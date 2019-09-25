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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/8 финала Кубка России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» пробились в 1/8 финала Кубка России, победив в серии пенальти «СКА-Хабаровск» в матче 1/16 финала.

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Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи, прошедшей в Хабаровске, завершилось со счетом 1:1. У гостей забил Бернард Бериша (76-я минута), у хозяев поля отличился Адлан Кацаев (81, пенальти). В дополнительное было забито еще два гола: сначала игрок «Ахмата» Зоран Нижич отправил мяч в свои ворота (101), а затем грозненцы счет сравняли — отличился Магомед Митришев (111). В серии 11-метровых ударов гости оказались точнее — 4:2.

В 1/8 финала Кубка России соперником «Ахмата» станет владивостокский «Луч».

Во время загрузки произошла ошибка.
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2:2
По пенальти: 2:4Основное время: 1:1 (0:0)
Ахмат
Футбол, Кубок России, 1/16 финала25.09.2019, 12:00 (МСК UTC+3)им. Ленина, 3956 зрителей
Главные тренеры
Алексей ПоддубскийРашид Рахимов
Голы
Адлан Кацаев82′
Бернард Бериша75′
Зоран Нижич100′
Магомед Митришев110′
Составы команд
96Игорь Обухов
16Евгений Городов
3Николай Зайцев
4Вилькер Анхель
15Кирилл Суслов
5Магомед Мусалов
55Евгений Шляков
20Зоран Нижич
21Владислав Камилов
40Ризван Уциев
6′
70Рамазан Гаджимурадов
43′
11Силва Лима Исмаэл
77Евгений Оанча
21Одисе Роши
22Андрей Мищенко
78′
23Антон Швец
110′
8Артемий Малеев
6Михаил Гащенков
7Адлан Кацаев
104′
88Денис Глушаков
91′
14Минори Сато
19Олег Иванов
10Владислав Никифоров
99′
9Конрад Михаляк
66′
5Магомед Эльмурзаев
77Бернард Бериша
11Илья Кузьмичев
62′
18Андрес Понсе
106′
71Константин Базелюк
7Магомед Митришев
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Фролов(Россия, Москва)
Боковой судьяМаксим Ковалев(Россия, Реутов)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Гол
  • Автогол
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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