«Ахмат» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/8 финала Кубка России
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» пробились в 1/8 финала Кубка России, победив в серии пенальти «СКА-Хабаровск» в матче 1/16 финала.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» пробились в 1/8 финала Кубка России, победив в серии пенальти «СКА-Хабаровск» в матче 1/16 финала.
Основное время встречи, прошедшей в Хабаровске, завершилось со счетом 1:1. У гостей забил Бернард Бериша (76-я минута), у хозяев поля отличился Адлан Кацаев (81, пенальти). В дополнительное было забито еще два гола: сначала игрок «Ахмата» Зоран Нижич отправил мяч в свои ворота (101), а затем грозненцы счет сравняли — отличился Магомед Митришев (111). В серии 11-метровых ударов гости оказались точнее — 4:2.
В 1/8 финала Кубка России соперником «Ахмата» станет владивостокский «Луч».
|Алексей Поддубский
|Рашид Рахимов
|Адлан Кацаев
|82′
|Бернард Бериша
|75′
|Зоран Нижич
|100′
|Магомед Митришев
|110′
|96
|Игорь Обухов
|16
|Евгений Городов
|3
|Николай Зайцев
|4
|Вилькер Анхель
|15
|Кирилл Суслов
|5
|Магомед Мусалов
|55
|Евгений Шляков
|20
|Зоран Нижич
|21
|Владислав Камилов
|40
|Ризван Уциев
6′
|70
|Рамазан Гаджимурадов
43′
|11
|Силва Лима Исмаэл
|77
|Евгений Оанча
|21
|Одисе Роши
|22
|Андрей Мищенко
78′
|23
|Антон Швец
110′
|8
|Артемий Малеев
|6
|Михаил Гащенков
|7
|Адлан Кацаев
104′
|88
|Денис Глушаков
91′
|14
|Минори Сато
|19
|Олег Иванов
|10
|Владислав Никифоров
99′
|9
|Конрад Михаляк
66′
|5
|Магомед Эльмурзаев
|77
|Бернард Бериша
|11
|Илья Кузьмичев
62′
|18
|Андрес Понсе
106′
|71
|Константин Базелюк
|7
|Магомед Митришев
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Антон Фролов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Максим Ковалев(Россия, Реутов)
|Боковой судья
|Денис Березнов(Россия, Москва)