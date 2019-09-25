«Алания» — ЦСКА: в составе «армейцев» дебютирует 18-летний защитник
ЦСКА и «Алания» объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России, который состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Спартак» во Владикавказе и начнётся в 18:00 мск.
ЦСКА и «Алания» объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России, который состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Спартак» во Владикавказе и начнётся в 18:00 мск.
В составе «армейцев» на взрослом уровне дебютирует 18-летний защитник Максим Елеев. Нападающий Фёдор Чалов остался на скамейке запасных.
Состав ЦСКА: Илья Помазун, Максим Елеев, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Наяир Тикнизян, Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Такума Нисимура.
Состав «Алании»: Ростислав Солдатенко, Тарас Царикаев, Сослан Качмазов, Аллон Бутаев, Азамат Засеев, Батраз Хадарцев, Сергей Крамаренко, Бутта Магомедов, Алан Хугаев, Давид Шавлохов, Ислам Машуков.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров (Невинномысск) и Руслан Шекемов (Нальчик).