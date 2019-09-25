«Ахмат» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/8 финала Кубка России

Основное время встречи, прошедшей в Хабаровске, завершилось со счетом 1:1. У гостей забил Бернард Бериша (76-я минута), у хозяев поля отличился Адлан Кацаев (81, пенальти). В дополнительное было забито еще два гола: сначала игрок «Ахмата» Зоран Нижич отправил мяч в свои ворота (101), а затем грозненцы счет сравняли — отличился Магомед Митришев (111). В серии 11-метровых ударов гости оказались точнее — 4:2.