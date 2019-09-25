До 16 и дальше: клубы РПЛ вступают в борьбу за Кубок России

Источник: Известия

Продолжается розыгрыш Олимп-Кубка России по футболу. Турнир дошел уже до 1/16 финала, и на этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ. В последние годы команды из элиты отечественного футбола стали более серьёзно относиться к этому соревнованию. С другой стороны, некоторые клубы, участвующие в еврокубках, могут пожертвовать этим турниром из-за очень плотного графика. Не исключено, что на следующий этап, то есть в число 16 лучших команд турнира, попадет несколько участников низших лиг — ФНЛ и ПФЛ.

«Балтика» — «Локомотив»

Действующий обладатель Кубка России начнет свой путь в турнире, как и в прошлом сезоне, матчем с «Балтикой». Год назад в Калининграде подопечные Юрия Сёмина отыгрались в самом конце матча благодаря неожиданному дальнему удару Эдера, а затем дожали соперника в дополнительное время (3:2). Москвичи — фавориты пары, но их плотный график способен внести серьёзные коррективы в расстановку сил. «Локо» борется за высокие места в чемпионате и выход из группы в Лиге чемпионов.

«Локомотив» — кубковая команда, и она не будет разбрасываться турнирами. Глубины состава и мотивации у нее хватает. «Балтику» красно-зеленые должны пройти, если не будут валять дурака. Экс-наставник «железнодорожников» Ринат Билялетдинов

«Алания» — ЦСКА

Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 18:00 Алания - ЦСКА -

Самое символичное противостояние Кубка состоится во Владикавказе. Возрожденная «Алания» сыграет с ЦСКА. У клубов не мало пересечений друг с другом. Нынешний президент «горцев» Владимир Габулов и их главный тренер Спартак Гогниев выступали за армейцев. А культовый полузащитник красно-синих Алан Дзагоев является воспитанником осетинского футбола. На игре ожидается аншлаг, продано более 15 тыс. билетов.

Сейчас у нас очень много матчей. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень, так как некоторые игроки устают или получают травмы. Но у нас нет другого выбора. Нужно побеждать в каждом следующем матче вне зависимости от турнира. Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон

«Енисей» — «Зенит»

Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 15:30 Енисей - Зенит -

У чемпиона страны ситуация сложнее, но соперник проще. «Зениту» предстоит сыграть с худшей командой ФНЛ. «Енисей» не выигрывал уже 13 матчей в чемпионате и замыкает турнирную таблицу. С другой стороны, питерцев ждет очень непростой перелёт в Красноярск, что усложняет график вкупе с участием сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

Никакой недооценки соперника быть не может. Идем от игры к игре, готовимся к каждому матчу. «Енисей» — наш следующий соперник, и мы намерены у него выиграть. Надеюсь, всё получится. Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин

«Нижний Новгород» — «Краснодар»

Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 19:00 Нижний Новгород - Краснодар -

Гости наверняка захотят реабилитироваться в Кубке за неудачи в последних матчах — разгромное поражение в Лиге Европы от «Базеля» (0:5) и воскресный проигрыш ЦСКА (2:3) в чемпионате России. Этот турнир весьма важен для «Краснодара», ведь за всю свою историю этот клуб еще не выигрывал ни одного из главных трофеев российского футбола. «Нижний Новгород» не выглядит сложным соперником. Он идёт в ФНЛ лишь на 12 месте.

Для нас важен каждый турнир, в котором мы участвуем. Думаю, мы будем фокусироваться на каждом из соревнований и пытаться победить во всех матчах. Понимаем, что просто не будет, тем более сейчас перерывы между играми всего несколько дней. При этом мы потеряли из-за травм много футболистов. Но будем стараться подходить к какому матчу с позитивным настроем и добиваться положительного результата. Полузащитник «Краснодара» Вандерсон

«КАМАЗ» — «Спартак»

Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 18:30 КАМАЗ - Спартак -

Красно-белым повезло со жребием. Им попалась команда из третьего по значимости дивизиона России — ПФЛ. Москвичам такой расклад как никогда кстати. Команда откровенно провалила первую треть сезона: лишь девятая позиция в чемпионате России и вылет из Лиги Европы. Так что Кубок становится весьма важным турниром для «Спартака». Если же и здесь красно-белые провалятся, то перспективы отставки главного тренера Олега Кононова станет еще более реальными.

«Спартаку» сейчас нужно побеждать вообще в любой игре. Красно-белые просто обязаны обыгрывать любую команду, и неважно, из какой она лиги: хоть ПФЛ, хоть МФЛ, хоть КХЛ. Если «Спартак» не победит «КАМАЗ», то надо будет половину команды распустить сразу после матча. Бывший полузащитник москвичей Александр Мостовой

«Луч» — «Динамо»

Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 12:00 Луч - Динамо -

Схожая ситуация и у столичного «Динамо». Только их результаты в РПЛ еще хуже — 11-е место в РПЛ. При этом задача бело-голубых — попасть в еврокубки по итогам сезона. Москвичей ждет очень непростой выезд во Владивосток. При этом они, конечно, фавориты пары.

Нужно выходить и побеждать, тем более «Луч». У нас в обойме есть еще один полноценный состав, который может сыграть не хуже, чем основной. Надо побеждать, и вообще не важно, какой был перелет и какая разница во времени. У нас задача попасть в еврокубки, и нет разницы, как это сделать — через чемпионат или Кубок России. Очень важно победить во Владивостоке для болельщиков и для нас самих. Неудачный результат с «Лучом» вообще станет крахом. Так что нужно выигрывать, и желательно с крупным счетом. Голкипер «Динамо» Игорь Лещук

«Шинник» — «Сочи»

Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 18:30 Шинник - Сочи -

Одним из главных сюрпризов Кубка может стать «Сочи». Южане долго сыгрывались после глобального обновления состава летом. Но теперь они выглядят серьезной силой, в их составе много качественных и опытных исполнителей. «Барсы» вполне способны замахнуться на серьёзный результат в Кубке, но первой проверкой для них станет ярославский «Шинник».

Думаю, будет определенная ротация в составе нашей команды. Нужно дать немного отдохнуть тем ребятам, которые много играли в последнее время, и тем, кто ездил в свои сборные. Это хороший шанс проявить себя для игроков, которые редко попадают в состав. У нас достаточно тяжелая сетка в Кубке, но мы будем стараться победить и пройти дальше. Тренер «Сочи» Роман Березовский

Матчи 1/8 финала Кубка России запланированы на конец октября, а следующие стадии турнира состоятся уже в 2020 году.

Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 15:00 Томь - Тамбов -

Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 18:00 Чайка - Уфа -

Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 18:30 Мордовия - Ростов -

Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 19:00 Чертаново - Оренбург -

Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 19:00 Химки - Рубин -

Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 19:00 Факел - Арсенал Т -

Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 19:00 Черноморец Н - Урал -