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17:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Алания» — ЦСКА: в составе «армейцев» дебютирует 18-летний защитник

ЦСКА и «Алания» объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России, который состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Спартак» во Владикавказе и начнётся в 18:00 мск.

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В составе «армейцев» на взрослом уровне дебютирует 18-летний защитник Максим Елеев. Нападающий Фёдор Чалов остался на скамейке запасных.

Состав ЦСКА: Илья Помазун, Максим Елеев, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Наяир Тикнизян, Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Такума Нисимура.

Состав «Алании»: Ростислав Солдатенко, Тарас Царикаев, Сослан Качмазов, Аллон Бутаев, Азамат Засеев, Батраз Хадарцев, Сергей Крамаренко, Бутта Магомедов, Алан Хугаев, Давид Шавлохов, Ислам Машуков.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров (Невинномысск) и Руслан Шекемов (Нальчик).

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