянии, что его, несмотря на статус москвичей и отсутствие у хозяев дисквалифицированного основного хавбека Александра Гаглоева, можно пробовать победить. В свои лучшие годы «КАМАЗ», напомним, дважды доходил до четвертьфинала Кубка России.